- Doi severineni au scapat ca prin minune cu viata, dupa ce masina in care se aflau s-a lovit de un copac, iar apoi s-a rasturnat pe marginea drumului, aproape de Vama Portile de Fier I. Un pompier care iesise din tura le-a sarit in ajutor.

- Un studiu realizat de Peugeot a evidențiat ca, pe parcursul unei calatorii de o ora la o viteza medie de 48 km/h, șoferii nu se uita la drum timp de peste 4 minute, pe o distanța totala de peste 3 kilometri.

- "Darius Valcov a fost la Guvern tot timpul. A lucrat la Guvern tot timpul si a sprijinit cele doua Guverne si sprijina in continuare. Este un om de o valoare rara din punct de vedere economic si este cel care, impreuna cu mine si inca doi colegi, a lucrat efectiv la programul de guvernare care este…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, ca Darius Valcov - care a fost numit consilier de stat in aparatul propriu de lucru al prim-ministrului - a lucrat tot timpul la Guvern si sprijina in continuare Executivul, adaugand ca acesta este un "om liber". "Darius Valcov a fost…

- Magistratii Tribunalului Iasi au dispus luni seara arestarea preventiva pentru 30 de zile a barbatului care a injunghiat un politist din trupele speciale aflat in timpul liber. Judecatorii au admis propunerea procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi privind arestarea preventiva a unui…

- Politistul iesean a ajuns la spital, duminica, dupa ce a fost injunghiat. Barbatul in varsta de 33 de ani, angajat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Iasi se afla in timpul liber, iar in noaptea de sambata spre duminica, a mers intr-un club alaturi de prietena lui. „Din informatiile…

- Noua generație Hyundai Santa Fe a primit un teaser inainte de lansarea din februarie. Modelul va avea primul sistem de avertizare pentru prezența pasagerilor pe bancheta din spate din industria auto.

- Camera Reprezentantilor a Congresului american a adoptat joi o lege de finantare temporara a guvernului, pana la data de 16 februarie, pentru a se evita 'oprirea' activitatii administratiilor federale, in asteptarea unui vot care se anunta mult mai strans in Senat, transmite AFP. …

- Consilier județean, camatar in timpul liber! Asta au depistat polițiștii de la Giurgiu, care au obținut arestarea la domiciliu a consilierului PNL, Mihnea Boerescu. Polițiștii giurgiuveni au transmis, in aceasta dimineața, un comunicat de presa prin intermediul caruia anunța ca: efectueaza cercetari,…

- Are 39 de ani și intotdeauna reușește sa intoarca capetele atunci cand apare pe covorul roșu la vreo gala importanta sau la evenimentele mondene, mereu aranjata și imbracata elegant. Atunci cand iese pe stada insa, in viața de zi cu zi, Katie Holmes este departe de diva glam care apare la TV. De curand…

- „Are 24 de ani și vrea sa urce pe munte cu noi. Sa salveze vieți. Sa se implice. Se numește Alexandra Smaranda și a depus cerere de candidatura la Salvamont Argeș, ca aspirant. Are un serviciu stabil iar activitatea de salvamontist se va face in timpul liber. Bine ai venit Alexandra!”, asa i-au urat…

- Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu a oferit un interviu pentru portalul UNIMEDIA, in care a facut o retrospectiva a anului 2017. De asemenea, Maia Sandu a vorbit despre alegerile din 2018, despre sarbatorile de iarna, dar și despre ce iubește sa gateasca.

