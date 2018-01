Stiri pe aceeasi tema

- Simptomele depresive care apar in sezonul de iarna se manifesta mai frecvent la femei decat la barbati, conform rezultatelor unui studiu publicat recent, citat de UPI. In lunile de iarna se inregistreaza un varf al frecventei starilor de tristete si de oboseala si al incapacitatii de a…

- Simptomele de anxietate pot fi primele semne de avertizare a instalarii bolii Alzheimer, cu multi ani inainte ca disfunctia cognitiva sa devina evidenta, conform cercetatorilor de la Brigham and Women's Hospital din Boston, Massachusetts.

- Centrul Național de Sanatate Publica vine cu o serie de recomandari in vederea informarii populației despre modalitațile prin care poate fi evitata imbolnavirea cu gripa sezoniera. Potrivit specialiștilor, pentru evitarea imbolnavirilor, depistarea precoce, izolarea timpurie și tratamentul bolnavilor,…

- Imbolnavirea prin infecții respiratorii acute, cea mai fecventa afecțiune, a fost mai scazuta in ultima perioada, arata datele Direcției de Sanatate Publica Timiș. Peste 1.000 de persoane s-au prezentat la medic, in saptamana precedenta, acuzand cefalele, dureri in gat, nas infundat și secreții nazale,…

- ”De luni ma intorc la treaba. Simptomele sunt urmatoarele: dupa ce m-am surprins citind in liniște, ore la rand, zile la rand, fara sa am nevoie de izolare fonica (pe care mi-o da muzica, invariabil), mi-am pus din nou caștile ca sa pot gandi. Reincep sa simt o stare de incordare nervoasa, ca un…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) avertizeaza ca in unele cazuri aceasta boala respiratorie contagioasa, cauzata de viruși gripali, poate conduce la complicații severe și deces. OMS transmite ca cel mai eficient mod de a preveni gripa este prin vaccinare. La finalul anului 2017,…

- Iata cateva lucruri despre paralizia in somn. 1. Simptomele paraliziei in somn Mai multe sudii au demonstrat ca persoanele epuizate, stresate sau private de somn au cele mai mari sanse sa experimenteze paralizia in somn. 2. Nu exista niciun pericol Paralizia in somn este,…

- Poate nu ți-a trecut niciodata prin minte ca bradul natural de Craciun te expune la anumite pericole! Da, este adevarat ca este magnific sa ai un braduț in casa, in perioada sarbatorilor, și sa te bucuri de mireasma placuta a acestuia, ba chiar sa il decorezi dupa bunul plac, dar acesta ascunde un secret…

- Repartizarea cumparaturilor pentru sarbatori in mai multe etape si in cantitati mici, conform unui plan realist, ii ajuta pe oameni sa mentina situatia sub control si sa evite sa fie tentati sa cumpere exagerat, peste bugetul propus, spune un studiu care va fi publicat in ianuarie, potrivit Reuters.

- Anual, la 1 Decembrie este marcata Ziua Mondiala de Lupta Impotriva HIV/SIDA. Cu acest prilej, in toata țara au loc evenimente dedicate creșterii gradului de conștientizare a raspandirii infecției cu HIV. Totodata, este și o oportunitate pentru populație de a fi solidara pentru stoparea raspandirii…

- Rechemarea vizeaza produsele exportate in Europa, Africa si Asia, inclusiv catre Romania, China, Taiwan, Pakistan, Afganistan, Irak, Maroc, Liban, Sudan, Serbia, Georgia, Grecia, Haiti, Columbia si Peru. Compania franceza Lactalis nu a gestionat corespunzator riscul contaminarii si i s-a ordonat…

- Numarul deceselor cauzate de infarctul miocardic acut (IMA) in Romania este mult mai mare decat media europeana arata statisticile exitente la nivelul anului 2014, cand rata de mortalitate era cea mai ridicata dintre toate țarile UE. Datele provin dintr-un raport dedicat Romaniei realizat de OECD Health…

- Cancerul pulmonar provoaca cele mai multe decese dintre toate cancerele din cauza agresivitatii bolii si a faptului ca este depistat in stadii avansate. Daca boala este depistata in stadiul al III-lea sau mai tarziu, sansele de supravietuire ale unui pacient scad dramatic. Potrivit ultimelor date,…

- Papa Francisc a tinut vineri o predica orasului Roma, care, potrivit spuselor sale, s-a resemnat in fata "degradarii", in timpul unei rugaciuni adresate Fecioarei Maria pe care suveranul pontif a rostit-o in una dintre cele mai cunoscute piete din capitala Italiei, informeaza AFP. "Maica Domnului,…

