Stiri pe aceeasi tema

- Rovana Plumb a afirmat, joi seara, ca pana in anul 2020, 30 de miliarde de euro vor intra in Romania, din fonduri europene.”Ne-am asumat, prin programul de guvernare ca pana in anul 2020, pe toate fondurile alocate Romaniei, care sunt de 42,3 miliarde de euro, sa intre 30 de miliarde de euro.…

- Pe 1 august 1910 a fost numit preot paroh la Harsova, judetul Constanta, preotul Vasile Vasilescu, transferat aici de la Biserica "Sfintii Apostoli Petru si Pavelldquo; din Macin, judetul Tulcea. Inca de la Macin, preotul Vasilescu a reusit sa se faca remarcat prin bogata activitate pastoral administrativa,…

- Diferenta intre Halep si jucatoarea daneza va fi de 1.350 de puncte incepand de luni, Simona urmand sa bifeze a 22-a saptamana pe primul loc in lume. Halep va avea 8.140 de puncte, fata de cele 6.790 de puncte ale lui Wozniacki. Acum, jucatoarea noastra are 8.290 de puncte, in timp ce Wozniacki a…

- Comisia pentru Afaceri Europene din Senatul Romaniei continua seria de dezbateri economice de anvergura, de data aceasta in colaborare cu Reprezentanța Comisiei Europene in Romania. Conferința „Viitorul buget al Uniunii Europene. Oportunitate pentru reforma?” a avut loc acum doua zile, obiectivul fiind…

- A fost lansata oficial strangerea de semnaturi pentru initiativa de modificare a Constitutiei "Fara Penali in functii publice", sustinuta de USR. Intr-o perioada de sase luni, initiativa trebuie sa stranga 500.000 de semnaturi valabile, din cel putin 21 de judete din tara. Cei 19 membri ai comitetului…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat, miercuri, 28 martie 2018, la conferința cu tema „Viitorul buget al Uniunii Europene. Oportunitate pentru reforma?“, organizata de Reprezentanța Comisiei Europene in Romania și gazduita de Palatul Parlamentului. Victor Negrescu…

- Casa de Cultura a orașului Cugir va gazdui marți, 3 aprilie 2018, de la ora 17.00, lansarea de carte cu tema: “Misterele Revoluției din 1989”, susținuta de ziaristul Grigore Cartianu. Acesta este autorul a patru carți meticulos documentate despre evenimentele din Decembrie 1989: “Sfarșitul Ceaușeștilor”,…

- Alocatiile de stat pentru copii platite in februarie 2018 au totalizat 354,89 milioane de lei, suma medie fiind de 96,81 lei de beneficiar, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS).In februarie, 3,66 milioane de copii au beneficiat de acest…

- Societatea de Transport Public Timișoara anunța modificari de trasee datorita organizarii evenimentului sportiv... The post Trasee modificate in transportul public din Timișoara appeared first on Renasterea banateana .

- Andrei Gheorghe a murit la 56 de ani. Celebrul realizator radio-tv s-a stins din viața in urma unui stop cardio-respirator in casa sa din Voluntari. Prietenii și publicul deplang dispariția sa subita. "Dupa tristii ani '80, dupa dezamagitoarea revolutie, dupa 100 de drumuri pe care parea ca…

- Televiziunea B1 TV a fost amendata cu 30.000 de lei de Consiliul National al Audiovizualului (CNA), marti, pentru editia emisiunii „Lumea lui Banciu” difuzata pe 19 septembrie, in care realizatorul, Radu Banciu, a facut afirmatii defaimatoare generalizatoare la adresa comunitatii maghiare din Romania.Citește…

- Evenimentul va avea loc la Constanța, iar orgaizatorii au anunțat ca inscrierile au fost deschise ziele acestea. In perioada 11-12 mai, hotelul Del Mar din Constanța va gazdui o conferința regionala avand ca tema o problema grava de mare actualitate, atat in Romania cat și la nivel mondial. Denumita…

- Vasile Antonescu, fostul partener de antrenament al Simonei Halep, invins de un puști, la turneul Croația F1 Futures. Dupa ce o vreme s-a antrenat cu Adrian Ungur, sportivul din Constanța a luat startul, azi, la un concurs ITF. Competiția din Croația are loc pe zgura, suprafața preferata a lui Antonescu,…

- Este doliu in lumea sportului din Romania. Un fost portar de legenda al Romaniei a murit. Claudiu Ionescu, portarul cu care Romania a cucerit bronzul olimpic la handbal in 1980, la Moscova, a murit la varsta de 58 de ani, din cauza unor probleme la inima, anunța handbalvolei.ro.Citeste si:…

- Un numar de 78 de trenuri sunt anulate marti dimineata din cauza conditiilor meteo, reprezentand aproximativ 6% din cele 1.200 de trenuri care circula zilnic in Romania, potrivit paginii de Facebook a CFR Calatori. "Circulatia trenurilor de pasageri se desfasoara in continuare in conditii de iarna.…

- Luni si marti, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, cursurile scolare vor fi suspendate integral in judetele Dolj si Ilfov, respectiv in Capitala, potrivit unui anunt al Ministerului Educatiei Nationale, arata Mediafax.Si in judetul Constanta, cursurile vor fi suspendate integral…

- Oxigenarea Hiperbara (HBOT) folosita indeosebi in SUA și Europa, in Romania la București, Constanța, Targu-Mureș, Cluj- Napoca, Sibiu, iar acum in Alba Iulia la Centrul Maria Beatrice! In ce consta Oxigenarea Hiperbara Pacientul se afla in capsula hiperbara presurizata și inhaleaza oxigen de concentrație…

- Dupa parlamentari, magistrati, militari si politisti, si primarii isi doresc pensii speciale. Edilii din Asociatia Comunelor din Romania s-au plans la vicepremierul Paul Stanescu si au cerut pensii mai mari, sustinand ca acum unele sunt sub salariul minim. Primarii se compara cu…

- Elan Schwartzenberg sustine ca Radu Mazare sta pe proprietatea sa din Madagascar. Afirmatia a fost facuta intr-un interviu acordat postului de televiziune B1 TV, in care a vorbit si despre afacerile facute cu fratii Mazare. „Am facut afaceri cu Radu Mazare de la Revolutie (…) La un moment dat, fratii…

- In doua saptamani incepe mutarea tuturor exponatelor din Palatul Baroc in noul sediu al Muzeului Țarii Crișurilor. De ani buni, acestea zac impachetate in Palatul Baroc. Muzeul Țarii Crișurilor va trebui sa mute peste 400.000 de obiecte de patrimoniu. Transportul obiectelor de patrimoniu…

- Radu Mazare s-a asigurat ca nu se plictiseste in Madagascar, acolo unde s-a refugiat de aproximativ doua luni, scrie stirilekanald.ro. Fostul primar al Constantei a luat-o cu el si pe iubita oficiala, Roxana Mihalache, considerata o persoana de maxima incredere pentru politicianul care intampina…

- The exhibition called "Ex-Libris Brancusi," which gathers the art work of over 200 plastic artists - graphic artists, painters, sculptors, ceramists - of Romania, the Republic of Moldova, Bulgaria, Hungary, Serbia and Turkey, was opened on Monday in the Medieval Spaces of the Cotroceni National Museum.…

- Audierea Vioricai Dancila la CNCD a fost amanata. Președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), Csaba Ferenc Asztalos, a anunțat la Digi 24 ca audierea premierului Viorica Dancila a fost amanata pentru data de 27 februarie 2018. „Premierul Viorica Dancila a depus un punct…

- Publicatia germana Die Zeit scrie despre campania uriasa de manipulare pe care PSD si Dragnea o deruleaza in Romania pentru a sabota lupta anticoruptie. Articolul se intituleaza „Cu coruptia alaturi”....

- Afacerile cu ciocolata, la nivel istoric in Romania. Cine face jocurile De Ziua Indragostiților dar și de 1 și 8 Martie, ciocolata, in diversele ei forme, este de nelipsit in cadourile pe care romanii și le fac, alaturi de flori și surprize. Potrivit experților de la KeysFin, pe fondul creșterii…

- "Astazi am inregistrat al 17-lea deces din cauza gripei. O pacienta de 78 de ani a decedat la Institutul 'Marius Nasta'. Sezonul de gripa a demarat mai tarziu. Din fericire, nu putem vorbi despre o epidemie de gripa. Exista focare locale - Bucuresti, Iasi, Constanta, cu posibilitate de extindere…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a avut, joi, o intrevedere, cu Cord Meier-Klodt, ambasadorul Republicii Federale Germania in Romania. Tariceanu a subliniat importanta asigurarii, intr-un context de dialog si comunicare deschisa si constanta, de catre partenerii apropiati ai Romaniei…

- Parcul eolian CEZ, cel mai mare parc eolian pe uscat din Europa, a produs anul trecut 1.323 GWh, cu 14 mai mult fata de 2016, beneficiind de o forta a vantului in medie de 7,25 m s, a anuntat miercuri compania. Parcul a fost inaugurat in anul 2011.Productia de energie electrica realizata de centralele…

- NU MAI SUPORTA… Vestea ca statul roman va primi de la americanii de la Chevron despagubiri de peste 74 milioane de dolari, pentru trei perimetre de exploatare pe care nu le-a folosit in judetul Constanta, aproape ca i-a scos in strada pe locuitorii Pungestiului. Desi Pungesti a fost singura comuna din…

- Cluj Napoca, Oradea, Constanta, Iasi, Craiova, Bucuresti si Timisoara sunt orasele in care Iuliana Tudor si echipa emisiunii Vedeta populara de la TVR 1 organizeaza preselectii pentru sezonul al doilea al talent-show-ului de folclor. Incep preselectiile pentru cel de-al doilea sezon Vedeta populara,…

- Un alt incident petrecut intr-o scoala din Romania socheaza. Un elev de clasa a VIII-a a fost batut cu bestialitate de tatal unui coleg de clasa. Totul s-a intamplat sub privirile ingrozite ale celorlalti copii. Incidentul s-a petrecut, luni, in școala generala din localitatea Sanmihaiu Roman.…

- Mai multe grupuri civice au anuntat pe Facebook ca miercuri seara vor organiza, in fata Palatului Victoria, un protest care sa marcheze un an de la inceputul manifestatiilor pentru o Justitie independenta. "Pe 31 ianuarie se implineste un an de cand Guvernul a adoptat Ordonanta de Urgenta…

- Camera de Comert Industrie Navigatie si Agricultura (CCINA) Constanta a organizat, miercuri, sesiunea de finalizare a proiectului "Dezvoltarea si promovarea unui produs turistic cultural integrat: Ruta frontiera romana in regiunea transfrontaliera Romania - Bulgaria". Proiectul a fost…

- In mai putin de cinci luni, motorina s-a scumpit cu aproape un leu pe litru, motivele fiind supraacciza si cotatiile internationale pentru barilul de petrol. Un litru de motorina a ajuns sa fie vandut, in medie, cu 5 lei si 42 de bani, dar sunt cazuri cand ajunge si la 6 lei. Pretul de acum e cu 20%…

- Clujul merge in misiune economica in Iordania Consiliul Județean Cluj a gazduit o intalnire de lucru in cadrul careia au fost analizate o serie de aspecte practice referitoare la organizarea unei misiuni economice in Iordania. Beneficiind de patronajul Casei Regale a României, misiunea…

- "Pentru Uniunea Europeana, conducta Trans-Caspica este un element important si complementar al Coridorului Sudic al Gazelor care va conecta resursele semnificative de gaze ale Asiei Centrale de pietele europene. Proiectul este in interesul ambelor parti, atat pentru noi in Europa, cat si pentru partenerii…

- Luminița Anghel și-a amintit de perioada cand a luat foarte multe kilograme in greutate. Artista a dezvaluit cum se simțea in acea perioada. Cantareața Luminița Anghel, care a fost la un pas de moarte in adolescența , este una dintre cele mai bune voci feminine de pe scena muzicala din Romania. Luminița…

- Consiliul Concurentei a sanctionat sapte companii de pe piata serviciilor de transport local de persoane in regim de taxi si a serviciilor conexe din Iasi, precum si "Camera Nationala a Taximetristilor din Romania" ndash; Filiala Iasi cu amenzi de 165.364 lei aproximativ 36.000 euro pentru constituirea…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Moravița- I.T.P.F. Timișoara au depistat in zona de competenta 32 de cetateni din Irak, care au incercat sa treaca frontiera din Serbia in Romania, cu intentia de a ajunge intr-un stat din vestul Europei. Joi dimineata, in jurul orei…

- Mai multe persoane au murit si 110 au fost ranite, dintre care zece grav, dupa ce un tren regional a deraiat joi dimineata in apropiere de Milano, a anuntat un responsabil al serviciilor de urgenta, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Potrivit informatiilor oferite de un jurnalist roman din Italia, intr-o…

- Dupa ce, la sfarsitul anului trecut, a deschis sezonul cultural la Pole Culturel de Drusenheim (Strasbourg), artistul timisorean Cristian Sida expune, alaturi de Loreta Sttats, in capitala Austriei, la Galeria Kunst Klinger, al carei portofoliu cuprinde si alte nume cunoscute in lumea plastica romaneasca,…

- Un preot din Romania a initiat o retea de socializare, asemanatoare cu gigantul Facebook. "tecunosc.ro este o platforma de retea sociala. Cu noua functie, utilizatorul poate posta, fotografii, filme, idei.Utilizatorul inregistrat are propriul blog si forum, propria biblioteca de carti in format electronic…

- Australian Open: Meciul Simonei Halep cu Naomi Osaka se va disputa luni Organizatorii de la Australian Open au anuntat programul zilei de luni, meciul dintre Simona Halep (1 WTA) si Naomi Osaka (71 WTA) urmand sa fie ultimul meci al zilei (n.r. al patrulea) de pe "Margaret Court Arena". Inainte…

- Cum in partea de sud-est a tarii se concentrau terenurile cele mai fertile, comunistii au rearanjat geografia: au inclus in regiunea Constanta un raion rodnic din Baragan, iar pe cel mai sarac raion din Tulcea l-au lasat Galatiului.

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, in colaborare cu Ambasada Republicii Turcia in Romania, organizeaza in perioada 6 – 9 februarie , la Istanbul (Turcia), o misiune economica de vizitare a ISK Sodex 2018. Evenimentul este un targ internațional pentru sisteme de racire, incalzire,…

- Cu IT-iști care se numara printre cei mai buni din lume, cu un sistem informatic care a costat cateva zeci de milioane de euro, cu o propaganda constanta privind reducerea birocrației, Romania se afla, in continuare, in topul țarilor cu cele mai stufoase proceduri. Instituțiile statului le cer contribuabililor…

- Tudose va avea intalniri cu sustinatorii sai din PSD inaintea sedintei CEx - surse Premierul Mihai Tudose se intalneste, duminica, cu membrii PSD care il sustin in disputa cu liderul social-democrat, Liviu Dragnea, inaintea sedintei Comitetului Executiv, au declarat surse politice. Potrivit…

- Conducerea Colegiului Medicilor spune ca are loc un asalt media asupra lumii medicale, „fiind creata impresia ca asistenta medicala din Romania este in declin si ca profesionistii lipsesc sau ca nu isi fac corect meseria”. Ei arata ca au incredere ca justitia isi va face datoria si ca…

- Un cetatean ucrainean care a incercat sa introduca ilegal tigari in Romania a fost depistat de lucratorii din Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret. Potrivit celor afirmate de ofiterul pentru relatii publice de la Politia de Frontiera Suceava, comisar-sef Ilie Poroch-Seritan, in noaptea de ...

- "Scandalos, absolut scandalos cazul pedofilului din Poliție. Mi se pare absolut ireal ce aflam de la o ora la alta. Totuși, acel monstru a fost acoperit 3 zile de catre șefii și colegii sai. Ce Legislație este asta in care oamenii aștia se acopera unii pe alții in Instituțiile Statului din Romania,…