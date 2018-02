Stiri pe aceeasi tema

- Inca o persoana a decedat din cauza gripei, in prezent numarul deceselor provocate de virusul gripal ajungand la 17. Purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatatii, Oana Grigore, a declarat ca, pana astazi, 17 persoane au murit din cauza virusului gripal. Ultimul caz inregistrat este cel al unei persoane…

- Doua spitale din Capitala, respectiv Spitalul Clinic "Victor Babes" si Institutul National de Boli Infectioase Prof. Dr. Matei Bals, au intrat in carantina din cauza numarului mare de cazuri de gripa, potrivit purtatorului de cuvant al Ministerului Sanatatii (MS), Oana Grigore.

- "In acest moment nu putem spune ca in Romania avem o epidemie de gripa. Avem doar o circulatie mai intensa a virusului gripal. Avem 16 persoane decedate din cauza virusului gripal. Anul trecut, in aceeasi perioada erau 21 de persoane. Sezonul de gripa la noi s-a deschis mai tarziu, dar nu avem epidemie,…

- Direcția de Sanatate Publica a primit confirmarea, de la Institutul Național de Boli Infecțioase ,,Prof. Dr. Matei Balș” privind depistarea unor cazuri de gripa, la patru persoane din județul Buzau. Este vorba despre un adult și trei copii de 2, 5 și 16 ani. Doi dintre copii și adultul sunt la acest…

- Intre 29 ianuarie și 2 februarie, in județul Bacau s-au inregistrat 21 de noi cazuri de rujeola, fapt care ne situeaza pe primul loc pe țara. Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile anunta ca in ultima saptamana s-au inregistrat 64 de cazuri noi de rujeola in noua judete…

- Numarul persoanelor care se imbolnvesc de gripa si rujeola, in creștere Numarul persoanelor care se îmbolnvesc de gripa si rujeola în România continua sa creasca, iar medicii insista asupra necesitatii vaccinarii în amândoua cazurile. Reporter: În ceea ce…

- Alte patru decese au fost inregistrate in ultima saptamana, la nivel național. Printre victime este și o fetița de 4 ani, niciuna dintre victime nefiind vaccinata, a anunțat Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile(CNSCBT).

- * Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei de la inceputul sezonului de raportare si pana pe data de 28 ianuarie a ajuns la opt, informeaza Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Patru au murit in perioada 22 - 28 ianuarie, nefiind vaccinate antigripal.…

- Clujul reduce numarul de paturi destinate bolnavilor de tuberculoza. Cazurile au scazut cu 70% Consiliul Judetean Cluj a primit din partea Ministerului Sanatatii acordul privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello”, in sensul reducerii cu 19…

- Lumea medicala a pierdut un nume important. Profesorul doctor Tudor Udriștoiu s-a stins din viața, dupa o grea suferința, la varsta de 72 de ani, scrie gds.ro. Profesorul Udristoiu a fost pana in urma cu doi ani șeful Clinicii I Psihiatrie, din cadrul Spitalului de Neuropsihiatrie Craiova. A bifat…

- O femeie in varsta de 40 de ani a murit din cauza gripei, la Spitalul de Boli Infectioase din Botosani, fiind al treilea deces inregistrat din cauza virusului gripal in acest sezon. Purtatorul de cuvant al Directiei de Sanatate Publica (DSP) Botosani, Gabriela Ionita, a declarat, marti, pentru…

- Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica anunta, joi, ca a fost inregistrat un al doilea deces confirmat cu virus gripal, la un baiat de 15 ani, din judetul Salaj, nevaccinat antigripal. Potrivit Centrului National de Supraveghere…

- Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica a informat miercuri, printr-o nota publicata pe site, ca, in prima saptamana a acestui an, a fost inregistrat primul deces confirmat cu virus gripal, tip B, in sezonul 2017 - 2018.…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile arata ca doar in prima saptamana a acestui an, au fost confirmate 28 de cazuri de rujeola, in Bucuresti si in sapte judete - Prahova, Braila, Calarasi, Constanta, Ialomita, Dambovita si Olt.

