Stiri pe aceeasi tema

- Stratul de gheata al Groenlandei, in prezent cea mai importanta sursa de apa adaugata oceanelor, se topeste la niveluri fara precedent in epoca moderna, sustine un studiu publicat miercuri in revista Nature si citat de DPA. Topirea are loc in prezent la un volum cu 50% mai mare decat in timpul perioadei…

- Shurubel, matinalul Virgin Radio Romania, a aflat in sfarșit de ce nu a ajuns niciodata pe o poziție de conducere. Cercetatorii de la Școala de Management a Universitații din Londra și cei de la Universitatea din Maryland, SUA, au anunțat ca barbații frumoși sunt considerați o amenințare de catre șefii…

- A fost descoperit un continent stravechi sub stratul de gheața din Antarctica, iar specialiștii sunt entuziasmați. Nimeni nu se aștepta ca Antarctica sa ofere, inca, atat de multe surprize, dar imaginile obținute din satelit sunt elocvente. Este vorba despre adevarate mostre temporale descoperite la…

- Astronomii incearca de multa vreme sa afle daca galaxia noastra "s-a hranit" din mai multe coliziuni cu galaxii mici sau a crescut in urma unui singur mare impact. Ciocnirile dintre galaxii nu sunt niste "ciocniri" in sensul clasic ci mai degraba niste "intrepatrunderi", stelele implicate fiind suficient…

- Igiena orala precara este asociata cu hipertensiunea arteriala si cu o eficacitate mai scazuta a tratamentului pentru aceasta afectiune, potrivit unui nou studiu citat de Reuters. Intre persoanele care sunt tratate pentru hipertensiune arteriala, cele care au gingii bolnave au un nivel al…

- Cercetatorii au obținut dovada dupa ce au monitorizat undele seismice lasate de replicile unor cutremure. Dupa aproape 100 de ani de incertitudine, cercetatorii au aflat în sfârșit cum arata miezul planetei noastre: nucleul interior este solid. Teoria a fost lansata…

- Studiul prognozeaza pentru urmatorii ani o reducere a cantitatii ploilor in timpul verii, mai multe boli si mai multe migratii, foamete si conflicte, relateaza luni EFE. Studiul, condus de geograful german Wolfgang Cramer, descrie pentru prima data multiplele schimbari cu care se vor confrunta locuitorii…

- Agentia spatiala americana NASA a lansat sambata cel mai avansat laser plasat vreodata pe orbita, ICESat-2, care are misiunea de a studia amploarea topirii ghetii pe Terra, aflata intr-un proces de incalzire, transmite France Presse. Satelitul de jumatate de tona a fost propulsat de o racheta…