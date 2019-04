Gruparea jihadista Stat Islamic (SI) a revendicat atentatele comise duminica in Sri Lanka, in care au fost ucise cel putin 321 de persoane si ranite alte in jur de 500, transmit Reuters, dpa si EFE, citand un comunicat difuzat de Amaq, agentia de propaganda a SI.



'Autorii atacului de alaltaieri care a avut ca tinta cetateni ai statelor coalitiei si crestini sunt combatanti ai Statului Islamic', se spune in comunicat, a carui autenticitate nu a putut fi verificata.



Gruparea jihadista nu a prezentat nicio dovada care sa-i sustina revendicarea. AGERPRES/(AS - autor:…