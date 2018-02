Stiri pe aceeasi tema

- Inca o persoana a decedat din cauza gripei, in prezent numarul deceselor provocate de virusul gripal ajungand la 17. Purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatatii, Oana Grigore, a declarat pentru AGERPRES ca, pana vineri, 17 persoane au murit din cauza virusului gripal. Ultimul caz inregistrat este…

- O femeie în vârsta de 78 de ani, din Capitala, a murit din cauza gripei, numarul deceselor ajungând la 17 de la începutul sezonului rece, potrivit Institutului National de Sanatate Publica.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, miercuri, ca 16 persoane au murit din cauza virusului gripal. Cel mai recent raport al Centrului National de Sanatate arata si ca numarul celor care sunt bolnavi de gripa a ajuns la 300 de cazuri. Mai multe spitale au intrat in carantina pentru ca pacientii…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a afirmat joi, 8 februarie ca, in acest moment, nu exista o epidemie de gripa in Romania, insa a precizat ca 16 persoane au murit din cauza virusului gripal. „Nu putem spune ca in acest moment avem o epidemie de gripa in Romania. Avem o circulatie mai intensa a virusului…

- Rezultatul SML Gorj: Moartea copilului de patru ani a survenit din cauza insuficienței cardio-respiratorie acuta, consecința a unei meningo-encefalita acuta. Sreyultatele de aici, se vor trimite la Institutul Cantacuzino din București, pentru a confirma diagnosticul exact Un baiețel de patru ani,…

- O femeie de 80 ani a decedat, in aceasta dimineata, dupa ce a fost lovita de un tramvai pe Soseaua Pantelimon din Capitala, informeaza Agerpres.ro. Potrivit Biroului de presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti, femeia a fost prinsa sub tramvai. Detasamentul Special de Salvatori…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei de la inceputul sezonului de raportare si pana pe data de 28 ianuarie a ajuns la opt, informeaza Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. "De la inceputul sezonului 2017…

- O femeie in varsta de 72 de ani a murit duminica, in judetul Botosani, dupa ce a fost lovita de o ambulanta aflata in misiune. Victima se angajase in traversarea strazii prin loc nepermis.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Botosani, duminica, o ambulanta se deplasa…

- O femeie care si-ar fi agresat copilul intr-un mall din Capitala a fost retinuta dupa ce a lovit politistii ce au intervenit la fata locului. Potrivit News.ro , vineri, in jurul orei 20.00, prin apel la 112, o angajata a unei societati dintr-un complex comercial din Sectorul 2 a sesizat ca o femeie…

- Directoarea unei gradinite private din Capitala a ajuns in stare grava la spital, vineri, dupa ce a fost injunghiata de catre fostul ei sot, incidentul avand loc in biroul femeii din unitatea de invatamant. Victima, Nicoleta Botan, ar fi avut numeroase conflicte cu fostul ei sot, Marius Cristian Botan,…

- Doi romani, o femeie si un barbat, au murit in ultima saptamana pe fondul complicatiilor determinate de gripa. Potrivit medicilor, ambele victime nu erau vaccinate impotriva gripei si aveau afectiuni asociate.

- Este a treia victima de la inceputul sezonului. 50 de oameni bolnavi de gripa sunt internati numai la Institutul Matei Bals din Capitala si 35 de persoane au fost identificate cu infectii respiratorii acute si gripa, la nivel national, doar in ultimele 24 de ore.

- O femeie de 40 de ani din Botosani a decedat din cauza gripei. Femeia avea și diabet și nu fusese vaccinata antigripal. Inițial, s-a tratat acasa. Cand starea i s-a agravat, s-a dus la spitalul Județean. A fost internata in secția de terapie intensiva, dar medicii n-au mai putut sa o salveze. Femeia…

- Un adolescent de 15 ani din Salaj, care nu fusese vaccinat antigripal, a murit din cauza gripei. Este al doilea deces din acest sezon, dupa cel al femeii de 69 de ani din Bucuresti. In plus, numarul cazurilor de gripa confirmate la nivel national a crescut la 80. Potrivit Ministerului Sanatatii, in…

- O femeie in varsta de 69 de ani, din Bucuresti, a murit din cauza gripei, acesta fiind primul deces inregistrat in acest sezon din cauza gripei, Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile (CNSCBT), femeia nu era vaccinata impotriva virusului gripal. Femeia de 69 de…

- O femeie de 69 de ani din Bucuresti a murit din cauza gripei. Asa a anuntat Institutul National de Sanatate Publica, precizand ca femeia suferea de o patologie cronica si nu era vaccinata antigripal.

- Sezonul rece a adus, din pacate, situații in care șapte oameni, printre care și un copil, au murit din cauza frigului. Directorul adjunct al Direcției de Sanatate Publica (DSP) Suceava, dr. Catalina Zorescu, a declarat, ieri, in conferința de presa, ca primul caz de deces din cauza hipotermiei din ...

