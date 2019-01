Stiri pe aceeasi tema

- Romania se afla, fara doar și poate, in prag de epidemie. Nu mai puțin de 28 de persoane și-au pierdut viețile din cauza gripei, iar masurile de prevenție din spitale, școli și gradinițe trebuie sa fie respectate cu strictețe.

- Un barbat in varsta de 77 de ani, internat cu gripa, a murit la Spitalul de Boli Infectioase Brasov, medicii spunand ca avea gripa de tip A si alte afectiuni, nefiind vaccinat. De la inceputul sezonului, 24 de oameni au murit in tara din cauza gripei.

- Caz dramatic la Buzau. 12 copii au fost diagnosticați cu gripa. Micuții au acuzat saptamana trecuta simptomele bolii: febra. Micuții au fost duși la spital și s-a confirmat infectarea lor cu gripa virusul A, a anunțat jurnaldebuzau.ro. Parinții celorlalți copii de la Gradinița cu Program Prelungit…

- ALARMISTI… Ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai, spune ca este ingrijorat de pozitia pe care o adopta PNL fata de sistemul social din Romania. Budai spune ca, in cazul in care ar accede la guvernare, liberalii ar putea ingheta sau taia salariile. „Eu am trei temeri foarte mari la ceea…

- Romania este oficial in pragul unei epidemii de gripa, anunta Ministrul Sanatatii. 7 decese au fost confirmate in ultimele 24 de ore, iar bilantul negru a ajuns la 18. Majoritatea victimelor sufereau si de alte afectiuni care au influentat decisiv evolutia gripei, spun medicii. Virusul se intaleaza…

- Gripa face deja ravagii in Romania, aglomeratia la cabinetele medicilor fiind de nedescris. Doar in ultima saptamana din 2018, s-au inregistrat 703 cazuri de gripa clinica in conditiile in care in perioada similara din 2017 erau raportate doar 30 de astfel de cazuri la nivel

- Asociatia Romana a Bancilor (ARB) si Consiliul Patronatelor Bancare din Romania (CPBR) au transmis, joi, o „Scrisoare deschisa” privind efectele negative ce vor fi generate de a doua Revolutie fiscala, prin introducerea unei taxe pe active bancare, si de aprobarea unui pachet de legi.

- Facturile la energie electrica platite de consumatorii romani vor crester cu cel putin 6% daca Guvernul va introduce taxa de 3% pe cifra de afaceri a tuturor companiilor din energie, potrivit oficialilor Asociatiei Furnizorilor de Energie Electrica din Romania (AFEER). Pe de alta parte, Ordonanta reintroduce…