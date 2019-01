Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul victimelor gripei a ajuns la 11. Ultimul deces –・un barbat de 60 de ani din Prahova, nevaccinat. Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a anuntat, joi seara, ca a fost confirmat al unsprezecelea deces provocat de gripa. Este vorba despre un barbat de 60…

- Noua persoane au murit din cauza gripei de la inceputul anului, doua dintre decese fiind inregistrate marti, potrivit datelor Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Ultimele doua cazuri s-au confirmat la un adolescent de 17 ani din Teleorman si la un barbat…

- Șapte persoane au murit in acest sezon din cauza gripei. Patru cazuri au fost confirmate in Argeș. Potrivit Centrului Național de Supraveghere și Control a Bolilor Transmisibile, in perioada 31.12.2018 – 06.01.2019 s-au inregistrat la nivel național 349 cazuri de gripa clinica. Ca o comparație, in semestrul…

- Numarul total de cazuri de infectii respiratorii acute (gripa clinica, IACRS si pneumonii) a fost de 52.991 in intervalul 31 decembrie 2018 – 6 ianuarie 2019, cu 9,1% mai mare comparativ cu cel inregistrat in aceeasi saptamana a sezonului precedent (48.546) si cu 32,5% mai mare comparativ cu cel din…

- FOTO – Arhiva O persoana a decedat din cauza gripei, de la inceputul sezonului rece pana pe 30 decembrie 2018 fiind confirmate 67 cazuri de gripa, informeaza Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Persoana decedata este…

- "A fost comunicat primul deces la caz confirmat cu virus gripal, tip A, subtip H3: barbat in varsta de 53 de ani, din jud.Galati, avand conditii medicale preexistente si nevaccinat anti-gripal", anunta Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), scrie news.ro. …

- Alte 23 de cazuri nou-confirmate de rujeola au fost raportate in ultima saptamana, astfel ca numarul total al imbolnavirilor a ajuns la 15.493, din care 59 de decese, anunta Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Potrivit CNSCBT, numarul total de cazuri confirmate…

- Trei cazuri de gripa cu virus AH1 si un caz de gripa cu virus A nesubtipat s-au înregistrat de la începutul sezonului pâna în prezent, potrivit datelor Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, publicate