Politistii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) din Constanta, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale (DOS) a Politiei Romane, sub coordonarea DIICOT, au efectuat derulat marti o actiune pentru destructurarea unui grup infractional, implicat in comiterea de infractiuni…

Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Constanta, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., au efectuat 11 perchezitii pentru destructurarea unui grup infractional, implicat in comiterea de infractiuni de proxenetism. 5 persoane au fost…

Polițiștii din Buzau și alte 10 județe desfașoara, miercuri, 30 de perchezitii si pun în aplicare 3 mandate de aducere, într-un dosar privind savârsirea de infractiuni la regimul proprietatii intelectuale, cu un prejudiciu de aproximativ 1.000.000 de lei."La data…

Politistii din Buzau efectueaza 30 de perchezitii in mai multe judete si in Capitala si pun in aplicare trei mandate de aducere, intr-un dosar privind savarsirea de infractiuni la regimul proprietatii intelectuale, cu un prejudiciu de aproximativ 1.000.000 de lei. "La data de 31 ianuarie, politistii…

Percheziții in București și in zece judete intr-un caz privind importul de electrozi sub denumirea unei marci cunoscute, instrumentate de polițiștii din Buzau. Vizați de ancheta sunt doi chinezi cu domiciliul in București și un galațean care ar fi importat electrozi din China și Croația, sub denumirea…

Peste 550 de accidente rutiere au avut loc in anul 2017, care s-au soldat cu ranirea a peste 730 de persoane si decesul a altor 36, releva Raportul de evaluare prezentat, marti, de seful IPJ Bistrita-Nasaud, comisarul sef Mihai Lupsa. Pe parcursul anului trecut, politistii de la Serviciul Rutier au lasat…

Trei persoane au fost ranite, luni, în urma unui accident de munca peetrecut la o fabrica din Gherla.Un apel la 112 a anunțat luni în jurul amiezii 14:30 faptul ca trei persoane au fost ranite în urma unui accident de munca produs la fabrica SORTILEMN din Gherla, scrie…

Politistii din Calarași, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Lehliu-Gara, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Poliției Romane, au efectuat cinci perchezitii in județul Argeș, la locuințele unor persoane banuite ca ar fi comis furturi cu un…

Procurorii DIICOT Cluj au retinut 14 persoane banuite ca vindeau online medicamente luate fara reteta, cu complicitatea unor farmacisti. Cele 14 persoane vor fi prezentate vineri instantei cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.

Politistii din Reghin, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, au retinut patru persoane din judetul Mures - trei barbati si o femeie cu varste cuprinse intre 25 si 32 de ani, care ar fi comis, in ultima saptamana, sapte furturi din autoturisme din judetele Mures, Cluj si Brasov, cu un prejudiciu…

Politia Romana a efectuat, in ultimele doua saptamani, 91 de perchezitii pentru destructurarea unor grupari de criminalitate organizata, fiind ridicate si indisponibilizate peste 2 kilograme de cocaina, peste 1,2 kilograme de substanta psihoactiva, 1.200 de comprimate de ecstasy, precum si alte bunuri…

Polițiștii de la transporturi din Timișoara au reținut 10 persoane și au ridicat 150 de tone de carbuneși 18.000 de lei, in urma celor 15 percheziții ce au avut loc ieri in județul Hunedoara! "Acțiunea s-a desfașurat in cadrul unui dosar penal care are ca obiect infractiuni de furt de minereu de carbune.…

Polițiștii de la Transporturi din Timișoara sunt cei care au descins in cele 15 locații din județul Hunedoara. Oamenii legii au reținut 10 persoane, au ridicat 150 de tone de carbune și au gasit 18.000 de lei in casele suspecților. „Acțiunea s-a desfașurat in cadrul unui dosar penal…

Politistii de combatere a criminalitatii organizate, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale (DOS) a Politiei Romane, sub coordonarea procurorilor Serviciului Teritorial (ST) Constanta al DIICOT, au destructurat mai multe grupari infractionale organizate specializate in trafic cu substante cu…

Polițiștii din Prahova deschid luni in 20 de locații din municipiul București, dar și din județele Prahova, Bacau, Giurgiu și Ilfov. Este vizata o grupare acuzata de evaziune fiscala și spalare de bani. Potrivit unui comunicat al Politiei Romane, suspecții ar fi prejudiciat statul cu aproape un milion…

Un tânar care a ramas fara autoturism, dupa ce hoții i l-au furat chiar din fața blocului, a primit o veste buna de la oamenii legii. Mașina i-a fost gasita în Vama Nadlac, din județul Arad. Se pare ca hoții încercau sa treaca granița, pentru a o vinde peste hotare. Trei persoane sunt…

Un telefon in puterea noptii, o voce disimulata si un scenariu apocaliptic sunt ingredientele de care se folosesc escrocii pentru inselatoria care face ravagii in ultimii ani la Constanta. Aproape ca nu trece noapte in care sarlatanii sa nu faca o victima prin medota "Accidentul". Pentru ca vorbim despre…

Poliția Români a desfașurat peste 200 de percheziții, în ultimele doua saptamâni, pentru destructurarea unor grupari de criminalitate organizata."În perioada 6 – 20 decembrie a.c., 443 de politisti specializati în combaterea criminalitatii organizate…

Cea mai mare captura de materiale pirotehnice facuta vreodata de poliția din Constanța a fost realizata la Eforie Nord. Oamenii legii au prins mai multe persoane care urmau sa comercializeze aproape 4 tone de artificii și petarde în mod ilegal. Suspecții au fost reținuți, iar marfa confiscata.…

