Grupare teroristă islamistă, percheziţionată de poliţia germană. Ce au găsit forţele de securitate Politia germana a descins asupra unei grupari irakiano-siriene, din Westfalia: ce au gasit mascatii la perchezitii.

Aproximativ 800 de ofiteri au perchezitionat 49 de apartamente avand legatura cu organizatia de motociclisti Al Salam 313, la Essen si in jurul orasului Koln. Raidurile, la care au luat parte si comandouri ale trupelor speciale, au vizat 34 de suspecti, in principal originari din Irak si Siria.



Reul a mentionat ca a fost vorba de o "lovitura de succes impotriva crimei organizate", care era planificata de cateva luni.



Cei vizati de operatiune sunt suspectati… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- O operatiune lansata de politia germana impotriva unei grupari infractionale irakiano-siriene s-a soldat cu o arestare si confiscarea de bani contrafacuti, narcotice, computere si telefoane mobile, a anuntat miercuri dupa amiaza ministrul de interne din Renania de Nord - Westfalia, Herbert Reul,…

- Circa 800 de ofiteri au perchezitionat 49 de apartamente avand legatura cu organizatia de motociclisti Al Salam 313, la Essen si in jurul orasului Koln. Raidurile, la care au luat parte si comandouri ale trupelor speciale, au vizat 34 de suspecti, in principal originari din Irak si Siria.Reul…

- Politia din Germania a desfasurat miercuri raiduri in locuinte din 11 orase din landul Renania de Nord - Westfalia, ca parte a unei operatiuni impotriva crimei organizate, relateaza DPA potrivit Agerpres. Sute de politisti au luat parte la aceste raiduri care au avut loc in Essen si in regiunea…

- Sute de politisti au luat parte la aceste raiduri care au avut loc in Essen si in regiunea din jurul orasului Koln. 'Desfasuram de ceva timp o investigatie asupra unui grup mare de persoane', a spus un purtator de cuvant al politiei din Essen. Persoanele care au fost luate ca tinta sunt suspectate…

- Rusia a transmis partenerilor sai din Consiliul de Securitate un proiect de rezolutie care denunta ''politizarea continua'' a Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) care a creat o echipa de anchetatori privind Siria, au afirmat surse diplomatice rusesti, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Citește…

- Politia malaeziana a anuntat luni arestarea a patru barbati avand legaturi cu organizatia Stat Islamic (SI), precum si confiscarea de explozivi cu care acestia planuiau sa atace lacasuri de cult...

- Presedintele francez Emmanuel Macron a primit vineri o delegatie a fortelor arabo-kurde angajate in Siria in lupta impotriva gruparii Stat Islamic (SI) si i-a dat asigurari in legatura cu continuarea sprijinului Frantei, in timp ce fortele respective sunt ingrijorate de scaderea mobilizarii internationale…

- Trei vehicule care faceau reclama politica pentru partidul de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) au luat foc in timpul noptii de miercuri spre joi in orasul german Essen, politia suspectand incendierea acestora, informeaza dpa potrivit Agerpres. Nimeni nu a fost ranit in incident,…