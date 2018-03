Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege care stabileste o noua durata si o noua componenta a invatamantului general obligatoriu, crescand durata acestuia pana la 15 ani.

- Initiativa a fost propusa de un grup de parlamentari ai PSD si a primit aviz favorabil din partea Guvernului. "Astfel, invatamantul general obligatoriu este de 15 clase si cuprinde ultimii doi ani ai invatamantului prescolar, invatamantul primar, invatamantul gimnazial si primii 2 ani ai invatamantului…

- Vești importante pentru toți parinții din Romania. Camera Deputaților a adoptat, astazi, un proiect de lege ce face ca invațamantul obligatoriu sa inceapa de la varsta de 4 ani, in loc de 6.

- Camera Deputaților a adoptat astazi un proiect de lege care prevede ca invațamantul obligatoriu incepe la 4 ani, și nu la 6 ca in prezent. Potrivit proiectului, devin obligatorii grupa mijlocie și grupa mare de gradinița. Propunerea mai prevede ca, pana in 2020, tot invațamantul preșcolar - deci toata…

- Președintele comisiei de invațamant din Camera Deputaților, Camelia Gavrila (PSD) spune ca situația actuala reprezinta intrarea in sistemul educațional de tip preșcolar de la 3 ani, cu grupa mica, grupa mijlocie, grupa mare și nu exista insa o obligativitate, deși in toate județele, la toate nivelele…

- PSD vrea ca grupa mijlocie și grupa mare de la gradinița sa devina obligatorii, iar invațamantul obligatoriu sa fie, astfel, de 15 clase, curpinzand ultimii doi ani de invațamant preșcolar, invațamantul primar, gimnazial și primii doi ani ai invațamantului secundar superior. Proiectul de lege se afla…

- Cifra de școlarizare totala pentru invațamantul preuniversitar se menține la nivelul celei aprobate pentru anul școlar precedent, cu urmatoarea realocare: Suplimentarea cu 1.000 de locuri a cifrei de școlarizare pentru invațamantul obligatoriu cu frecvența redusa – nivel primar și gimnazial și…

- Deputatii trebuie sa decida pana la sfarsitul acestei luni cum schimba Legea Educatie. Potrivit modificarii articolului 16 din Legea 1/2011 invatamantul general obligatoriu va fi de 15...

- Grupa mijlocie și grupa mare de la gradinița, precum și ultimii doi ani de liceu ar putea deveni ani obligatorii de școala, potrivit unui proiect de lege care va fi supus votului Parlamentului Romaniei in ședința din 29 martie. Concret, deputații PSD și UDMR, care au inițiat proiectul de lege, vor astfel…

- N-avem locuri in gradinite dar avem proiecte pe hartie. Gradinita ar putea deveni obligatorie, daca un proiect de lege primeste votul alesilor. Concret, niciun copil nu va mai putea "sari"...

- O propunere legislativa prevede ca grupa mare sa fie obligatorie din 2020, iar cea mijlocie, din 2023. Tot din 2020 ar trebui sa fie obligatorii si patru ani de liceu, in loc de doi cum este in prezent.

- Ministerul Educatiei Nationale a centralizat situatia preliminara privind inscrierea in invatamantul primar pentru anul scolar 2018 2019 prima etapa . Potrivit datelor inregistrate in sistem, in primele doua zile de inscriere 8 si 9 martie , pana la ora 18,00, au fost completate la nivel national 31.601…

- Cu tot cu anii de gradinița! Invațamantul ar putea deveni obligatoriu de 15 clase. Asta vor cațiva deputați PSD și UDMR care au depus un proiect in acest sens. Practic, documentul prevede ca grupa mijlocie, grupa mare și clasele finale de liceu, sa devina obligatorii. Inițiatorii spun ca a scazut drastic…

- Gradinita si liceul, pana la clasa a XII-a, ar putea deveni obligatorii. Este o initiativa a deputatilor PSD si UDMR. Concret acestia vor ca pana in 2020, ultimii doi ani de gradinita si ultimii doi ani liceu sa devina obligatorii. Proiectul va fi supus votului in Camera Deputatilor.

- Invațamantul obligatoriu ar putea fi extins la 15 ani, daca va fi adoptata o propunere legislativa a deputatilor PSD si UDMR. Concret acestia vor ca pana in 2020, ultimii doi ani de gradinita si ultimii doi ani liceu sa devina obligatorii. Proiectul va fi supus votului in Camera Deputatilor. Saracia,…

- Gradinita si liceul, pana la clasa a XII-a, ar putea deveni obligatorii. Pana in 2020, ultimii doi ani de gradinita si ultimii doi ani liceu ar putea deveni obligatorii. Proiectul urmeaza sa fie supus votului in Camera Deputatilor.

- Calendarul si metodologia de inscriere a copiilor in invațamantul primar in anul școlar 2018-2019 au fost puse in dezbatere de catre Ministerul Educatiei. Potrivit proiectului, cererile de inscriere se completeaza incepand cu 5 martie, online sau la unitatea de invatamant. „Parinții ai caror copii implinesc…

- Intrebat ce parere are despre propunerea legislativa a deputatului PSD Catalin Radulescu de castrare chimica a pedofililor, Liviu Pop a spus ca nu comenteaza pe acest subiect, dar ca si el are un proiect de lege prin care vrea eliminarea calificativelor din invatamantul primar. „Si eu o sa…

- Imaginile cu profesorul care s-ar masturba in clasa, filmate cu telefonul mobil de un elev, fac subiectul unei anchete la școala din Copșa Mica, a anunțat ministrul Educației, Liviu Pop, declarand ca este un caz greu iar “presupunerile sunt false”. Ministrul nu renunța la prevederea din Regulamentul…

- Natalia Fornvald, inspector scolar pentru invatamantul primar la Inspectoratul Scolar Judetean Maramures a facut o propunere fara precedent pentru invatamantul romanesc: sa se renunte la olimpiadele scolare la limba si literatura romana si la matematica. Dascalul s-a sfatuit si cu restul colegilor care…

- In cadrul unei conferinte de presa sustinute la Bistrita, ministrul Educatiei a spus ca intentioneaza sa propuna o varianta de Bacalaureat special pentru copiii romanilor din strainatate. De asemenea, Liviu Pop a vorbit despre intentia de a pune la dispozitia comunitatilor mari de romani din strainatate…

