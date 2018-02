Stiri pe aceeasi tema

- Numarul deceselor cauzate de gripa a crescut. Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a anunțat ca alți cinci oameni au murit din cauza virusului gripal. Astfel, 45 de persoane și-au pierdut viața din cauza gripei din acest sezon. INSP a confirmat decesul a cinci femei cu varste cuprinse intre…

- Numarul deceselor din cauza gripei, in crestere. Alte cinci persoane, din trei judete diferite, au murit. Institutul National de Sanatate Publica (INSP) anunta ca au fost confirmate alte cinci decese cauzate de virusul gripal. Numarul total al deceselor din acest sezon a ajuns la 45. Este vorba despre…

- Institututul National de Sanatate Publica (INSP) anunta ca au fost confirmate inca doua decese cauzate de virusul gripal, fiind vorba despre doua femei de 55 de ani si respectiv 61 de ani, ambele nevaccinate si avand alte probleme de sanatate. Numarul total de decese in acest sezon a ajuns la 39. De…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) anunta ca a fost confirmat inca un deces cauzat de virusul gripal, fiind vorba despre un barbat in varsta de 59 de ani din judetul Suceava, nevaccinat si avand alte probleme de sanatate. Numarul total de decese in acest sezon a ajuns la 40.

- Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica a anuntat ca numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 37, dupa ce alte doua persoane au murit din cauza virusului gripal.Ultimele doua persoane care au decedat…

- Institutul National de Sanatate Publica anunta ca au fost confrmate inca trei decese cauzate de virusul gripal, fiind vorba despre un barbat de 75 de ani, din judetul Mures si doua femei, din judetul Arges si, respectiv, Capitala. Numarul total al deceselor a ajuns la 35, in sezonul 2017-2018, conform…

- Un accident grav a avut loc in Tulcea, un taximetrist intrand cu mașina in copac. In urma impactului, șoferul de taxi a ramas incarcerat in autoturism, informeaza romaniatv.net. Detașamentul de pompieri Tulcea a intervenit pentru a-l scoate din mașina pe taximetrist. Șoferul, in varsta de 57 de ani,…

- Bilanțul deceselor cauzate de gripa în România continua sa ceasca, ajungând acum la 32 de persoane.Institutul National de Sanatate Publica anunta ca, vineri, a fost confirmat înca un deces cauzat de virusul gripal, fiind vorba despre un barbat de 28 de ani, din…

- Institutul National de Sanatate Publica anunta ca, vineri, a fost confirmat inca un deces cauzat de virusul gripal, fiind vorba despre un barbat de 28 de ani, din judetul Iasi, nevaccinat antigripal. Numarul total al deceselor a ajuns la 32, in sezonul 2017-2018.Citeste si: Adjunctul lui Augustin…

- Institutul National de Sanatate Publica anunta ca, joi, a fost confirmat inca un deces cauzat de virusul gripal, fiind vorba despre o femeie de 62 de ani, din Bihor. Numarul persoanele moarte din aceasta cauza a urcat la 31.

- Bilanțul deceselor cauzate de gripa a crescut, joi fiind confirmata o noua victima.În prezent, 30 de decese au fost confirmate din cauza virusului gripal. Ultima victima este o femeie de 80 de ani, din Capitala, informeaza Realitatea TV.Ministerul Sanatatii a transmis…

- 29 de oameni au murit din cauza gripei, a anunțat Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Ultimele trei persoane decedate din cauza virusului gripal sunt doi barbati din judetul Iasi de 41 si 35 de ani. Amandoi nu erau…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) informeaza, prin Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile (CNSCBT), ca doi barbati din judetul Iasi de 41 si respectiv 35 de ani au decedat din cauza virusului gripal tip A, fiind nevaccinati si avand probleme de sanatate preexistente.…

- Institutul National de Sanatate Publica anunta ca, miercuri, au fost confirmate alte trei decese cauzate de virusul gripal, fiind vorba despre doi barbati de 41 si respectiv 35 de ani si o femeie de 84 de ani, numarul persoanele moarte din aceasta cauza urcand la 29.

