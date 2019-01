Stiri pe aceeasi tema

- Gripa a ucis 7 oameni in acest sezon.Institutul National de Sanatate Publica a actualizat azi numarul deceselor. Ultima victima este un barbat de 69 de ani din Prahova, scrie digi24.ro. Azi noapte a murit, tot rapus de gripa, si un baietel de 11 luni din Ilfov. Era internat de 4 zile, nu putea respira,…

- In prima saptamana a acestui an, morbiditatea prin infectii respiratorii acute in saptamana a fost mai crescuta comparativ cu cea inregistrata in saptamana precedenta, dar s a incadrat in intervalul asteptat, conform unei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile…

- A crescut numarul de infectii respiratorii acute cu 9,1% fata de aceeasi perioada a sezonului precedent, reiese din datele Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. De la sfarsitul anului trecut s-au inregistrat in Romania aproape 53.000 de cazuri infectii respiratorii…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile a publicat situatia raspandirii gripei in perioada 3 9 decembrie 2018. Astfel, s au inregistrat 17 noi cazuri confirmate de gripa, morbiditatea prin infectii acute incadrandu se in intervalul asteptat. La nivel national, numarul total…

- Numarul cazurilor de viroze este in crestere. Saptamana trecuta, in țara, au fost inregistrate peste 7.600 de cazuri de infectii acute ale cailor respiratorii, dar si 800 de pacienti cu infectii severe.

- Virozele respiratorii sunt infectii acute virale usoare autolimitate ale tractului respirator superior (nas,gat). Acestea determina simptome moderate de tip stranut, nas infundat, secretii nazale, gat iritat, febra mica dureri de cap.

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile a facut publice datele cu privire la raspandirea gripei in Romania, aferente perioadei 15 21.10.2018 S42 2018 . Nu s au inregistrat cazuri confirmate de gripa, morbiditatea prin infectii respiratorii acute incadrandu se in intervalul…