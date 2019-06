Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbați au fost loviți de trasnet, joi dupa amiaza, in Vatra Dornei, in timpul unei furtuni, zona fiind sub cod portocaliu de ploi torentiale, frecvente descarcari electrice, grindina de dimensiuni mici și medii și intensificari ale vantului. Potrivit ISU Suceava, cei doi au fost gasiți de echipajele…

- Scene violente s-au petrecut miercuri seara in Autogara Severin din Vatra Dornei, un tanar in varsta de 29 de ani, din Cluj Napoca, fiind agresat de trei localnici, toți cunoscuți ca autori de fapte penale, din care doi ieșiți din penitenciar de cateva zile.In urma unei apel la 112, in jurul orei ...

- Evenimente incredibile petrecute in timpul meciului Viitorul - FCSB 1-1: Florinel Coman l-a sunat pe patron pentru a-l intreba de ce l-a schimbat, Gigi Becali nu i-a raspuns, dupa care Florinel a fost destinatarul greșit al unui mesaj scris de Becali: "Iese Man, intra Roman". Ca Gigi Becali se baga…

- Tribunalul Olt a admis contestatiile a sapte dintre inculpatii din dosarul de frut de combustibil de la Statia de Ambulanta Corabia, dispunand in cazul acestora incetarea anumitor obligatii stabilite prin controlul judiciar, printre care si aceea de a-si exercita profesia.