Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Alba Iulia au identificat si retinut 4 persoane banuite de savarsirea mai multor furturi din supermarketuri, fapte prin care au cauzat un prejudiciu total de peste 6.000 de lei. Locuintele celor 4 au fost perchezitionate, iar politistii au recuperat o parte din bunurile sustrase. La data…

- O grupare de romani care a comis 80 de furturi din societați comerciale, in Franța, a fost destructurata in urma a 11 percheziții facute in județele Gorj, Mehedinți, Dolj, Caraș-Severin și Olt. Romanii au furat in Franța utilaje și scule electromecanice de 100.000 de euro, scrie Mediafax.Potrivit…

- Polițiștii prahoveni au derulat, miercuri dimineața, peste 30 de percheziții vizand persoane banuite ca ar face parte dintr-o grupare specializata in contrabanda cu țigari. Polițiștii din Prahova și ai Direcției Operațiuni Speciale din cadrul I.G.P.R au efectuat,…

- Politistii din cadrul Biroului de Ordine Publica, impreuna cu cei de la Sectia 1 Vlaicu, au luat la puricat traficantii de tigari din Piata Fortuna. Potrivit unui comunicat de presa emis de catre Inspectoratul de Politie Judetean Arad, in urma actiunii, au fost aplicate cinci sanctiuni contraventionale…

- Trei persoane au fost arestate preventiv dupa ce au contrafacut decizii penale ale instantei si le-au folosit pentru activitati de contrabanda cu tigarete indisponibilizate, se arata intr-un comunicat transmis miercuri de Inspectoratul de Politie al Judetului Galati. Potrivit sursei citate, politistii…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Galati, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Galati, cu sprijinul Biroului Operatiuni Speciale Galati, au pus in executare zece mandate de perchezitie domiciliara si cinci mandate de aducere, intr-un…

- Polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Baciu efectueaza, vineri dimineața, mai multe perchiziții domiciliare, pe raza localitații Baciu, la persoane banuite de comiterea de furturi din locuința. ”În aceasta dimineața, polițiștii Sectiei 3 Poliție Rurala Baciu au pus in…