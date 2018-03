Gropi în pasajul Michelangelo, după topirea zăpezilor FOTO Nici nu s-au topit bine zapezile de la sfarșitul acestei ierni, ca au și inceput sa apara gropile in asfalt. Mai grav e ca se gauresc zonele reabilitate recent, cu care reprezentanții Primariei Timișoara se lauda chiar și in strainatate. Astfel, șoferii care circula in aceste zile prin pasajul Michelangelo au putut observa cel puțin […] Articolul Gropi in pasajul Michelangelo, dupa topirea zapezilor FOTO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

- Topirea zapezii incepe sa devina problematica in unele zone din Dolj, iar in zilele urmatoare este posibil sa apara din ce in ce mai multe inundatii. Judetul Dolj se afla deja in atentia pompierilor si a reprezentantilor Institutului National de ...

- Topirea brusca a stratului de zapada a provocat inundatii in 33 de localitati din zece judete. Sute de curti, zeci de case si peste 700 de hectare de teren au fost inundate. Cel mai afectat este judetul Teleorman, acolo undeoameni si animale au fost evacuate din calea apelor

- In contextul incalzirii vremii, fenomen care a condus la topirea brusca a stratului de zapada si la cresterea nivelului panzei freatice, in ultimele 24 de ore s-au inregistrat efecte in 33 localitati din 10 judete (Giurgiu, Gorj, Teleorman, Dolj, Harghita, Calarasi, Dambovita, Olt, Arad, si Valcea),…

- In legatura cu incalzirea brusca a vremii, hidrologii avertizeaza ca in perioada 7 - 12 martie in bazinele acvatice și in raurile din țara, se prognozeaza distrugerea gheții, iar pe unele sectoare de rau se va produce scurgeri a sloiurilor de gheața cu formarea a

- Pompierii au intervenit in mai multe localitați din județul Teleorman dupa ce topirea zapezii și precipitațiile au produs inundații. A fost afectata și circulația rutiera pe DN6. Topirea brusca a zapezii și precipitațiile din ultima perioada au favorizat producerea unor inundații locale in comuna Draganești…

- Consilierul personal al lui Nicolae Robu, primarului municipiului Timisoara, Catalin Iapa, doctorand la Universitatea Politehnica, face parte din comisia nou-infiintata la nivelul Primariei Timisoara, o Comisie de etica ce va monitoriza activitatea Asociatiei Timisoara Capitala Culturala Europeana.…

- Așa cum se intampla in fiecare prima miercuri din luna, intre orele 10-11 se vor auzi iarași sirenele in capitala Banatului. Exercițiul are ca scop antrenarea autoritaților administrației publice locale, pregatirea populației prin cunoașterea semnificației semnalelor de alarmare și verificarea…

- Asociația Salvați Patrimoniul Timișoarei considera ca este sfidata de autoritațile locale in demersurile pe care le face pentru salvarea cladirilor istorice din orașul de pe Bega. Ilie Sirbu, președintele asociației, se simte mințit de Poliția Locala și de Direcția de Urbanism din cadrul Primariei Timișoara.…

- Topirea brusca a zapezii face ca raurile din sudul și estul Serbiei sa se revarse, ridicand alarma de inundații masive. Zeci de oameni au fost evacuati din casele lor, iar zeci de case au ramas fara electricitate. Mai multi oameni nu au apa potabila in intreaga zona.

- In cadrul intalnirii de miercuri, 28 februarie, dintre locatarii din zona noua a cartierului Tractorul si viceprimarul Brasovului, s-a ridicat si problema ambuteiajelor de pe strada 13 Decembrie. Viceprimarul a reamintit de proiectul privind largirea acestei artere de la pasajul Faget pana…

- Primul utilaj de topit zapada a fost pus in acțiune in Piața Victoriei. Astazi, un excavator cu sigla RATB incarca zapada din mormanele adunate in mijlocul pieței și le punea in utilajul respectiv. Mașinaria funcționeaza cu motorina. ”Dupa ce este umplut cu zapada, o topește in circa 15 minute”, ne-a…

- Cum arata utilajele care vor topi zapada din București. Primarul general Gabriela Firea a declarat in cadrul comandamentului de iarna ca anul acesta vor acționa in premiera utilajele de topit zapada din București. Cum edilul-șef a vorbit de mai multe ori deja despre aceste mașinarii, dar ele nu au fost…