- Nu numai automobilele la mana a doua ajung la Remat. In țarile in care producția a fost mult prea mare, cu mult peste puterea de cumparare, mașinile noi care nu s-au vandut au avut doua variante: fie au fost mutate pe alte piețe, cu niște costuri suplimentare de transport și depozitare, fie au fost…

- Un polițist din Arad, aflat în timpul liber, a fost ranit cu o maceta, în aceasta dimineața, fiind transportat la spital pentru îngrijiri medicale, dupa un conflict cu doi barbați în fața unui club din oraș. Incidentul s-a petrecut, în aceasta dimineața, în fața…

- Lucsandra Sandulescu, omul informat de la Neatza, prezinta un material cu ce sa faci in weekend. Lasa deoparte goana pentru cautat cadouri și cumpara-ți un bilet la unul dintre evenimentele din București de la sfarșit de an.

- Ieri, un ofițer de ordine publica din cadrul Sectiei de Poliție nr. 3 Ploiești, aflat in timpul liber pe str. Dobrogeanu Gherea din municipiu, a observat un barbat cu un comportament suspect. In scurt timp, l-a recunoscut ca fiind un ploieștean de 57 de ani, cu antecedente penale pentru savarsirea…

- In aceasta dimineata, la camera centralei de la Scoala Mioarele a izbucnit un incendiu. Pompierii au trimis doua autospeciale dar cand acestea au ajuns incendiul era aproape lichidat. Asta, datorita unui pompier care locuieste in apropiere, plutonier major Valerica Cocea, de la Detasamentul Campulung,…

- Presedintele Partidului Miscarea Populara, Traian Basescu, a declarat duminica ca din acest moment nu mai crede in sinceritatea protestelor din Piata Victoriei, considerand o greseala a ONG-urilor ca s-au "inhaitat" cu politicienii in piata. "A fost greseala lor ca s-au inhaitat cu politicienii in…

- Dincolo de o meserie grea sta un suflet sensibil. A demonstrat acest lucru un tanar targujian care este agent la penitenciar si a lansat, recent, o carte de poezii. „Povesti de iubire" este titlul primei sale carti, iar Valent...

- Politista zilei este agenta Oana Andreea Boancas din cadrul Politiei Orasului Cugir, care a reușit sa intrerupa o talharie in desfașurare, in plina strada. Polițista era in timpul liber dar aceasta nu a impiedicat-o sa intervina atunci cand a observat un barbat care incerca sa talhareasca o femeie. …

- Un politist din cadrul S.A.S. Maramures, aflat in timpul liber, a urmarit un tanar care furase geanta unei femei, l-a prins si imobilizat. Tanarul a fost retinut pentru 24 de ore, urmand a fi prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva. Un agentul de politie din cadrul Serviciului de Actiuni…

- Vanzarile de autoturisme noi in Germania au crescut cu 9,4% in noiembrie, la 302.636 unitati, in timp ce Dacia a raportat un avans de 53,4%, la 5.856 vehicule, arata datele Autoritatii Federale din domeniul Transporturilor (KBA), potrivit Agerpres. Alte creşteri semnificative s-au înregistrat…

- Gheorghe Dolofan, patronul Eurial Invest si Trust Motors, este cel mai bogat argesean, potrivit revistei Capital care a realizat “Top 300 cei mai bogati romani”. Stabilit de ceva ani in Dubai, Dolofan face bani frumosi in tara din comert cu masini, industria materialelor plastice, asigurari, IFN. Averea…

- Politistul ranit in timpul perchezitiilor de la Radauti ar fost chemat la serviciu din timpul sau liber. Cel puțin asta susține liderul sindicatului Politistilor din Romania „Diamantul”, filiala Suceava, Bogdan Banica.

- S a dat alarma de incendiu astazi in localitatea Poarta Alba din judetul Constanta. Proproetarii unei locuinte cu etaj au cerut disperati ajutorul pompierilor de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta dupa ce au observat o anexa a locuintei in flacari. Printre primii…

- Are doar doi ani, insa iși manifesta deja preferințele in materie de alimentație, vestimentație sau… activitați sportive și educative! Asemenea fratelui sau mai mare, dar și a mamei sale, Prințesa Charlotte a dezvoltat o pasiune pentru un anumit sport! Charlotte vrea sa joace tenis, așa ca ia deja lecții…

- Gest absolut impresionant al unui pompier de la ISU Bucuresti aflat in timpul liber. Duminica dupa-amiaza, Dragos Popescu a salvat viata unui sofer prins intr-o masina facuta praf ca urmare a unui accident produs pe DN7, in comuna argeseana Draganu.

