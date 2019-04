CHIȘINAU, 18 apr - Sputnik. Furtunile puternice au declanșat, luni, praf, fulgere, grindina, ploi și vânturi puternice în nordul și centrul Indiei, dezradacinând copaci, deteriorând case și conductelor electrice din Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra și Rajasthan.

Dust Storm with strong winds in many regions of Rajasthan!!#DustStorm #Weather #Rajasthan #Jaipur pic.twitter.com/m1nY8M13Vd

— Chowkidar Bhavik Patel ???????? (@bhavikpatel137) 16 апреля 2019 г.

​Pâna miercuri, cel puțin 64 de decese au fost raportate în întreaga…