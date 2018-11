Grup de lucru pentru definirea ploii

Stiri pe aceeasi tema

- A fost o adevarata desfasurare de forte, sambata in jurul pranzului, la locul unui accident cu urmari grave. Un autocar, doua camioane si un autoturism au fost implicate in nedoritul eveniment rutier, in urma caruia s-a solicitat ajutorul cadrelor medicale argesene. Accidentul a avut loc pe DN 65, pe…

- Printre obiectiile de neconstitutionalitate analizate de magistratii Curtii Constitutionale in sedinta de marti s-au numarat si cele vizand Codul administrativ. Sesizari in acest sens au depus atat presedintele, cat si parlamentari ai PNL, USR si PMP si sase deputati neafiliati. Curtea Constitutionala…

- Ministrul Afacerilor Europene, Victor Negrescu, a declarat, vineri ca in jurul proiectului privind Presedintia Romaniei la Consiliul Uniunii Europene exista la nivelul clasei politice romanesti "un consens larg" si a reiterat ca tara noastra este pregatita pentru a prelua acest mandat. "Romania este…

- ***Bucharest Festival Orchestra și dirijorul Cristian Lupeș refac celebrul turneu enescian, intr-un remarcabil concept de promovare a muzicii contemporane romanești Sambata, 27 octombrie, orele 19.00, sibienii sunt așteptați la unul dintre cele mai insolite evenimente muzicale ale toamnei: concertul…

- Chestiunea protocoalelor continua sa iste reactii, indeosebi dupa recentul demers facut de la Parlament, acela de a sesiza CCR in privinta protocolului semnat intre SRI si Parchetul General, in 2016. De aceasta data, procurorul general a tinut sa faca o mentiune. Si anume sa spuna ca protocoalele –…

- Dupa prima zi de vot prezenta la urne a fost de 5,72%. Un numar de 1.046.583 alegatori sau prezentat la vot in cursul zilei de sambata, dintre acestia 887.772 au votat pe listele permanente, 133.733 pe cele suplimentare si 25.078 au solicitat urna mobila. La nivelul intregi tari, cea mai ridicata prezenta…

- Cu patru zile ramase pana cand se incheie etapa inscrierilor, inca nu exista niciun aspirant in cursa pentru prima functie in cadrul Directiei Nationale Anticoruptie. Cel putin asta a anuntat luni dimineata ministrul Justitiei, revenit la lucru, din concediul de odihna. Anticipand ca va fi intrebat…