Stiri pe aceeasi tema

- O fata in varsta de 25 de ani, din Marea Britanie, a provocat haos la bordul unui avion, iar autoritatile au ridicat de la sol doua avioane de vanatoare, dupa ce tanara a incercat sa intre peste piloti si sa deturneze avionul, potrivit observator.tv. Tanara, identificata drept Chloe…

- In direct la GSP Live, Cosmin Contra a fost intrebat daca s-a simțit inspirat la meciurile cu Novergia și Malta. Selecționerul a mutat inițial discuția inspre schimbarile facute in partea a doua a meciului cu Norvegia, susținand ca a fost inspirat. Apoi, a declarat ca a fost inspirat și la selecție.…

- O tanara mama in varsta de 33 de ani a murit strivita de propria masina, dupa ce a parcat autoturismul in panta, pe malul Dunarii, apoi a incercat sa o opreasca punandu-se in fata masinii.Vezi și: Alerta pentru cei ce au telefoane Huawei! Facebook suspenda preinstalarea aplicatiilor sale…

- Doua tinere stabilite în Marea Britanie au fost snopite în bataie, într-un autobuz în Londra. Cele doua, care formau un cuplu, au fost umilite si lovite de un grup de spanioli si englezi.Melania, în vârsta de 28 de ani, se afla în autobuz împreuna…

- Barbatul se afla intr-un avion care zbura pe ruta Manchester - Gran Canaria. In imagini se vede cum un barbat extrem de agitat este tinut cu greu pe loc de mai multi pasageri si ameninta ca ii va ucide pe toti cei aflati la bord. Barbatul se afla intr-un avion care zbura pe ruta Manchester - Gran…

- O sportiva de 30 de ani și-a distrus cariera în doar câteva secunde. Ea era într-o competiție extrem de importanta pentru viitorul ei și trebuia doar sa ridice 103 kilograme deasupra capului.

- Cutremurator! Bona care a ucis un bebelus, iar apoi s-a plimbat cu cadavrul prin oras. Ce-a urmat e si mai socant.foto O bona din SUA a omorat un bebelus. Ea a dus apoi mamei cadavrul micuțului și a incercat sa-și ascunda fapta spunand ca micuțul dormea. Marissa Tietsort, o dadaca in varsta de 28 de…