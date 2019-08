Operațiune a DIICOT Timișoara, in aceasta dimineața, pentru anihilarea uneia dintre cele mai active rețele de trafic de persoane care acționa in Timișoara – polițiștii de la ”Crima Organizata” insoțiți de trupele speciale ale Poliției și Jandarmeriei au descins simultan la noua locații din Timișoara. Cartierul general al gruparii era in zona Eroilor, in apropierea […] Articolul Gruparea de traficanți de persoane „Spranceana”, destructurata de DIICOT UPDATE 1 Primele declarații FOTO și VIDEO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .