Stiri pe aceeasi tema

- Fostul prim-ministru macedonean Nikola Gruevski a cerut azil la o reprezentanta diplomatica ungara din afara Macedoniei, a indicat joi guvernul de la Budapesta, transmite Reuters. Gruevski, care a demisionat in 2016 dupa zece ani in care s-a aflat la guvernare, s-a refugiat la Budapesta la sase luni…

- Autoritatile albaneze au demolat duminica o gradina zoologica privata pentru a salva 11 animale, inclusiv trei lei si un urs, care erau tinute in conditii de viata "infernale", potrivit reprezentantilor unor ONG-uri, informeaza AFP. Dupa ce proprietarul a refuzat sa permita accesul in gradina zoologica…

- Scene uluitoare au fost surprinse in traficul din Capitala, unde un barbat aflat intr-un scaun cu caruț a intrat cu viteza intr-o mașina. Mai apoi, a cerut bani șoferului pentru a nu chema Poliția. Aceasta ar fi ultimul tip de inșelatorie, pus la cale in București. Imaginile au fost filmate miercuri,…

- Imagini incredibile cu un cadavru de porc plutind pe Dunare, au facut inconjurul Internetului. Potrivit obiectivbr.ro, un cetațean a descoperit ca ceva plutește pe apa, in dreptul Trecerii Bac de la Insula Mare. Cand s-a apropiat, și-a dat seama ca este un porc și a inceput sa filmeze. ”Uitați cum trece…

- Politia britanica a anuntat ca doua persoane au fost transportate la spital dupa ce o masina a lovit pietoni marti in fata unei moschei din nord-vestul Londrei, informeaza miercuri radio LBC, relateaza Reuters. Politia "ia in calcul toate variantele cu privire la cauza incidentului", a…

- Poliția de Frontiera a depistat, pe 22 august, la Vama Nadlac, 5 tone de anhidrida acetica și 20 de kg de cocaina. Incarcatura a fost gasita asupra unui ansamblu de vehicule inmatriculate in strainatate. Un cetațean strain a fost arestat preventiv in acest caz.

- Politistii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmatiei au descoperit, in urma mai multor actiuni pe linia combaterii contrabandei cu tigari, peste 23.000 pachete cu tigari, de provenienta ucraineana.Intreaga cantitate de tigari, in valoare de aproximativ 270.000 lei, a fost ridicata in vederea confiscarii,…

- Politia a fost sesizata, ieri, de o femeie din comuna Vaideeni ca, in cursul noptii, i-a fost sustras autoturismul din fata gospodariei. Din primele verificari a reiesit ca femeia ar fi lasat cheia masinii intr-o bucatarie de vara, neasigurata, iar ...