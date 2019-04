Cazurile care se afla in acest moment in atentia spitalului iesean nu sunt grave si nu pun viata persoanelor in pericol, astfel ca acestia sunt doar tinuti sub supravegherea atenta a medicilor pentru a evita complicatiile. „Inca ne mai vin pacienti confirmati cu virus gripal, dar numarul acestora nu este ingrijorator. Cei mai multe sunt de varsta a treia si boala nu are forme grave. In acest moment nu mai putem vorbi de epidemie de gripa", a (...)