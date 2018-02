GRIPA LOVESTE SI LA BUZAU! Patru cazuri confirmate, copii internati la o clinica din capitala. Se asteapta sa apara NOI CAZURI?

Stiri pe aceeasi tema

- Patru cazuri de gripa au fost confirmate la pacienti din judetul Buzau, trei fiind la copii cu varste cuprinse intre 2 si 14 ani, nevaccinati antigripal. Directia de Sanatate Publica Buzau a restrictionat accesul vizitatorilor in unele dintre sectiile unitatilor medicale si a restrand programul de…

- A fost confirmat oficial primul caz de gripa in județul Timiș. Este vorba despre un bebeluș de doi ani, internat la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara, in cazul caruia a fost confirmata suspiciunea de gripa.

- Direcția de Sanatate Publica a primit confirmarea, de la Institutul Național de Boli Infecțioase ,,Prof. Dr. Matei Balș” privind depistarea unor cazuri de gripa, la patru persoane din județul Buzau. Este vorba despre un adult și trei copii de 2, 5 și 16 ani. Doi dintre copii și adultul sunt la acest…

- Directia de Sanatate Publica a primit confirmarea, miercuri dimineata, de la Institutul National de Boli Infectioase privind depistarea unor cazuri de gripa, la patru persoane din judetul Buzau.

- Potrivit unui comunicat de presa al Directiei de Sanatate Publica Alba, la nivelul judetului au fost confirmate sase cazuri de gripa in toate situatiile fiind vorba de copii. Patru dintre cazuri sunt la copii sub un an, dintre care doi au necesitat internarea, iar cate un caz la copii de trei,…

- La Institutul Regional de Oncologie (IRO) Iasi exista cele zece cazuri confirmate de gripa, dintre care sase se afla izolate la Anestezie si Terapie Intensiva, iar restul, in Clinica de Hematologie. Din cele sase cazuri de la ATI, conform reprezentantilor unitatii medicale, trei pacienti se afla in…

- In cel mai recent raport de monitorizare a infecțiilor respiratorii acute, intocmit de reprezentanții Direcției de Sanatate Publica (DSP) Vrancea, au fost incluse 12 suspiciuni de gripa, confirmate clinic, opt dintre ele fiind la grupa de varsta 15-49 de ani. Un caz…

- Acum, au fost confirmate 11 cazuri de gripa in Bihor, iar rezultatele pozitive care le confirma au fost primite la Directia de Sanatate Publica Bihor, dintr-un total de 28 de probe recoltate pentru examenul serologic. In sezonul anterior, 2016-2017, au fost confirmate doar noua cazuri de gripa.…

- Doi copii in varsta de doar doi ani, cu suspiciuni de gripa, sunt internați la Spitalul de Boli Infecțioase “Victor Babeș” din Timișoara, in acest moment. Potrivit reprezentanților unitații medicale, micuții se afla de aproximativ o saptamana pe Secția de Boli Infecțioase. “Avem doi copii de doi ani…

- Doi copii de doi ani, suspecți de gripa, au fost internați la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș”, din Timișoara. Pana la aceasta ora, in municipiu nu a fost confirmat niciun caz de gripa la Timișoara, insa medicii au doi pacienți suspecți. Unul dintre ei are pneumone, iar altul insuficiența…

- Potrivit dr. Santa Ferenc, epidemiolog in cadrul Direcției de Sanatate Publica a județului Covasna, au fost inregistrate pana la aceasta ora, pe raza județului, doua cazuri de gripa, la adulți – unul cu virus de tip A, iar altul cu virus de tip B. „Din fericire, sunt forme relativ ușoare. Pacienții…

- Stresul la copii apare și din cauza numarului prea mare de teme. Un volum foarte mare de teme, de sarcini la o varsta timpurie poate debalansa echilibrul fragil al copilului și astfel apare mini-depresia. Consecința stresului la copil este blocajul, situație in care nu mai poate ține pasul cu ceilalți,…

- Numarul de cazuri inregistrat saptamana trecuta este cel ami mare din ultimii ani la Brasov. 16 pacienti au avut nevoie de internare in spita, iar 51 au primit tratament si repaus la domiciliu.