- Nia Payne, în vârsta de 26 de ani, a vrut sa vada eclipsa solara de pe 21 august pe insula Staten Island din New York, însa nu îsi imagina ca urma sa ajunga la camera de garda. Leziunea oculara suferita de Nia Payne în timpul urmaririi eclipsei totale de Soare…

- Directia de Sanatate Publica a judetului Hunedoara comunica tuturor cabinetelor de medicina de familie din judet ca Ministerul Sanatatii, prin adresa Ministerului Sanatatii – Directia Generala de Asistenta Medicala si Sanatate Publica – nr. 63400, a repartizat tururor directiilor de sanatate…

- Autoritatile franceze au retras trei produse de lapte praf pentru copii sâmbata, dupa ce 20 de sugari, toti cu vârsta sub sase luni, au fost infectati cu bacteria salmonella, informeaza agentia DPA. Au fost vizate trei loturi specifice de produse de lapte praf pentru…

- Ziua mondiala de lupta împotriva HIV/SIDA ("World AIDS Day") este marcata anual, la 1 decembrie, fiind o oportunitate pentru populația de pe tot globul de a fi solidara în lupta sa împotriva sindromului HIV, de a oferi un suport persoanelor care sufera de aceasta boala și de a-i comemora…

- Ziua Naționala este, mai intai de toate, ziua romanilor obișnuiți care iși sarbatoresc țara firesc, cu gesturi simple și bucuria de a fi impreuna. Marea de steaguri tricolore arborate de romani de 1 decembrie acasa, pe mașini, sunt tot atatea declarații de suflet pentru Romania și de speranța pentru…

- Sunt peste 10.000 de romani care-și pierd viața anual din cauza acestei patologii, pentru ca, din pacate, mulți dintre ei sunt diagnosticați mult prea tarziu. Simptomele bolii nu sunt recunoscute de romani, iar accesul la tratament și acum e ingradit, pentru ca protocoalele sunt prea stricte și nu lasa…

- Simptomele cancerului pulmonar, boala confundata cu o raceala. Un roman moare in fiecare ora de cancer pulmonar, iar cei mai mulți au confundat simptomele bolii cu o simpla raceala. 10.335 de romani au murit din cauza cancerului pulmonar, doar in 2015. Din 2012 pana in prezent, numarul deceselor cauzate…

- Uciderea, joi, a cinci soldati ucraineni in confruntari cu rebelii separatisti prorusi 'este o noua ilustrare a consecintelor tragice ale agresiunii ruse in Ucraina', si-a exprimat vineri regretul presedintele Consiliului European, Donald Tusk, informeaza AFP.'Uniunea Europeana condamna agresiunea…

- Stela Popescu a murit in urma unui accident vascular cerebral, dar medicii spun ca putea fi salvata daca i se aplica repede Formula FAST, o metoda prin care poate fi recunoscut accidentul vascular. Medicul primar de medicina de urgența, deputatul Tudor Ciuhodaru prezinta tehnica numita Formula FAST…

- Nu trebuie sa dai fuga la medic pentru orice junghi, dar unele dureri, mai ales daca sunt insoțite de febra, nu trebuie ignorate niciodata. Afla cum recunoști simptomele care trebuie sa te trimita la specialist. O durere ascuțita intre omoplați ar putea insemna ca suferi un infarct. Aproximativ 30%…

- Atacul celebral este o afectiune medicala majora si a treia cauza de mortalitate din lume. Boala poate fi recunoscuta in patru pasi de oricine. Iar cativa dintre acestia se regasesc in comportamentul pe care Stela Popescu l-a avut ultimul eveniment la care a participat. In seara de marti, actrita a…

- In mod normal, la o masa, jumatate din farfurie ar trebui sa fie doar legume pentru a-ti mentine starea de sanatate. In acest fel, alimentatia devine cel mai eficient tratament de care poti avea parte.

- Fierul are un rol important in transportul oxigenului in sange, fapt care este esential in furnizarea energiei necesare pentru intreaga zi. Atunci cand exista o deficienta de fier in organism apar simptome pe care nu trebuie sa le ignori, scrie realitatea.net.

