Gruparea de infractionalitate informatica Fancy Bear isi schimba centrul de interes, vizand industria de aparare si diplomatia din Orientul Indepartat

Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii Kaspersky Lab au observat ca gruparea de limba rusa Sofacy, cunoscuta și ca APT28 sau Fancy Bear, își muta zona de interes catre Orientul Îndepartat, vizând în special domeniul militar și de aparare și organizații diplomatice – pe lânga țintele sale…

- Un discurs-fluviu, intins pe 28 de pagini, a prezentat Liviu Dragnea auditoroiului de la Congresul PSD: ideile principale ale programului politic al partidului aflat la guvernare. Iata cateva dintre aceste linii directoare: Suveranitatea Romaniei e mai pretioasa decat lupta interna pentru putere si…

- Acesta spusese: "Cererea Republicii Moldova de retragere a trupelor ruse este desprinsa de realitate”. In acest context, europarlamentarul PSD, Andi Cristea, președintele delegației pentru Republica Moldova a Parlamentului European și vicepreședinte al Comisiei pentru politica externa a Parlamentului…

- La invitatia Societatii pentru Cultura Romaneasca „Mihai Eminescu" din regiunea Cernauti, Ucraina, Grupul vocal-traditional "Ai lui Stefan, noi osteni" al Liceului Tehnologic "Ion Nistor" Vicovu de Sus, in parteneriat cu Casa de Cultura Vicovu de Sus, a ...

- "Fie sa aveti mult succes la alegerile din aceasta toamna. Ne dorim continuarea vectorului european de dezvoltare a Republicii Moldova. Puteti sa contati pe sprijinul nostru. Acum este esential ca seriozitatea de care Guvernul Filip a dat dovada si care a fost confirmata prin concluziile Consiliului…

- Conferința interparlamentara de nivel inalt „Georgia, Republica Moldova și Ucraina: Parteneriatul Estic și provocarile actuale de securitate” a devenit subiect de știre pentru mari instituții de presa internaționale. Astfel, amplul eveniment care s-a desfașurat la Chișinau a intrat in vizorul celor…

- Conferința interparlamentara de nivel inalt „Georgia, Republica Moldova și Ucraina: Parteneriatul Estic și provocarile actuale de securitate" a devenit subiect de știre pentru mari instituții de presa internaționale. Astfel, amplul eveniment care s-a desfașurat la Chișinau a intrat in vizorul celor…

- Moldova și-a unit eforturile cu Georgia și Ucraina pentru a face fața provocarilor și transformarilor prin care trec cele trei state, a spus Andrian Candu, la finalul evenimentelor organizate in marja conferinței interparlamentare de nivel inalt „Georgia, Republica Moldova și

- România își dorește ca Modlva sa-și continue parcursul european. Poziția fost exprimata de catre eurodeputatul din România, Andi Cristea, și senatorul român Titus Corlațean, în cadrul unei întrevederi cu liderul Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc. Totodata,…

- Experții considera necesara consolidarea capacitații de aparare și fortificare a dimensiunii de securitate in regiune, comunica Noi.md. Despre aceasta au discutat experți și oficiali din UE și SUA la Conferința interparlamentara „Georgia, Republica Moldova și Ucraina: Parteneriatul Estic și provocarile…

- "Republica Moldova nu revendica noi teritorii, Republica Moldova revendica dreptul de a conta', a declarat presedintele parlamentului de la Chisinau, Andrian Candu, in deschiderea Conferintei interparlamentare la nivel inalt "Georgia, Republica Moldova si Ucraina: Parteneriatul Estic si provocarile…

- "Republica Moldova nu revendica noi teritorii, Republica Moldova revendica dreptul de a conta', a declarat presedintele parlamentului de la Chisinau, Andrian Candu, in deschiderea Conferintei interparlamentare la nivel inalt "Georgia, Republica Moldova si Ucraina: Parteneriatul Estic si provocarile…

- Senatorul Titus Corlatean, presedintele Comisiei speciale pentru coordonarea activitatilor parlamentare necesare pregatirii Presedintiei Romaniei la Consiliul UE din primul semestru al anului 2019, a prezentat, vineri, la Chisinau, actiunile tarii noastre de sustinere a proiectelor europene si euroatlantice…

- Moldova,Georgia si Ucraina condamna actiunile agresive ale Rusiei in regiune. Provoaca ingrijorare staționarea ilegala a trupelor rusesti pe teritoriul tarii noastre, dar si intervențiile militare ale Moscovei in Georgia și Ucraina.

- Declaratia comuna semnata vineri, la Chisinau, de presedintii parlamentelor Republicii Moldova, Georgiei si Ucrainei contureaza mai clar perspectiva europeana a acestor tari si le solicita partenerilor mai mari din Uniunea Europeana si de peste ocean sa contribuie la securitatea din regiune, constata…

- La intalnirea, organizata in marja conferinței interparlamentare de nivel inalt "Georgia, Republica Moldova și Ucraina: Parteneriatul Estic și provocarile de securitate curente", Andrian Candu a salutat crearea Asambleii parlamentare Republica Moldova – Ucraina – Georgia.

