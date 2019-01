Stiri pe aceeasi tema

- Alti trei barbati, in varsta de 57, 62 si 78 de ani si trei femei in varsta de 34, 62 si 63 de ani, din judetele Salaj, Sibiu, Prahova si Bucuresti, au murit din cauza gripei, anunta marti seara Institutul National pentru Sanatate Publica (INSP). Numarul deceselor a ajuns astfel la 54.

- Spitalul Județean de Urgența Slatina ramane singura unitate spitaliceasca din Olt in care s-au confirmat cazuri de gripa, numarul pacienților pentru care diagnosticul a fost confirmat prin analize de laborator ajungand la 48, dupa ce, in saptamana 14 – 20 ...

- Soțul unei femei care s-a stins din viața din cauza gripei a facut acuzații teribile la adresa medicilor de la Spitalul Județean de Urgența Slobozia. Mai exact, potrivit acestuia, femeia ar fi ajuns de doua ori la spital, din cauza faptului ca se simțea rau, insa de fiecare data a fost lasata sa plece.

- O femeie in varsta de 81 de ani din municipiul Arad a murit, in noaptea de joi spre vineri, in spital, in urma complicatiilor provocate de gripa. Potrivit medicilor, pacienta nu era vaccinata si s-a tratat initial la domiciliu.

- Un barbat în vârsta de 70 de ani din judetul Mures a murit, luni, din cauza gripei, fiind cel de-a cincilea deces din cauza acestui virus în acest sezon, anunta miercuri Institutul National de Sanatate Publica (INSP).

- O femeie de 63 de ani din raionul Rascani a murit din cauza complicatiilor provocate de gripa, anunta Ministerul Sanatatii. Analizele de laborator au aratat ca pacienta s-a imbolnavit in data de 15 decembrie.

- Specialiștii spun ca, saptamana trecuta, numarul cazurilor de viroze, pneumonii sau infecții ale cailor respiratorii a crescut, iar cazurile de gripa se mențin la celași nivel. Potrivit datelor centralizate la nivelul Directiei de Sanatate Publica (DSP) Brasov, saptamana in saptamana 3-9 decembrie,…