- Scarile rulante din pasajul Sfanta Vineri, cel de la Piata Centrala, nu au functionat mai mult de cateva zile in ultimii ani. Urcarea la pas a treptelor este dificila chiar si pentru oamenii tineri, in putere, daca acestia au sacose incarcate in maini. Cu atat mai greu le vine celor batrani sau bolnavi,…

- Lectura, știm, este o forma a fericirii. Important este ceea ce citesti si daca citesti. Se spune ca Papa Iuliu al II-lea i-ar fi zis lui Michelangelo: „Pune-mi o sabie in mana, eu nu stiu sa citesc”. Se pare ca exista mai multe cai pentru a ajunge la fericire. „Ce citesti, maria-ta?”, a intrebat Polonius.…

- Asociația Peisagiștilor din Romania, Filiala Teritoriala Vest, a reacționat, luni, in urma taierii tuturor salcamilor de pe bulevardul C.D. Loga. Experții in spații verzi susțin ca teoria Primariei Timișoara, care a invocat ca motiv pentru taiere faptul ca salcamii erau batrani și bolnavi, nu sta in…

- Asociația Peisagiștilor din Romania, Filiala Teritoriala Vest, a transmis, luni, un comunicat de presa semnat de președintele filialei, ing. Peis. Raluca Rusu, prin care formuleaza o serie de recomandari Direcției de Mediu din cadrul Primariei Timișoara, in urma defrișarii salcamilor de pe…

- Doua ierni la rand a stat aproape nefolosit patinoarul sintetic al Primariei Timișoara, amplasat in Parcul Copiilor. Acum, el ar putea fi vandut, dat in administrare unei firme private care sa știe ce sa faca cu el și, in orice caz, mutat de acolo. De ce nu s-au preocupat angajații PMT de patinoar este…

- Topirea gheturilor din Groenlanda si Antarctica va avea urmari dramatice.Oamenii de știința prezic acum ca acest lucru s-ar putea intampla „in timpul vieții noastre”, iar asta ar insemna inundații masive.

- Centrul Timișoarei se va umple din nou de casuțe, comercianții urmand sa vanda ornamente dedicate sarbatorilor pascale. Cei interesați pot depune incepand din 14 februarie dosare la Casa de cultura a orașului. „Casuțele vor fi amplasate in Piața Victoriei, cam dupa aceleași reguli…

- Un șofer beat și fara permis a fost la un pas de a provoca o adevarata tragedie, in aceasta noapte, in Timișoara. In timp ce se deplasa prin pasajul Michelangelo cu viteza excesiva, acesta a pierdut controlul asupra vehiculului și a intrat intr-un parapet. ”In cursul nopții trecute, un barbat in varsta…

- Drumul care leaga Timișoara de urcarea pe autostrada, prin Dumbravița și Giarmata, va avea patru benzi, in loc de doua. Investiția se face cu bani europeni (aproximativ 80 milioane lei), iar in doua saptamani, cel mai probabil, se va semna contractul de finanțare. Contractul se putea semna…

- Tragedie evitata la Timișoara. Stadionul ”Dan Paltinișanu”, 32.972 locuri, al doilea cel mai mare din tara, dupa Arena Nationala este intr-o avanasata stare de degradare. La meciul ACS Poli Timișoara – FC Voluntari 2-3, disputat vineri, administratorii arenei au izolat cateva sectoare din Peluza Sud…

- Pentru efectuarea de lucrari tehnice de catre Compania Regionala de Apa Bacau, pasajul subteran Ștefan Gușe se va inchide in noaptea de joi spre vineri, 8-9 februarie, si in noaptea de vineri spre sambata, 9-10 februarie, in intervalul orar 21.00-05.00. Participanții la trafic sunt rugați ca in intervalele…

- Pasajul subteran Oituz – Ștefan Gușe din Bacau se va inchide in noaptea de joi spre vineri, 8-9 februarie, si in noaptea de vineri spre sambata, 9-10 februarie, in intervalul orar 21.00-05.00. In acea perioada, CRAB va avea de facut lucrari... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Robu a postat, joi dimineața, pe Facebook, un text prin care cheama personalitațile culturale ale orașului, dar și simpli cetațeni la o serie de intalniri pentru a le explica ce inseamna proiectul Timișoara – Capitala Culturala Europeana 2021, dar și pentru a primi idei noi și sugestii.…