- Presedintele parlamentului Republicii Moldova, Andrian Candu, impreuna cu sefii delegatiilor oficiale participante la Conferinta interparlamentara "Georgia, Republica Moldova si Ucraina: Parteneriatul Estic si provocarile actuale de securitate', care si-a deschis lucrarile vineri la Chisinau,…

- In cadrul unui protest la care s-au adunat in jur de zece activisti, liderul PAS, Maia Sandu, a transmis un mesaj catre presedintii de Parlament din Georgia si Ucraina, dar si catre ceilalti oficiali veniti la Chisinau vineri, 2 martie, pentru a participa la conferinta interparlamentara de nivel inalt…

- Moldova, Georgia și Ucraina iși unesc forțele pentru promovarea politicilor de aparare și securitate comune, precum și pentru promovarea transformarilor care apropie cele trei state de Uniunea Europeana.

- Sa fie oare aceasta o cale prin intuneric? La Chișinau, chiar inainte de deschiderea Conferinței interparlamentare de nivel inalt „Georgia, Republica Moldova și Ucraina: Parteneriatul Estic și provocarile actuale de securitate”, s-a stins lumina in sala.

- Presedintii parlamentelor din Moldova, Georgia si Ucraina au semnat o declaratie prin care se angajeaza sa promoveze o pozitie comuna in domeniul apararii si securitatii. Documentul a fost semnat vineri, 2 martie, de catre Andrian Candu, Irakli Kobakhidze si Andriy Parubiy, in timpul conferintei interparlamentare…

- In memoria celor cazuți in conflictul armat din 1992 pentru apararea integritații și independenței Republicii Moldova și a victimelor acestui conflict, astazi, au depus flori președintele Parlamentului impreuna cu șefii delegațiilor oficiale participante la Conferința interparlamentara de nivel inalt…

- Moldova nu revendica noi teritorii, Moldova revendica dreptul de a conta. Declaratia a fost facuta de președintele Parlamentului, Andrian Candu, la deschiderea Conferinței interparlamentare de nivel inalt cu genericul "Georgia, Republica Moldova și Ucraina: Parteneriatul Estic

- Prima conferinta interparlamentara "Georgia, Republica Moldova si Ucraina: Parteneriatul Estic si provocarile de securitate curente'' va avea loc vineri la Chisinau. Cu aceasta ocazie, cele tari vor lansa un mesaj comun fata de provocarile la adresa securitatii si perspectiva de integrare europeana,…

- Prima conferinta interparlamentara "Georgia, Republica Moldova si Ucraina: Parteneriatul Estic si provocarile de securitate curente' va avea loc vineri la Chisinau. Cu aceasta ocazie, cele tari vor lansa un mesaj comun fata de provocarile la adresa securitatii si perspectiva de integrare europeana,…

- Inara Murniece, președinta Saeima Republicii Letonia și-a inceput, astazi, vizita in Republica Moldova, la invitația președintelui Parlamentului Andrian Candu. Delegația letona va participa la Conferința interparlamentara de nivel inalt cu genericul „Georgia, Republica Moldova și Ucraina: Parteneriatul…

- Oficiali și experți la nivel inalt, prezenți la prima Conferința interparlamentara de nivel inalt „Georgia, Republica Moldova și Ucraina: Parteneriatul Estic și provocarile de securitate curente” vor participa la dezbateri legate de securitatea informaționala, energetica,

- Legea privind reintegrarea Donbasului, promulgata saptamana trecuta de catre presedintele ucrainean, Petro Porosenko, schimba de fapt statutul ''operatiunii antiteroriste'' din estul Ucrainei si o trece din controlul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) in cel al armatei, relateaza…

- Reprezentanți ai 11 Parlamente, inclusiv șase președinți ai Legislativelor din Georgia, Ucraina, Regatul Suediei, Regatul Norvegiei, Republicii Lituania și Republicii Letonia au confirmat participarea la prima Conferința interparlamentara la nivel inalt in probleme de securitate

- Premierul Pavel Filip a vizitat astazi Expoziția internaționala specializata de vinuri „Expovin Moldova 2018”. Evenimentul a reunit peste 90 de vinificatori din Republica Moldova, Romania, Ucraina, Georgia, Belarus, Azerbaidjan, Cehia, Slovacia, Ungaria, Italia, Spania și Canada.

- Summitul interparlamentar in probleme de securitate „Georgia, Republica Moldova și Ucraina: Parteneriatul Estic și provocarile de securitate curente”, care va avea loc pe 2 martie la Chișinau, este de o importanța foarte mare. Acesta inseamna inițierea unui dialog intre cele trei state, care ar putea…

- Oficiali și experți la nivel inalt vor participa la prima Conferința interparlamentara in probleme de securitate „Georgia, Republica Moldova și Ucraina: Parteneriatul Estic și provocarile de securitate curente" organizata la Chișinau, la 2 martie curent.r

- Presedintele ucrainean, Petro Porosenko, a semnat o lege care prevede reintegrarea Donbassului, dar și recunoașterea Rusiei drept stat agresor. Oficialul de la Kiev a dat asigurari ca documentul nu incalca prevederile acordului de la Minsk, asa precum acuza Rusia.