- Soc in mediul de afaceri iesean dupa o decizie luata luni seara de judecatorii din Bucuresti. Curtea de Apel din Capitala a condamnat-o la cinci ani de inchisoare cu executare pe Tereza Prisecaru, mentinand sentinta data de prima instanta, in 2015, dupa mai multe saptamani in care au amanat luarea unei…

- O persoana a murit, duminica seara in Bucuresti, dupa ce a fost prinsa sub un tramvai. Incidentul cumplit a avut loc pe Soseaua Viilor, la intersectia cu strada Constantin Istrat. Un barbat de 45 de ani a fost scos de sub tramvai decedat.

- O femeie de 42 de ani din Chisinau, internata in stare grava la Spitalul Clinic Municipal „Sfantul Arhanghel Mihail”, a murit miercuri, 10 ianuarie, la o zi de la internare. Testele de laborator au aratat ca femeia era infectata cu virusul gripal AH1N1.

- Primul deces din cauza gripei, in sezonul 2017-2018. O femeie in varsta de 69 de ani, din București, a murit la Spitalul ”Victor Babeș” din Capitala, din cauza gripei. Din testele facute in laboratorul spitalului, ar fi vorba de o gripa de tip B, dar sunt așteptate și confirmarile de la Institutul Cantacuzino.…

- Un angajat din cadrul SRI este cercetat dupa ce a provocat un accident rutier în apropierea localitații ilfovene Tâncabești, în urma caruia a murit o femeie de 35 de ani. Angajatul SRI a fost testat, aparatul etilotest indicând o valoare de 0.43 miligrame/litru alcool în…

- Șeful SRI Prahova, col. Silviu Deatcu, și-a dat demisia din funcție in cursul zilei de marți, potrivit surselor citate de presa centrala. Gestul acestuia vine dupa ce, baut fiind, acesta s-a urcat la volan și a accidentat mortal o tanara de 35 de ani ( VEZI DETALII ). Șeful SRI Prahova se afla la volanul…

- O femeie suspectata ca a amenințat mai mulți oameni in autobuz, in Ploiești, a fost prinsa vineri, in București, intr-o stație de metrou. Este al treilea caz de amenințari din ultimele zile. Polițiștii din Capitala au confirmat ca au gasit intr-o stație de metrou o persoana cu probleme psihice. Au…

- Dupa ce vestea trista ca o fata in varsta de 25 de ani a fost impinsa de o femeie de 36 de ani in fata metroului si ucisa pe loc. Alina si-a gasit sfarsitul in urma cu o seara, la statia de metrou Dristor din Capitala. Matusa sa, Mariana Ghigeanu, a relatat ca se mutase la Bucuresti pentru a face facultatea…

- Femeia a fost dusa dupa gratii dupa o noapte de audieri. Aceasta este suspectata ca a impins pe sine o necunoscuta, la statia de metrou Drsitor 1. Victima a pierit sub ochii a zeci de martori. Femeia retinuta de politisti este banuita si de tentativa de omor de la o alta statie de metrou.

- Accident spectaculos in aceasta dimineața in Capitala. O masina s-a rasturnat si alte doua au fost avariate dupa ce un sofer a intrat cu viteza in curba. Politistii trebuie sa af...

- Potrivit Politiei Covasna, accidentul de pe DN13 E, din zona localitatii Campu Frumos, s-ar fi produs din cauza vitezei. "Accidentul s-a soldat cu decesul unei persoane si ranirea altor patru persoane printre care si un minor. Din cercetarile efectuate pana in acest moment s-a stabilit ca…

- O femeie de 69 de ani a murit, sambata, la Spitalul Județean de Urgența din Alba Iulia din cauza lipsei de imunoglobulina, substanța solicitata zilnic in ultimele șase saptamani de reprezentanții spitalului, insa fara succes. Fostul ministru al Sanatații Vlad Voiculescu a anunțat sambata ca o femeie…

- A fost inregistrat primul deces din cauza lipsei de medicamente, informeaza Jurnalul.ro. La cateva luni dupa semnalarea lipsei unui medicament, o femeie din judetul Alba a murit pentru ca nu a primit tratamentul cu imunoglobulina. Lipsa acestei substante a fost ...

- La inceputul lunii septembrie, o rulota cu numere rosii de Bucuresti, a luat foc pe bulevardul Mamaia din Constanta. In urma incendiului, o fetita de 6 ani a murit carbonizata, iar tatal acesteia a suferit arsuri grave, dupa cateva zile de spitalizare murind. Dupa aproape 3 luni, procurorii au stabilit…

- Un copil de un an si o luna din judetul Ialomita, nevaccinat, a murit din cauza rujeolei, numarul deceselor cauzate de aceasta boala ajungand astfel la 36, potrivit reprezentantilor Institutului National pentru Sanatate Publica.