- Incepand de joi, 1 februarie, este interzis virajul de pe Liviu Rebreanu pe Calea Martirilor inspre str. Surorile Martir Caceu. De ce? Pentru siguranța și fluența, explica specialiștii din primarie. Șoferii vor putea face stanga pe Arieș, in fața Spitalului Județean. „Pentru a asigura desfasurarea…

- ”Verde pentru Biciclete” implinește zece ani de existența, care vor fi sarbatoriți prin realizarea unor proiecte importante. Ca in fiecare an, raman in calendarul bicicliștilor deja tradiționalele pedalari de primavara, de toamna, Turele cicliste banațene și acțiunea ”Cochete pe biciclete”. Noutați…

- Un angajat al Politiei Locale din Botosani, inginer de profesie, a ajuns, datorita pasiunii pentru artele plastice, sa aiba tablouri in expozitii personale de pe trei continente. Botosaneanul s-a nascut intr-un sat uitat de lume si a inceput sa deseneze pe carton. Desi nu are studii de pictura, politistul…

- „Voi face ajustari salariale acolo unde va fi cazul. Acum sunt foarte hotarat ca, de la 1 februarie, salariile catorva persoane din Direcția de Urbanism sa fie diminuate. Sunt unii care iși fac datoria și nu este motiv sa aiba salarii mai mici. Vom monitoriza cand vin angajații Primariei…

- Aproximativ 20 de angajați ai RATT, majoritatea vatmani și șoferi de troleibuze sau autobuze, s-au adunat astazi in fața Primariei Timișoara pentru a protesta, nemulțumiți fiind ca pe luna decembrie s-au primit doar cate 300 de lei din salariu. Angajații țin afișe cu mesaje precum „Sclavii RATT” și…

- Angajații RATT au ajuns, luni dimineața, in jurul orei 11, la sediul Primariei Timișoara, doi dintre ei depunand un memoriu oficial. Ei au solicitat apoi o intrevedere cu primarul Nicolae Robu, pentru a-i prezenta situația in care se afla. Vatmanii, controlorii și șoferii Regiei spun ca nu…

- Studiul de fezabilitate pentru cele doua artere a fost adoptat de consilierii locali inca din luna septembrie a anului 2014, iar in primavara lui 2016 au fost finalizate și proiectul tehnic și documentația pentru execuție. Tot atunci, reprezentanții primariei anunțau ca pornesc și licitația pentru…

- Pasajul subteran de pe Bulevardul Unirii a fost deschis de catre angajatii Urbis Serv pentru a verifica starea obiectivului. Muncitorii care au patruns inauntru si au luminat incinta cu lanternele au apreciat ca tunelul subteran se prezinta in conditii foarte bune. Pasajul va fi reabilitat si redat…

- In Ramnicu Valcea s-au alocat peste 2 milioane de lei din fonduri europene pentru o pasarela pietonala nefunctionala. Finalizata de aproximativ 3 ani, este luminata noapte de noapte, „mai ceva ca-n Vegas”, dupa cum spun trecatorii, insa n-a fost data in folosinta nici un minut. Autoritatile sustin ca…

- Primarul Nicolae Robu a anunțat ca vrea sa amenajeze patru benzi de circulație pe strazile Cluj și Arieș, din care una va fi speciala pentru mijloacele de transport in comun. Nu este prima data cand se incearca așa ceva la Timișoara, dar primarul Nicolae Robu crede ca acum șoferii vor respecta…

- Poliția Locala Timișoara și Retim au descins, in aceasta dimineața, la sediul fostului ziar Timișoara. Cladirea situata pe strada Coriolan Brediceanu, la doar cativa pasi de centru, aparține Primariei Timișoara insa nu a mai fost inchiriata de peste doi ani, pentru ca nu este intabulata. Așa ca aici…

- Miercuri seara, 10 ianuarie, in jurul orei 21:40, pe DC40, in comuna Jucu, localitatea Jucu de Mijloc, la pasajul de cale ferata dubla, semnalizata cu indicator, s-a produs un accident rutier soldat cu ranirea ușoara a unei persoane si avarierea unui autovehicul. Conform primelor verificari, un tanar,…