- Un numar de 67 de brasoveni au ajuns la doctor, in saptamana 22 ianuarie-28 ianuarie, cu simptome specifice gripei. Cifra este de aproape cinci ori mai mare fata de saptamana anterioara cand in judetul Brasov erau inregistrate 14 cazuri de gripa (cinci internate), diagnosticate clinic (pe baza simptomelor),…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite:28/01/2018 23:22:09 cutremur in judetul Buzau, localizat manual.Coordonate: lat 45.5148; lon 26.5248.Magnitudine: 3.3, adancime: 103km.

- "Cei cinci micuti se afla in afara oricarui pericol. Nu a fost necesar transferul catre alte unitati sanitare, asa cum s-a intamplat in alte judete", a declarat, marti, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al unitatii sanitare, doctor Alina Neacsu. De la inceputul anului, in Spitalul Judetean…

- Jandarm filmat in timp ce loveste protestatarii. Sefii il apara Reactia jandarmului ce a fost surprins, in imagini, lovind cu pumnul protestatari, sambata, "a fost cu siguranta determinata de modul de manifestare al persoanelor aflate in fata acestuia", a declarat, duminica, purtatorul de cuvant al…

- Pe 20 ianuarie, de la ora17:00, patru coruri de copii, membre ale Programului Național Cantus Mundi, vor susține un recital la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Buzau,incadrul evenimentului „Serbarile Centenarului”ce marcheaza 100 de ani de activitate pedagogicaa Colegiului.

- Doua persoane nevaccinate s-au imbolnavit de gripa sezoniera saptamana trecuta, acestea fiind primele cazuri de gripa confirmate din judetul Olt, potrivit purtatorului de cuvant al Directiei de Sanatate Publica (DSP) Olt, Gabriela Gogiu. Ea a precizat ca cei doi pacienti cu gripa, o femeie de…

- Una dintre cele mai contagioase boli ale copilariei - varicela - se raspandeste rapid. Si tot mai multi pacienti ajung in spital cu complicatii severe. Zeci de copii, dar si adulti sunt internati la Institutul de Boli Infectioase "Matei Bals" din Capitala - mult mai multi decat de obicei. Vaccinul…

- Dupa ce Eugen Stan, barbatul care i-a abuzat pe cei doi copii in liftul unul bloc din Capitala, a scandalizat intreaga Romanie. In aceste momente, familia celor doi micuti este foarte protectiva, avand inca o persoana de incredere langa ei, pentru a se simti in siguranta.

- Procurorii au extins cercetarile initiale in cazul agresorului celor doi copii, fiind identificate si cercetate criminalistic alte zone din Bucuresti in care autorul agresiunii a fost prezent. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au fost efectuate investigatii…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile arata ca doar in prima saptamana a acestui an, au fost confirmate 28 de cazuri de rujeola, in Bucuresti si in sapte judete - Prahova, Braila, Calarasi, Constanta, Ialomita, Dambovita si Olt.

- Numarul de cazuri de rujeola confirmate in Romania raportate pana ieri este de 10.307, fiind inregistrate 37 de decese, potrivit Agerpres. Conform informatiilor publicate pe site-ul Institutului National de Sanatate Publica (INSP), un al 38-lea deces posibil datorat rujeolei se afla in curs de investigare…

- Patru copii au fost raniti, vineri seara, dupa ce caruta in care se aflau a fost lovita de o masina pe un drum judetean din Buzau. Politistii au stabilit ca atelajul nu era semnalizat, iar barbatul care-l conducea era sub influenta alcoolului, potrivit NEWS.RO. Potrivit politistilor din Buzau,…

- Soferul care s-a urcat la volan baut si fara permis si a produs vineri,in localitatea buzoiana Satuc, un accident in urma caruia o minora in varsta de 11 ani a decedat, mai avea in autoturism inca trei copii, cu varste cuprinse intre 5 si 9 ani, precizeaza, intr-un comunicat de presa transmis AGERPRES,…

- Angajatii din Bucuresti castiga, in medie, peste 3.000 de lei net pe luna, cu aproape 30% mai mult decat nivelul salarial al unui angajat care primeste salariul mediu pe economie (de 2.360 de lei net in 2017), arata datele centralizate de ZF pe baza informatiilor de la Institutul National de Statistica.

