Gripa aviara revine. Ce spun specialistii

Primaria Satu Mare aduce la cunoștința publica informarea Direcției Sanitara-Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor privind focarele de influența aviara. Astfel, in urma evoluției mai multor focare de influența aviara inalt patogena subtipul H5 la pasari domestice in regiunea Haskovo, localitatea Voivodovo in Bulgaria, la o exploatație de pui de carne de mare capacitate, la o […]