Un Ordind de ministru a fost semnat astazi de catre ministrul Educatiei. Acesta prevede suspendarea integrala a cursurilor in sistemul de invatamant preuniversitar. Decizia a fost luata in urma solicitarilor facute de Ministerul Sanatații. Toate școlile din țara vor fi inchise vineri, din cauza gripei. Suntem la un pas de epidemie, iar lista romanilor uciși de gripa devine din ce in ce mai lunga. Trei oameni au murit doar astazi. In total, de la inceputul sezonului, 31 de romani au fost rapusi de virusul gripal. Autoritațile au luat masuri suplimentare in spitale și școli. Dar in cele mai multe…