- Zeci de mii de oameni au ajuns la medic, in saptamana 6-12 noiembrie, cu infecții respiratorii și pneumonii. Numarul cazurilor noi inregistrate a fost mai mare cu aproape 1.700 fața de saptamana anterioara, dar in scadere cu peste 7.600 in comparație cu perioada similara din 2016. In a șasea saptamina…

- Ai vrea sa cunoști mai multe informații și remedii de tratament naturiste? Somnul copilului tau este unul neliniștit și stresant? Daca te regasești in intrebarile de mai sus, atunci te invitam la seminarul doctorului Evghenii Komarovskiy, cel mai renumit medic pediatru din spațiul CSI, prezentatorul…

- Gripa este una din bolile comune la oameni care poate produce dureri de cap si stari de voma alaturi de alte simptome caracteristice. Oamenii sunt afectati de gripa de obicei in timpul epidemiilor care apar in anotimul de toamna si iarna. De obicei apare intai senzatia de greata si voma, apoi se…

- Chiar daca este posibil ca unele simptome timpurii sa fie cauzate de multe alte afecțiuni, în unele cazuri pot sa semnaleze o boala mai grava, precum cancerul. Corpul nostru ne trimite semnale atunci când ceva nu este în regula. Din pacate, aceste semne sunt trecute cu…

- Peste 400.000 de oameni au avut infecții respiratorii acute in ultima luna. Cei care au ajuns la medic au avut infecții de cai respiratorii superioare (IACRS) și pneumonii. In prima luna de supraveghere a infectiilor respiratorii, numarul cazurilor a fost in creștere, dar nu au fost și cazuri confirmate…

- Desi nu e o boala considerata periculoasa, boala mana-gura-picior nu e, cu siguranta, ceva sa treaca neobservata. Boala apare indeobste la copiii aflati in gradinite si crese, deci in colectivitate. E cauzata de infectia cu virusul coxsackie, de unde si faptul ca specialistii se refera la ea si asa.

- In cadrul morbiditatii prin boli acute, infectiile acute respiratorii ocupa primul loc. Virusurile care imbolnavesc oamenii se transmit cu usurinta de la o persoana la alta, putand duce la imbolnaviri in masa. Ele pot produce: raceli/viroze/pneumonii sau gripa. Racelile/virozele sunt infectii produse…

- O treime din populația României fumeaza, cei mai mulți dintre ei având vârsta cuprinsa între 26 și 35 de ani, au studii superioare, venituri mari și locuiesc în mediul urban, arata un studiu realizat, anul acesta, în România, la solicitarea Initiativei 2035…

- Cartofii contin doua substante numite solanin si chaconin, considerate a fi toxice pentru organism daca sunt ingerate in cantitati mari. Cand cartoful este preparat, aceste doua minerale scad cantitativ. In plus, cartofii contin si amidon, facandu-i destul de greu de digerat in stare cruda.Vinetele ca…

- Una dintre cele mai frecvente afectiuni neurologice ale adultului tanar, scleroza multipla este tot mai frecvent diagnosticata in zilele noastre. Desi cauzele nu au fost pe deplin intelese si pun inca probleme oamenilor de stiinta, exista tratamente eficiente care pot limita in buna masura manifestarile…

- In fiecare an, in Romania, aproximativ 11.000 de romani sunt diagnosticati cu cancer pulmonar. Aceasta afectiune reprezinta principala cauza de mortalitate in randul barbatilor diagnosticati cu cancer si se situeaza pe locul 4 in randul...

- Deși simptomele celor doua afecțiuni sunt extrem de asemanatoare, cu cat vei cunoaște mai bine simptmatologiile lor cu atat mai repede va trebui sa mergi la un medic specialist atunci cand observi ca ceva este in neregula cu tine. Atat in SUA, cat și in Europa din pacate cancerul colorectal…

- Exista foarte multe simptome in ceea ce priveste infectiile urinare si pot fi confundate cu o simpla inflamare gingivala. Din pacate, cei mai multi pacienti ignora chiar si cel mai mic simptom si ajung sa se confrunte cu infectii in stadii avansate, care in final duc la pierderea dintilor. Desi simptomele…

- Mai multe simptome de sarcina imita simptomele gripei, in special la inceputul primului trimestru. De fapt, primele semne de sarcina pot fi modificari ale gripei care nu se termina. Simptomele de gripa nu ar trebui sa dureze mai mult de doua saptamani. Daca aveti aceste simptome si exista o sansa…

- Zeci de moldoveni ajung anual la spital cu еchinococoza – boala provocata de viermi paraziti si care este transmisa la om de la animalele infectate. De cele mai multe ori, simptomele pot dura ani de zile, iar consecintele sunt grave, inclusiv decesul.

- Conform Centrelor de Preventie si Control a Bolilor (CDC), herpesul genital herpes este un virus comun si cauza principala a ulcerelor genitale in intreaga lume. In occident, aproximativ 25% dintre toate femeile adulte (adica una din patru