- Peste 10.300 de cazuri de rujeola s au inregistrat in Romania de la debutul epidemiei, din care 37 de decese, iar un al 38 lea deces posibil din cauza rujeolei este in curs de investigare, arata ultimele date transmise de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile CNSCBT .In…

- Un bucureștean câștiga în peste, pe luna, 3039 de lei. În județul Cluj se câștiga 2684 de lei. Angajatii din Bucuresti câstiga, în medie, peste 3.000 de lei net pe lu­na, cu aproape 30% mai mult decât ni­­ve­lul salarial al unui angajat…

- Incepand de la 1 ianuarie, persoanele care sufera de afectiuni cardiace sau de diabet vor putea obtine mai greu eliberara si reinnoirea permisului de conducere, reiese dintr-un ordin de ministru, la cererea unei directive europene din anul 2016, potrivit Ministerului Sanatatii (MS), scrie mediafax.ro…

- Saptezeci de cazuri noi de rujeola s-au inregistrat in ultima saptamana, aproape jumatatea dintre acestea fiind in municipiul Bucuresti si in judetul Ialomita. Numarul imbolnavirilor de la debutul epidemiei in Romania a ajuns la 10.268.Citește și: Liviu Dragnea anunța REFERENDUM: 'Da, cat…

- Directoarea Institutului „Marius Nasta” din Bucuresti, Gilda Popescu si-a pierdut functia in urma unui control al Ministerului Sanatatii prin care s-au constatat mai multe nereguli. Dintre cele mai grave sunt posibile situatii de incompatibilitate si de gestiune defectuoasa, motiv pentru care membrii…

- Spitalul Sfantul Pantelimon din Capitala va primi un ajutor de 2,4 milioane de lei din partea Primariei Sectorului 2, in urma unei decizii a Consiliului Local. „Este o situatie foarte proasta a spitalului, cu o datorie de 9 milioane de lei si amenintau ca se va inchide, pentru ca nu aveau…

- V. Stoica Potrivit datelor facute publice de catre Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, in doar patru zile, respectiv in perioada 27 noiembrie – 1 Decembrie, in Prahova au fost raportate oficial șase noi cazuri de rujeola, ceea ce inseamna ca numarul imbolnavirilor aproape…

- UPDATE 18:44 Deputatul Radu Vasilica, ranit grav, sambata seara, intr-un accident de motocileta, a fost transportat de la Spitalul din Pitesti, la Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca, acesta avand fracturi multiple, transmite corespondentul MEDIAFAX. Purtatorul de cuvant al Spitalului…

- Raportul periodic publicat de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica din Romania arata ca pana in prezent au fost confirmate 46 de cazuri noi de rujeola, in sapte judete. Astfel, ...

- Regizorul Dan Puican, omul cu care Stela Popescu a fost casatorita timp de 9 ani de zile, a vorbit despre iubirea purtata actritei, cu ani in urma. "Am fost noua ani impreuna, a fost dragostea tineretii mele. La tinerete, cand ai o femeie frumoasa cum e Stela, era imposibil sa nu te indragostesti.…

- Potrivit unui comunicat de presa al Universitatii de Medicina si Farmacie ''Carol Davila'' din Bucuresti, 2.537 de concurenti vor sustine examenul in Capitala. Pentru acest concurs, la UMF ''Carol Davila'' s-au inscris 1.888 de candidati la medicina, 483 la medicina dentara si 166 la farmacie.…

- "Membrii Senatului Universitatii de Medicina si Farmacie „Carol Davila” din Bucuresti isi exprima profund ingrijorarea si nedumerirea fata de ilegalitatile intreprinse de catre Universitatea „Titu Maiorescu” in ceea ce priveste desfasurarea activitatii educationale medicale in spitalele clinice…

- Managerul Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. dr. Matei Balș” București, academicianul prof. univ. dr. Adrian Streinu Cercel, a venit ieri in Bacau pentru a lansa Campania „Hepatita C. Testeaza-te acum. Testeaza-te aici.” Demarata de Societatea de Boli Infecțioase HIV/SIDA și Asociația…