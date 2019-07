Stiri pe aceeasi tema

- Postul de televiziune France24 arata intr-un reportaj ca Romania tinde sa preia rolul de groapa de gunoi a Europei Occidentale, dupa ce China a limitat sever introducerea in țara a deșeurilor. Acum Romania a devenit noua destinație pentru gunoaiele din Vest din cauza costurilor reduse de incinerare…

- La nivelul judetului Gorj a fost constituita prin ordin al prefectului o comisie compusa din specialisti care vor face controale in teren in scopul combaterii ambrosiei, o planta extrem de daunatoare care provoaca alergii. Comisia a centralizat deja situatia terenurilor pe care creste planta respectiva.…

- 'In urma sesizarii si a buletinelor de analiza depuse de USR Arad, Garda de Mediu a dispus masuri pentru remedierea problemelor si a amendat Compania de Apa Arad SA cu 50.000 de lei', a anuntat USR, printr-un comunicat de presa remis marti. In raspunsul primit de USR de la Garda de Mediu, atasat…

- Un jaf a avut loc la o casa de schimb valutar din Timișoara, in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 17.00. Un individ necunoscut a amenințat-o pe angajata cu un cuțit și a reușit sa plece cu aproximativ 20.000 de lei. Barbatul a fost dat in urmarire generala. Polițiștii au fost anunțați de jaf chiar…

- Garda Nationala de Mediu amendat Primaria Timisoara cu 15.000 de lei pentru murdaria din oras, transmite corespondentul MEDIAFAX.Garda Nationala de Mediu - Comisariatul Judetean Timis a informat, miercuri, intr-un comunicat de presa, ca Primaria Timisoara a fost sanctionata cu o amenda in…

- Garda Nationala de Mediu (GNM) a aplicat, in primul trimestru din 2019, amenzi in valoare de aproximativ 10,4 milioane de lei, in crestere cu 39,3% fata de aceeasi perioada din anul anterior, cand suma a fost...

- Comisariatul Judetean Maramures al Garzii de Mediu e in doliu. Ioan Strempel, comisar-sef, s-a stins din viata! Ieri, 12 aprilie 2019, a plecat dintre noi Ioan Strempel, comisar-sef in cadrul Comisariatului Judetean Maramures al Garzii de Mediu. Inginer silvic , Ioan Strempel a preluat functia de…