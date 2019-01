Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 67 de ani, din Slatina, județul Olt, a fost gasit mort, marți, inghetat intr-o parcare din zona cartierului Steaua, transmite corespondentul MEDIAFAX.Potrivit polițiștilor, trupul inghetat al barbatului de 67 de ani a fost gasit de catre un localnic, pe platforma industriala…

- Un barbat in varsta de 67 de ani, din Slatina, județul Olt, a fost gasit mort, marți, inghetat intr-o parcare din zona cartierului Steaua, transmite Mediafax.Potrivit polițiștilor, trupul inghetat al barbatului de 67 de ani a fost gasit de catre un localnic, pe platforma industriala din zona…

- De mai bine de 20 de ani, de cand marturia unui revolutionar slatinean spune ca zeci de cadavre aflate in drum spre Bucuresti au fost, de fapt, arse la Slatina, un timisorean vine in resedinta judetului Olt pentru o slujba de comemorare, rememorand momentele crunte in care mama celor trei copii ai sai…

- Primaria Municipiului Ploiesti, Consiliul Local si Casa de Cultura „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiesti, in parteneriat cu Filarmonica „Paul Constantinescu”, organizeaza, pe data de 15 decembrie, o noua editie a Festivalului Concurs National de Folclor „Cununa de Cantec Romanesc”. Ajuns la cea…

- Ceremonii oficiale au avut loc sambata in majoritatea localitatilor din judet, de o mai mare amploare fiind cele din municipiile Slatina si Caracal si din orasul Bals, unde au fost organizate si spectacole, iar primariile au oferit celor prezenti preparate culinare traditionale si vin fiert. Aproape…

- Trei focare de pesta porcina africana au fost identificate la Ieud, dupa ce mai multi sateni au cumparat recent animale dintr-o alta localitate, rezultatele fiind confirmate in urma analizelor de laborator. Trei focare de pesta porcina africana au fost identificate la Ieud, judetul Maramures, dupa ce…

- Școala Gimnaziala „Ștefan Protopopescu“ din Slatina are din acest an școlar un club de robotica, deschis oficial astazi, cu primul concurs, organizat pentru a face selecția copiilor interesați de domeniu. Inființarea unui club pentru pasionații de robotica a venit firesc, ...

- Un barbat a murit si altul este internat in spital dupa ce amandoi au fost loviti de un al treilea barbat, cu un obiect intepator, in noaptea de vineri spre sambata. Incidentul a avut loc in zona garii din municipiul Slatina, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean IPJ…