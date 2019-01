Stiri pe aceeasi tema

- Un bebelus de 11 luni a murit, in noaptea de sambata spre duminica, din cauza gripei, la Spitalul Grigore Alexandrescu din Capitala, au precizat, pentru MEDIAFAX, reprezentantii unitatii spitalicesti. Numarul deceselor din cauza gripei a ajuns la sase in acest sezon.

- Un tanar din Arad a murit din cauza gripei la Timișoara, la Spitalul Județean. Tanarul de 32 de ani a fost transferat inainte de finalul anului la Timișoara, de la Arad, pentru ca starea sa de sanatate se agravase. The post Deces din cauza gripei: un tanar din Arad a murit in spital, la Timișoara appeared…

- Gripa face prima victima in vestul țarii. Un tanar in varsta de 32 de ani a murit, ieri, la Spitalul Județean Timișoara, in urma complicațiilor aparute din cauza gripei. „A murit un pacient care a venit prin transfer de la Spitalul Județean Arad, cu plaman de șoc (n.r. – o complicație grava la nivelul…

- Un barbat in varsta de 32 de ani și-a pierdut viața din cauza gripei, la Spitalul Județean din Timișoara, dupa ce a fost transferat de la Spitalul Județean din Arad. Este al doilea deces inregistrat in Romania, in acest sezon.

- Un barbat de 33 de ani din Arad a decedat la Spitalul Judetean din Timisoara in urma unor multiple complicatii provocate de o gripa pe care a contactat-o in colectivitatea in care lucra. El a fost transferat pe...

- Un tanar in varsta de 32 de ani, din Arad, a murit la Spitalul Județean Timișoara, in urma complicațiilor aparute din cauza gripei, transmite Mediafax.Șeful Secției de Anestezie și Terapie Intensiva a Spitalului Județean Timișoara, medicul Ovidiu Bedreag, a declarat, marți, ca un tanar de…

- La inceputul lunii octombrie copilul in varsta de trei ani a fost dus in stare grava la spital. Medicii l-au diagnosticat initial cu otita si i-au prescris un tratament adecvat. Dupa 24 de ore parintii au ajuns din nou cu copilul la spital. Al doilea medic i-a completat tratamentul, insa tot…

- Foto: Facebook / forzespeciali.info Mariana Pepe, fosta campioana la tir sportiv a Italiei, a murit la 39 de ani, la cateva ore dupa ce a fost batuta de partenerul de viața. Mariana a fost lovita crunt de fața cu copilul ei de numai cinci ani. In urma acestei intamplari, ea a fost nevoita sa fuga de…