- Victimele gripei, tot mai numeroase Numarul deceselor cauzate de gripa, raportate pâna în prezent de Institutul National de Sanatate Publica, a ajuns la cel putin 26, mai multe decât în tot sezonul rece de anul trecut, când au fost 21 de victime. Numai…

- Intrebat, intr-un interviu acordat cotidianului "Adevarul", daca apreciaza ca DNA va putea functiona la aceeasi intensitate, chiar si in conditiile in care procurorul sef, Laura Codruta Kovesi, va fi revocata, Dan Barna s-a declarat convins ca aceasta institutie nu depinde de o singura persoana.…

- Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) anunța, azi, alte patru decese înregistrate din cauza gripei, numarul total de decese ajungând la 26 de la începutul sezonului rece. Institutul Național de Sanatate Publica (INSP), prin Centrul Național de Supraveghere și Control al…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) anunta, marti, alte patru decese înregistrate din cauza gripei, numarul total de decese ajungând la 26 de la începutul sezonului rece.

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) anunta ca, luni, au fost inregistrate alte doua decese provocate de gripa, dupa ce o femeie de 63 de ani si un barbat de 48 de ani au murit din aceasta cauza, numarul total de decese ajungand la 21. Luni a mai murit un barbat de 67 de ani din Bihor. Institutul…

- O femeie in varsta de 78 de ani, din Capitala, a murit din cauza gripei, numarul deceselor ajungand la 17 de la inceputul sezonului rece, potrivit Institutului National de Sanatate Publica.

- Direcția de Sanatate Publica a primit confirmarea, miercuri dimineața, de la Institutul Național de Boli Infecțioase privind depistarea unor cazuri de gripa, la patru persoane din județul Buzau. Potrivit reprezentanților Direcției de Sanatate Publica, este vorba despre un adult și 3 copii de 2, 5 și…

- In cel mai recent raport de monitorizare a infecțiilor respiratorii acute, intocmit de reprezentanții Direcției de Sanatate Publica (DSP) Vrancea, au fost incluse 12 suspiciuni de gripa, confirmate clinic, opt dintre ele fiind la grupa de varsta 15-49 de ani. Un caz…

- Au fost inregistrate patru noi decese din cauza gripei. In total, de la inceputul sezonului rece, opt persoane au murit in acest context, potrivit datelor publicate de Institutul National de Sanatate Publica. In ceea ce priveste judetul Alba, de la inceputul anului pana la sfarsitul lunii ianuarie au…

- Sute de persoane, printre care și un clujean, au picat în plasa unor escroci care conduc un portal de leasing pentru mașini second hand.Mai exact, clientul îsi alegea masina de pe site, platea un avans cuprins între 20 si 50 la suta, iar restul în rate egale,…

- Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica a informat miercuri, printr-o nota publicata pe site, ca, in prima saptamana a acestui an, a fost inregistrat primul deces confirmat cu virus gripal, tip B, in sezonul 2017 – 2018.…

- Cine trebuie sa o depuna declaratia 600? Daca o persoana fizica rezidenta in Romania a realizat in anul 2017 venituri extrasalariale mai mari de 12 salarii minime brute – 22.800 de lei (12 luni X 1.900 de lei salariul minim brut actual) -, aceasta persoana fizica are obligatia sa depuna la autoritatea…

- Zilnic, înainte de pompare în rețeaua de distribuție a municipiului Chisinau, specialiștii SA „Apa-Canal Chișinau” testeaza calitatea apei la peste 25 de parametri fizico-chimici si bacteriologici. Pe parcursul anului trecut au fost prelevate 186 de mii de probe si au fost…

- Varicela sau varsatul de vant, așa cum este cunoscuta boala in termeni populari, a „lovit“ in ultimul trimestru al anului 2017 și inceputul anului 2018 un numar mare de copii și de adulți in județul Vrancea. Potrivit medicilor epidemiologi din cadrul Direcției de Sanatate Publica…