La data de 21.12.2017 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Suceava au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatului MICHITIN VASILE LUCIAN, BODNAR VASILE, PISERIUC FILARET, POPIUC RADU, POPIUC ALIN, CIMPOERU…

Taximetriștii protesteaza in fața Guvernului impotriva pirateriei din domeniul transportului de persoane. COTAR, organizator al protestului, a precizat ca schimbarile de reguli aduse de Primaria Capitalei sunt corecte și vor contribui la siguranța clienților Mii de taximetriști protesteaza in fața Guvernului…

Polițiștii de combatere a criminalitații organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. din Cluj, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale, au stopat activitatea infracționala a 3 barbați, care sunt banuiți ca ar fi determinat 3 tinere sa se prostitueze, in folosul lor. Doi dintre aceștia au fost arestați…

Polițiștii din Constanța, cu suportul Direcției Operațiuni Speciale, au efectuat 17 percheziții la persoane banuite de furt calificat prin metoda „Imprietenire". 15 persoane au fost reținute. La data de 13 decembrie, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, cu suportul Direcției Operațiuni…

La scurt timp dupa accidentul rutier din aceasta sera din Constabta, de la intersectia strazilor Mircea cel Batran si Ion Ratiu, in zona a avut loc un alt eveniment rutier.Intrucat existau persane reclacitrante, au sosit mai multe masini de politie, iar un barbat a fost incatusat.

Polițiștii judiciariști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale și cei de la Biroul de Investigații Criminale de la Poliția Municipiului Focșani, cu sprijinul colegilor lor de la mascați și de la Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice, au desfașurat la finele saptamanii trecute…

O femeie in varsta de 32 de ani, din Caracal, acuzata de autoritatile judiciare din Italia de trafic de persoane si proxenetism, a fost retinuta de politistii din judetul Olt care au pus in executare un mandat european de arestare. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ)…

Polițiștii și procurorii DIICOT au efectuat mai multe percheziții în România și Spania, pentru destructurarea unui grup infracțional, specializat în trafic de persoane, proxenetism și spalarea banilor."La data de 27 noiembrie a.c., polițiștii Serviciului de…

Polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Dambovița și ai Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T, au efectuat mai multe percheziții in Romania și Spania, pentru destructurarea unui grup infracțional, specializat in trafic de persoane,…

Autoritatile din Romania si cele spaniole au colaborat pentru destructurarea unei unui grup infractional, specializat in trafic de persoane, proxenetism si spalarea banilor. 13 perchezitii au fost efectuate, in aceasta dimineata, in judetul Dambovita, precum si in Spania, la locuintele celor vizati…

Politistii din Botosani fac, sambata, perchezitii la principalii suspecti in cazul furturilor din locuinte de pe raza judetului, prejudiciul ridicandu-se la 60 de mii de euro, principalii suspecti in acest caz fiind prinsi in urma cu doua zile. Politistii din Botosani, sub coordonarea Parchetului…

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Constanța au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu datele de 16 și 17 noiembrie 2017, a noua persoane, cu privire la savarșirea unor infracțiuni de: constituirea unui grup…

In urma unei actiuni desfasurate ieri de politisti, in scopul prevenirii si combaterii contrabandei cu tutun si produse din tutun la nivelul judetului Maramures, au fost identificate mai multe persoane cu preocupari infractionale. Actiunea a fost desfasurata de ofiterii de investigare a criminalitatii…

Cinci percheziții domiciliare sunt efectuate joi in județele Gorj și Dolj in cadrul unei acțiuni vizand destructurarea unui grup infracțional organizat specializat in savarșirea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și spalare a banilor, trei persoane urmand sa fie duse la audieri, informeaza…

Polițiștii din Deva au identificat si retinut preventiv un adolescent banuit de comiterea mai multor infractiuni de inselaciune, prin metoda „accidentul", pe raza județelor Hunedoara, Cluj și Mureș. In data de 6 noiembrie 2017, la ora 16:08, Poliția Municipiului Deva a fost sesizata telefonic de un…

Politistii din Caras-Severin au perchezitionat sediul unei firme din Bocsa al carei administrator este cercetat intr-un dosar de evaziune fiscala. Jurnalistii de la Lugoj Info scriu ca pe langa descinderile fac

- Un accident rutier grav a avut loc, luni dimineața, in judetul Constanta, dupa ce un autoturism si un microbuz s-au ciocnit. Un barbat a murit si alte cinci persoane au fost ranite in accidentul rutier. Potrivit reprezentantilor Serviciului de Ambulanta, cadrele medicale au fost solicitate sa intervina…

- Potrivit reprezentantilor ISU Dobrogea, pompierii au fost solicitati sa intervina sambata dimineata la un accident rutier petrecut la iesirea din localitatea Harsova spre Giurgeni, fiind anuntati ca una dintre persoane este incarcerata. In evenimentul rutier au fost implicate doua masini, intr-una…

- Maicutele de la Manastirea Colilia din judetul Constanta au ramas fara energie electrica si fara incalzire dupa ce cele trei generatoare pe care le foloseau au fost furate de persoane deocamdata neidentificate, ele fiind nevoie sa stea in frig in conditiile in care manastirea nu este racordata la reteaua…

- Polițiștii rutieri din judetul Alba au verificat, joi, 120 de autovehicule destinate transportului public de persoane. Toti conducatorii de autobuze si microbuze au fost testati cu aparatul etilotest. Actiunile politistilor din judetul Alba, pentru cresterea sigurantei rutiere, vor continua. Actiunea…