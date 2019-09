Stiri pe aceeasi tema

- Patru linii de autobuze școlare vor funcționa in București, urmand sa transporte elevii de la școala 195 din sectorul 3. Proiectul pilot a fost pus in practica de Primaria Capitalei, iar autobuzele STB vor circula numai in perioada cursurilor semestriale. „Incepand cu data de 9.09.2019, se vor infiinta…

- Societatea de Transport Bucuresti va infiinta, de luni, patru linii de autobuz scolare speciale, care vor functiona in corelare cu structura noului an scolar, doar in perioadele semestriale cand sunt desfasurate cursuri, informeaza STB printr-un comunicat postat pe pagina sa de Facebook. "Proiectul…

- Doua scoli in reabilitare din Iași nu iși deschid porțile in 9 septembrie, astfel ca peste 150 de copii ar trebui sa mearga la scoala in satul vecin, la zece kilometri. Desi banii exista, nu pot fi virati in conturile constructorului pentru ca nu a fost votat bugetul comunei, potrivit Mediafax.„Vreau…

- Targuiala pe inceperea anului scolar 2019-2020 cu o saptamana mai in sus ori mai in jos minimalizeaza o discutie necesara privind structura procesului educational institutionalizat in ansamblu. De asemenea, prin specularea contextului ca si cum ar fi aparut un antagonism intre interesul educatiei si…

- Suprafata pe care se afla baza sportiva a Scolii nr. 1 a fost retrocedata in instanta, iar Primaria care are drept de preemtiune a negociat deja un pret de cumparare de la mostenitori. Demersul a fost suspendat dupa ce consilierii opozitiei s-au abtinut sa voteze hotararea de aprobare a cumpararii terenului.…

- Casa de Cultura Novaci va fi, de pe 1 iulie, gazda celei de a doua ediții a Școlii de vara organizate in regim de voluntariat in interesul comunitații locale, pentru elevii din Novaci și din comunele vecine care doresc sa iși petreaca vacanța de vara alaturi de alți elevi de varsta lor. Este vorba de…

- Astazi incep inscrierile la școlile profesionale și in invațamantul profesional dual. Elevii care au terminat clasa a VIII-a și care vor sa invețe o meserie, au la dispoziție doar doua zile pentru inscriere. Elevii de clasa a VIII-a care vor sa urmeze cursurile duale, unde primesc bursa lunara de cel…

- Patriarhul Daniel a trimis miercuri un mesaj de incurajare și binecuvantare a elevilor care susțin probele de Evaluare Naționala in aceasta perioada. Peste 150.000 de absolvenți ai clasei a VIII-a susțin zilele acestea probele de la Evaluarea Naționala 2019. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Prea…