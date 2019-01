Gripa a ucis 29 de romani

Stiri pe aceeasi tema

- Reguli de igiena in cazul gripei Gripa a facut o noua victima a 29-a, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, este vorba despre un barbat de 62 de ani din judetul Bihor. El suferea si de alte boli si nu era vaccinat. Medicii spun ca vaccinarea…

- 35 de cazuri de rujeola au fost confirmate in noua judete si in Bucuresti, in perioada 14 – 18 ianuarie, potrivit datelor Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, publicate vineri pe site-ul Institutului National de Sanatate Publica. Conform sursei citate, numarul total…

- Reprezentanti ai Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) - Biroul pentru Romania și ai Centrului National de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) au fost, ieri, la Suceava, la Directia de Sanatate Publica (DSP) pentru a culege date necesare unui studiu privind cauzele ratei ...

- Un tanar de 17 ani, din Teleorman, a murit marti, 15 ianuarie, in urma confirmarii virusului gripal. Potrivit datelor Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, teleormaneanul nu a fost vaccinat antigripal.

- Un numar de 36 de cazuri de rujeola au fost confirmate in opt judete, in perioada 4 – 11 ianuarie 2019, potrivit datelor Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, publicate la sfarșitul saptamanii trecute pe site-ul Institutului National de Sanatate Publica, anunța Agerpres.…

- Alte 15 cazuri nou-confirmate de rujeola au fost raportate in ultima saptamana, astfel ca numarul imbolnavirilor a ajuns la 15.555, din care 59 de decese, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), conform news.ro.Potrivit CNSCBT, numarul total…

- Un numar de 11 cazuri de gripa au fost confirmate de la inceputul sezonului, iar 1.016.190 de persoane din grupele de risc au fost imunizate antigripal pana pe 2 decembrie cu vaccin distribuit de Ministerul Sanatatii, potrivit datelor Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile,…