Gripa a mai curmat o viata in Romania. Sunt 19 decese

- Numarul deceselor cauzate de gripa in acest sezon a ajuns, vineri seara, la 18, anunta Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile CNSCBT , conform Romania TV. Potrivit CNSCBT, al cincisprezecelea deces este al unei femei in varsta de 69 de ani, din judetul Arad, confirmata…

- Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, in baza raportarilor cazurilor de gripa si infectii respiratorii acute, transmise de catre furnizorii de servicii medicale, a declarat debutul sezonului gripal in Romania. Antibioticele nu ajuta in viroze, acestea se folosesc numai…

- Gripa face deja ravagii in Romania. Sute de cazuri de gripa clinica s-au inregistrat doar in ultima saptamana din 2018, in conditiile in care in perioada similara din 2017 erau raportate doar 30 de astfel de cazuri la nivel national. Ingrijorator, arata specialistii, e faptul ca deja s-au produs si…

- Alte 15 cazuri nou-confirmate de rujeola au fost raportate in ultima saptamana, astfel ca numarul imbolnavirilor a ajuns la 15.555, din care 59 de decese, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), conform news.ro.Potrivit CNSCBT, numarul total…

- Alte 23 de cazuri nou-confirmate de rujeola au fost raportate in ultima saptamana, astfel ca numarul total al imbolnavirilor a ajuns la 15.493, din care 59 de decese, anunta Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT).Potrivit CNSCBT, numarul total de cazuri…

- Alte 12 cazuri nou-confirmate de rujeola au fost raportate in ultima saptamana, in Bucuresti si in patru judete, anunta Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Ca urmare, numarul total al imbolnavirilor a ajuns la 15.446, din care 59 de decese. Potrivit CNSCBT,…

