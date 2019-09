GROAPA de GUNOI din CENTRUL RÂMNICULUI… ….IGNORATA DE PRIMARIA RAMNICULUI DE PESTE 4 ANI DE ZILE. Nu știm, dar vrem sa credem ca exista o Hotarare de Consiliu Local care ii obliga pe locuitorii urbei sa-si imprejmuiasca terenurile si sa puna panouri cu „proprietate privata”, in caz contrar urmand sa plateasca amenzi, pentru ca aceste spații parasite sunt, majoritatea, de cele mai multe ori, sursa de depozitare ilegala a deșeurilor de toate felurile și focare de infecție care nu ar trebui sa existe, mai ales in…centrul orașului! http://www.timpuldevalcea.net/wp-content/uploads/2019/09/WhatsApp-Video-2019-09-03-at-04.24.01.mp4 In orice… Citeste articolul mai departe pe timpuldevalcea.net…

Sursa articol: timpuldevalcea.net