- Daca la Spitalul „Louis Țurcanu” s-a investit serios in construirea noului corp de cladire, asta nu inseamna ca nu s-a investit in dotari. Potrivit lui Diaconu, aproape 9 milioane de lei au fost folosiți pentru dotari diverse la „Țurcanu”. „Anul acesta au fost lucrari și dotari importante…

- Medicii de la Spitalul de Boli Infectioase „Sf. Parascheva" din Iasi spun ca, in momentul de fata, sunt internati in total 18 pacienti care au intrat in contact cu vaca infectata cu rabie de la ferma din localitatea Gorban, ultimele doua persoane fiind aduse la spital in cursul zilei de alaltaieri.…

- Unsprezece cazuri noi de rujeola s-au înregistrat în ultima saptamâna, în Bucuresti si în patru judete. Numarul total de cazuri înregistrate pâna vineri a ajuns la aproape 10.300.

- Mos Craciun inca mai este in cautarea cadourilor pentru unii copii. Magazinele din Capitala sint pline de cumparatori, iar mesterii artizanali care confectioneaza jucarii abia de reusesc sa faca fata comenzilor. Olesea Chirica a inceput sa creeze jucarii dupa ce a devenit mama. In aceasta perioada,…

- In ajun de sarbatori, aproximativ 400 de copii din 56 unitati scolare din tara si judet, s-au inscris la expozitia - Concurs „In asteptarea sarbatorilor de iarna”, activitate organizata si coordonata de doamnele profesoare Teodorescu Daniela, Popa Georgeta si Rizea Aurora de la G.P.P. NR. 10 Buzau.…

- Liderul clanului „Camataru” din Capitala, fratii Nutu si Sile Camataru, seful gruparii „Sportivilor”, Eugen Preda si membrii mai multor grupari interlope din Bucuresti asteapta astazi sentinta definitiva intr-un dosar care este pe rolul instantelor de aproape 5 ani. Sentinta Curtii Supreme va fi definitiva.

- Peste 100 de cazuri de rujeola, confirmate saptamana aceasta in 16 judete Mai mult de 100 de noi cazuri de rujeola au fost confirmate saptamâna aceasta în 16 judete, anunta Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Majoritatea îmbolnavirilor au…

- Un adolescent de 17 ani, elev in clasa a XI-a la Colegiul Economic din Buzau, risca sa isi piarda ochiul drept, dupa ce a fost batut, miercuri dimineata, de un coleg cu un an mai mare. Victima a fost transferata de urgenta la un spital din Capitala, in timp ce agresorul a intrat in atentia politiei.

- De multe ori suntem obisnuiti ca eroii sa aiba un fizic impresionat si sa fie niste persoane cu abilitati deosebite. Sute de cazuri au demonstrat insa ca eroismul nu tine tine nici de pregatirea profesionala, nici de cea fizica si nici macar de varsta sau calitati intelectuale.

- Un preot din Buzau a gasit soluția ideala pentru ca ONG-ul lui sa nu mai depinda in totalitate de donațiile oamenilor. Preotul Daniel Necula, din Berca, a inființat anul trecut o fabrica de dulcețuri și muraturi, unde lucreaza șase tineri aduși din șomaj sau din așezamintele sociale. Peste 60.000 de…

- Un copil de un an si o luna din judetul Ialomita a fost ucis de rujeola, acesta fiind cel de-al 36-lea deces la nivel national, de la izbucnirea epidemiei. Copilul care a murit nu fusese vaccinat. Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana la data de 17.11.2017 este 9900,…

- Femeile care nu pot avea copii îsi pun speranta într-o icoana facatoare de minuni care se afla la biserica Banu din Buzau. Preotii spun ca de-a lungul timpului, icoana a facut multe minuni.

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: 14/11/2017 08:24:59 cutremur in judetul Buzau, localizat manual.Coordonate: lat 45.5683; lon 26.4848.Magnitudine: 3.4, adancime: 131.7km

- Meteorologi anunta ca vremea se incalzeste in weekend in toata tara, iar temperatura maxima din Capitala va fi de 15 grade. „Se va inregistra o usoara incalzire de la o zi la alta. Se va ajunge, inca de sambata, la temperaturi usor peste cele normale la aceasta data. Vom avea temperaturi…