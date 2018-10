Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria a raportat un focar al virusului gripei aviare la o ferma din apropierea orasului Plovdiv din sudul tarii, a declarat vineri Agentia Nationala pentru Siguranta Alimentelor, relateaza Reuters.

- Potrivit proiectului cei 500 de lei vor fi acordati unei persoane pentru o perioada de cel mult sase luni, incepand cu data concedierii. Cei care solicita acest ajutor trebuie sa aiba o vechime in munca de minim sase luni. Pentru aceasta suma nu vor fi platite impozite și contribuții sociale.…

- Bulgaria a raportat vineri primul sau focar de pesta porcina africana la sapte porci din curtea unei ferme aflate in apropierea granitei cu Romania, au anuntat autoritatile bulgare, citate de Reuters. Pesta porcina africana este o boala extrem de contagioasa care afecteaza porcii domestici…

- Bulgaria a raportat vineri confirmarea primului focar de pesta porcina – șapte porci infectați intr-o gospodarie aflata in apropiere de granita cu Romania, scrie Reuters. Agentia pentru Siguranta Alimentelor din Bulgaria a anuntat ca cele sapte animale infectate au fost depistate la o gospodarie din…

- Guvernul Bulgariei a aprobat miercuri un plan de actiune pentru ca tara sa intre in "anticamera” zonei euro si sa adere la uniunea bancara a UE pana la sfarsitul lui iunie 2019, scrie Reuters. Bulgaria a...

- Guvernul Bulgariei a aprobat miercuri un plan de actiune pentru ca tara sa intre in "anticamera” zonei euro si sa adere la uniunea bancara a UE pana la sfarsitul lui iunie 2019, scrie Reuters.Bulgaria a aplicat in iulie pentru a intra in mecanismul de schimb valutar (ERM-2), un precursor de…

- Rusia a raportat descoperirea unui caz de gripa aviara inalt patogena H5N2 la o ferma din regiunea Kostromskaya, vestul Rusiei, a informat vineri Organizatia Mondiala a Sanatatii Animale (OIE), citand informatiile furnizate de Ministerul Agriculturii din Rusia, informeaza Reuters. OIE a precizat ca…

- Rusia a raportat descoperirea unui caz de gripa aviara inalt patogena H5N2 la o ferma din regiunea Kostromskaya, vestul Rusiei, a informat vineri Organizatia Mondiala a Sanatatii Animale (OIE), citand informatiile furnizate de Ministerul Agriculturii din Rusia, informeaza Reuters