- Veniturile totale ale gospodariilor din Romania au crescut in al treilea trimestru al anului trecut cu 2,9% fata de trimestrul anterior, pana la 3.426 lei (737 euro) pe luna, in timp ce cheltuielile s-au majorat cu 3,1%, la 2.885 lei (621 euro), arata datele publicate miercuri de Institutul National…

- In trimestrul III 2017, veniturile medii lunare pe o gospodarie au fost de 3.426 de lei, iar cheltuielile totale au fost, in medie de 2.885 de lei lunar, reprezentand 84,2% din cheltuieli, arata datele comunicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Veniturile totale medii…

- Veniturile totale medii lunare au reprezentat in toamna anului trecut (trimestrul III 2017), in termeni nominali, 3.426 lei pe familie si 1308 lei pe persoana, arata datele transmise miercuri de Institutul National de Statistica. Cresterea veniturilor in ritm anual depaseste 15%, potrivit datelor consultate…

- Debitul Dunarii, la intrarea in tara, se anunta in crestere in urmatoarea saptamana, pana la 8.000 de mc/s, cu aproape 3.000 mc/s peste media multianuala a lunii ianuarie, arata prognoza de medie durata publicata de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA).Conform…

- Numarul de cazuri de rujeola confirmate in Romania raportate pana ieri este de 10.307, fiind inregistrate 37 de decese, potrivit Agerpres. Conform informatiilor publicate pe site-ul Institutului National de Sanatate Publica (INSP), un al 38-lea deces posibil datorat rujeolei se afla in curs de investigare…

- Sistemul de sanatate s-a confruntat in anul 2017 cu o epidemie de rujeola, cu lipsa vaccinurilor, dar si a unor medicamente. Potrivit unei centralizari a INSP, numarul deceselor cauzate de rujeola a ajuns pe 29 decembrie 2017 la 37, numarul cazurilor de rujeola raportate fiind de 10.279. Producatorii…

- Laura Toporascu Fermierii, zilierii și cei care incaseaza venituri din chirie pot cotiza la fondul de șomaj și beneficia, la nevoie, de acest drept. Totodata, potrivit legii, pot deveni asigurați și membrii asociațiilor familiale și cei care lucreaza in strainatate. Condiția este sa incheie un contract…

- IPJ Tulcea face un apel public catre cetateni pentru a gasi persoana care a pierdut suma de 630 de lei."In cursul zilei de ieri, unul dintre politistii tulceni a gasit in sediul Romtelecom de pe strada Mahmudiei, suma de 630 de lei. Va rugam sa ne sprijiniti in a identifica proprietarul sumei de bani.…

- MS: 1 milion de doze de vaccin pentru campania de vaccinare antigripala gratuita Ministerul Sanatații a anuntat, miercuri, ca a semnat contractul pentru achiziționarea a 1 milion de doze de vaccin gripal necesare pentru continuarea campaniei de vaccinare antigripala gratuita. Potrivit comunicatului,…

- Ministerul Sanatatii a anuntat, miercuri, ca a semnat contractul pentru achizitionarea a 1 milion de doze de vaccin antigripal, pentru campania de vaccinare gripala gratuita. Ministerul Sanatatii mai spune ca a transmis catre furnizorul de vaccin antigripal cantitatile de doze repartizate fiecarei…

- Ministerul Sanatatii a anuntat, miercuri, ca a semnat contractul pentru achizitionarea a 1 milion de doze de vaccin antigripal, pentru campania de vaccinare gripala gratuita. Ministerul Sanatatii mai spune ca a transmis catre furnizorul de vaccin antigripal cantitatile de doze repartizate fiecarei directii…

- Ministerul Sanatatii mai spune ca a transmis catre furnizorul de vaccin antigripal cantitatile de doze repartizate fiecarei directii de sanatate publica, iar de saptamana viitoare furnizorul va incepe livrarea in teritoriu. Directiile de sanatate publica vor primi cantitatile de vaccin solicitate,…