- Au fost stabiliți finaliștii competiției “Mașina anului in 2018”. Din cele 37 de modele care au intrat in concurs, doar șapte au ramas in finala. Competiția “Mașina anului” și-a desemnat finaliștii. 37 de modele au candidat pentru șansa de a fi desemnate cele mai bune mașini ale anului 2018 și doar…

- Un polițist de la Secția 14 Poliție a devenit erou, in timpul liber. Acesta a reușit sa imobilizeze un barbat, dupa ce acesta tocmai iși injunghiase concubina. Citește și: Kovesi a EXPLODAT in presa straina: critici VIOLENTE la adresa legilor justiției Citește și: SCENE INCREDIBILE…

- Se cunoaste deja ca Andreea Marin adora eleganta, iar acest lucru se poate vedea si in pasiunea de care nu stiai pana acum, si anume echitatia. Acesteia ii place foarte mult sa practice acest sport nobil. Totodata, in interviul acordat pentru Antena Stars, aceasta a dezvaluit si cea mai mare frica a…

- Stela Popescu a incetat din viața joi, 23 noiembrie, la varsta de 81 de ani. A fost gasita moarta in holul casei. Ștefan Banica Junior este profund indurerat de dispariția Stelei Popescu, cea care a facut ani de zile un cuplu pe scena cu tatal sau. „Sunt șocat pentru ca nu imi imaginez și…

- “Suntem foarte încântati sa aducem în România cel mai sportiv model din gama Civic si suntemconvinsi ca noul model Type R va reconfirma sportivitatea brand-ului. Honda reprezinta putereaviselor si ne dorim ca Civic Type R sa fie un vis devenit realitate pentru orice…

- Iulia Albu a oferit un detaliu inedit din viata ei: acasa nu se uita la televizor. „Nu ma uit la televizor, deloc, niciodata. Nu am un film preferat, insa, imi place sa ma delectez cu filme noir și de box office”, afirma Iulia Albu. Intrebata ce obișnuiește sa faca in timpul liber,…

- Un ofițer de poliție militara, aflat in timpul liber, a impușcat și ucis doi suspecți de jaf intr-o farmacie din Brazilia. Totul s-a intamplat in timp ce barbatul iși ținea copilul in brațe. Intreaga scena s-a petrecut sambata dupa-amiaza, cand sergentul Rafael Souza se afla intr-o farmacie din orașul…

- NASA a lansat pe orbita primul satelit meteorologic dintr-o noua generatie. Acesta va trimite date mai exacte, datorita carora specialistii vor putea prevedea mai bine furtuni, uragane, inundatii, secete si incendii.

- Toyota este de parere ca mobilitatea transcede ideea de mașini și inseamna, de fapt, depașirea provocarilor și indeplinirea viselor. Inițiativa „Start Your Impossible”reflecta aceste valori și scot in prim plan obiectivul companiei de a oferi libertate de mișcare și mobilitate pentru toți. „Dorim…

- Alexandru Crișan este Manufacturing Trainee la Continental Anvelope Timișoara. Pe langa experiența pe care o are in cadrul fabricii, in departamentul Plant Management, acesta mai este recomandat și de pasiunea sa, una nu foarte des intalnita: jonglatul cu foc.

- Compania Ambulanta BGS Medical Unit, cel mai mare operator privat care ofera servicii de ambulanta, controlata cu pachet majoritar de actiuni de familia Oprea, estimeaza ca va finaliza in acest an cu afaceri de circa 40 de milioane de lei, potrivit oficialilor companiei. „Veniturile au crescut…