In contextul deflagrației care a avut loc in seara zilei de ieri, in jurul orelor 22:42, la un bloc din sectorul Rișcani al capitalei, ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a convocat o ședința cu reprezentanții Agenției pentru Supraveghere Tehnica, Union Fenosa, Termoelectrica și reponsabilii de domeniul construcții din cadrul primariei și Ministerului Economiei și Infrastructurii. Ministrul a dispus crearea de urgența a grupului de lucru format din specialiști in domeniu.