- Grupul de companii Telekom Romania anunța inceperea procesului de rebranding pentru magazinele Germanos care, astfel, devin Telekom. Lucrarile pentru inlocuirea elementelor de identitate de marca au inceput deja in opt magazine Germanos, iar procesul de rebranding va continua pe parcursul urmatoarelor…

- Salariul este calculat in funcție de economia fiecarei țari. Insa, sunt și cazuri cand politicienii au refuzat salariul de președinte, ori au luat și inca iau sume imense. Iata ce salarii au președinții și premierii din diferite țari ale lumii (sursa: omofon.ro): Donald Trump, președintele…

- Franta a demarat miercuri o procedura ce vizeaza reforma bacalaureatului, examenul infiintat in timpul lui Napoleon, care nu mai corespunde nevoilor moderne de educatie, potrivit presedintelui Emmanuel Macron, care doreste sa faca din acest proiect una dintre reformele sale majore, informeaza AFP, potrivit agerpres.…

- Moldova, Ucraina sau Georgia, tari care se afla intre NATO si Rusia, trebuie ajutate sa ramana independente. Este mesajul transmis de Jamie Shea, adjunct al asistentului secretarului-general NATO pentru provocari de securitate emergente, intr-un interviu acordat in exclusivitate Europei Libere, transmite…

- Moldova, Ucraina sau Georgia, tari care se afla intre NATO si Rusia, trebuie ajutate sa ramana independente. Este mesajul transmis de Jamie Shea, adjunct al asistentului secretarului-general NATO pentru provocari de securitate emergente, intr-un interviu acordat in exclusivitate Europei Libere, transmite…

- Romania se numara intre primele zece tari din Europa de Est a caror populatie va scadea cel mai mult pana in anul 2050, in timp ce populatia la nivel global va creste pana la aproximativ 10 miliarde de oameni, in parte datorita dublarii numarului de locuitori ai Africii, potrivit unor prospectii ale…

- Președintele Parlamentului, Andrian Candu a invitat președinta Folketinget (Parlamentul Regatului Danemarcei) Pia Kjaersgaard la conferința internaționala gazduita de Parlamentul Republicii Moldova și organizata de speakerii parlamentelor din Moldova, Georgia, Ucraina, in parteneriat

- La sase luni de la spectaculoasa si inedita demisie a sefului de Stat Major al Armatei franceze, generalul Pierre de Villiers, care dorea sa protesteze fata de economiile pe 2017 cerute militarilor, presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a demarat operatiunea de recastigare a simpatiei militarilor.

- Gruparea jihadista Statul Islamic in Irak si in Siria este 'aproape infranta in totalitate', iar coalitia internationala care lupta impotriva combatantilor acestei grupari ar urma sa repurteze o 'victorie militara' pe teren 'in saptamanile urmatoare', s-a declarat increzator…

- Pe un site dedicat, fiecare cetatean italian va putea semnala ceea ce ii pare a fi o informatie falsa. Serviciile de politie specializate in supravegherea internetului si a retelelor de telecomunicatii, "politia postala", vor lansa o ancheta pentru a verifica, "in masura posibilitatilor", informatia…

- In 2016, Ivanovic a fost condamnat pentru crime de razboi impotriva albanezilor de catre jucatorii misiunii europene Eulex, insa verdictul a fost anulat in apel, in 2017, iar politicianul a candidat la primaria din Mitrovica in același an. Ivanovic facuse parte din guvernul Serbiei, ca secretar de Stat…

- Presedintele SUA, Donald Trump, va adopta in 2018 o serie de masuri protectioniste care risca sa genereze conflicte comerciale, dar republicanii risca pierderea majoritatii in Camera Reprezentantilor, cred analistii FT, anticipand si alte evolutii, in Uniunea Europeana si in alte zone ale lumii.…

- Presedintele Delegatiei Suedeze in Parlamentul European, Gunnar Hokmark a declarat intr-un interviu pentru Europa Libera ca „Moldova, Ucraina, Georgia, Armenia nu sunt Europa noua, nu sunt Europa veche, sunt Europa straveche".

- Presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel au lansat sambata un apel partilor, pe fondul cresterii 'recente si inacceptabile a incalcarilor incetarii focului in estul Ucrainei', 'sa-si asume responsabilitatile' si 'sa puna in aplicare cat mai curand…

- (Adauga declaratii) Liderii tarilor Uniunii Europene au aprobat joi seara, in cursul summitului de la Bruxelles, planul de Cooperare Structurata Permanenta (PESCO), un proiect prin care sunt intensificate activitatile de cooperare militara. Planul de Cooperare Structurata Permanenta…