- La nivelul Primariei Timișoara se lucreaza intens pentru demararea, cat mai degraba in acest an, a mai multor proiecte de anvergura. „2018 va fi un an in care ne-am propus, de asemenea, sa facem foarte multe. Vor fi tot proiecte mari, dar cu deranj mai mic. Vom face Pasajul Solventul, care se afla intr-o…

- 14 octombrie. De data asta n-a mai fost cum a vrut Nicolae Robu. Candidatul susținut de președintele PNL Timiș la șefia TNL Timiș, Ionuț Stanușoiu, a pierdut alegerile in fața lui Cosmin Șandru. 17 octombrie. Concurs eșuat pentru ocuparea funcției de secretar al Primariei Timișoara. Post ramas vacant…

- Anul 2018 incepe cu o noua promisiune legata de viitorul spital de copii. Unitatea sanitara promisa inca din 2012 nu este gata, dar, spera, reprezentanții Primariei Timișoara, ea va fi finalizata in acest an, macar ca și cladire. Mutarea efectiva este o alta discuție.

- Ediția cu numarul 48 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar cele 10.000 de exemplare au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, un reportaj emoționant despre Victor Mathiesz, micul Jules…

- Taximetriștii au protestat fața de piraterie, ținta directa a protestului fiind firma de car sharing Uber. Sute de mașini au plecat in coloana pe strazile orașului. Coloana de taximetre a staționat in fața Prefecturii și a Primariei Timișoara, ajungand apoi pana la Stadionul „Dan Paltinișanu”.…

- Aproape 30 de proprietari care dețin in Timișoara imobile pe care le lasa in paragina trebuie sa mulțumeasca... Direcției de Urbanism a primariei. Datorita „harniciei” angajaților acesteia, au scapat de majorarea intre 300 și 500% a impozitului pe cladire. Alți proprietari se pregatesc sa dea in judecata…

- Din fericire, evenimentul rutier care s-a produs miercuri, 20 decembrie, in jurul orei 9.00, pe pasaj, pe sensul de mers inspre Micalaca, nu s-a soldat cu victime. Stalpii au sarit ca popicele in fața autoturismului Ford pierdut de sub control din motive inca necunoscute și, astfel, pe zeci de metri…

- Un excedent bugetar de170. 000.000 de lei – cu asta se poate „lauda” Consiliul Judetean Timis la final de an. In vreme ce vistieria Primariei Timisoara e goala si colaboratorii primariei au ramas cu facturi neplatite in prag de Craciun, CJ Timis a ramas cu bani necheltuiti. Daca Nicolae Robu spune ca…

- Municipalitatea pune la bataie 85.000 de lei (fara TVA) pentru achizitia unor servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor pentru obiectivul de investitie de „Reabilitare sistem de canalizare pluviala Micalaca zona 300 SP5”. Este vorba despre…

- Un accident grav de circulatie s-a produs, in urma cu putin timp, in Timisoara, in zona sensului giratoriu de pe Michelangelo. Echipaje de politie, salvare si descarcerare intervin chiar in aceste momente. Vom reveni cu informatii si imagini! Imagine de arhiva The post Accident grav in zona Michelangelo!…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a confirmat dezvaluirile facute ieri de PRESSALERT.ro cu privire la faptul ca angajații Regiei Autonome de Transport Timișoara nu și-au primit salariile pe luna decembrie. Sursele PRESSALERT.ro susțineau ca primaria nu ar fi virat in conturile RATT banii aferenți subvențiilor.…

- Consilierii locali vor decide daca aproba, la urmatoarea ședința, un proiect de hotarare privind „instituirea taxei speciale pentru promovarea turistica a municipiului Timișoara pentru anul 2018”. Care vor fi consecințele? Vor crește practic tarifele de cazare, pentru ca noua taxa…

- Ultima ședința a Colegiului Prefectural a abordat problema alimentarii cu caldura a Timișoarei. Mai precis, a datoriilor pe care societatea Colterm le are catre furnizorii de gaze naturale, carbune și energie electrica. Prefectul Eva Andreaș a avut un dialog „barbatesc” cu Emil Șerpe, directorul…