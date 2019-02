Stiri pe aceeasi tema

- O romanca este patroana unui bordel, in Cardiff, iar doar in noua luni a reușit sa caștige 100.000 de lire din activitați ilegale. In urma unui raid al poliției din Țara Galilor, lupanarul a fost inchis. Femeia, originara din Romania, negocia prețurile cu clienții pe WhatsApp, recruta tinere pe care…

- Sarbatoarea Craciunului inseamna pentru noi toți bucuria Nașterii Domnului, bucuria unei lumini in suflet, o bucurie din care lumineaza continuu dorința de a face fapte bune, in mod sincer fara a simți vreun efort. A-i ajuta pe ceilalți inseamna a da o parte din noi, un firicel din dragostea noastra.…

- O grupare constituita din cetateni romani, specializata in furturi din societati comerciale pe teritoriul Frantei, a fost destructurata, in urma a sapte perchezitii efectuate in judetul Galati, precizeaza IGPR. Potrivit sursei citate, hotii rupeau sau taiau noaptea acoperisul cladirilor…

- O grupare formata din romani care furau bani din societati comerciale din Franta, dupa ce rupeau sau taiau acoperisurile firmelor, a fost destructurata de IGPR. Prejudiciul este estimat la 400.000 de euro.

- O grupare formata din romani care furau bani din societati comerciale din Franta, dupa ce rupeau sau taiau acoperisurile firmelor, a fost destructurata de IGPR. Prejudiciul este estimat la 400.000 de euro.

- Sute de tineri romani care au fost adoptati de straini, in deceniul care a urmat Revolutiei, si-au gasit parintii naturali cu ajutorul unei buzoience care administreaza o pagina de Facebook speciala. Pe contul ”Copiii niciodata uitati ai Romaniei“ sunt mesaje si din partea unor tineri care au fost adoptati…

- Un barbat in varsta de 34 de ani, din Mehedinti, banuit ca supraveghea trei tinere, pe care le punea sa se prostitueze in zona intersectiei DN 1 cu DN 7, la Post Control Vestem , din judetul Sibiu, a fost ...

- Un barbat in varsta de 34 de ani, din Mehedinti, banuit ca supraveghea trei tinere, pe care le punea sa se prostitueze in zona intersectiei DN 1 cu DN 7, la Post Control Vestem , din judetul Sibiu, a fost retinut si va fi prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva.