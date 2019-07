Grindină de dimensiunea unei mingi de tensi în Italia. Românii cu planuri de vacanţă, avertizaţi de MAE Conform Il Messaggero, bucatile mari de grindina au facut prapad, lovind totul in cale. Sute de masini au fost avariate, iar multi oameni, inclusiv o femeie insarcinata, au suferit rani la nivelul capului si a fetei. Turistii romani, avertizati de MAE Turistii romani, avertizati de MAE MAE anunta ca, in conformitate cu datele transmise de Serviciul de Protectie Civila din Italia, miercuri, mai multe regiuni din zona de centru-nord a tarii se vor confrunta cu fenomene meteorologice intense, sub forma de ploi si furtuni. Astfel, a fost emis cod galben de precipitatii intense, grindina, furtuni si intensificari… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe ii avertizeaza pe romanii care se afla ori intentioneaza sa mearga in Croatia sau Italia ca in perioada urmatoare vremea se va inrautati in aceste doua state, fiind prognozate ploi, furtuni si scaderi de temperatura. In Croatia, Institutul Hidro-Meteorologic local a anuntat…

- Ploile abundente din aceasta regiune pot depasi nivelul mediu de precipitatii medii inregistrat, statistic, pentru intreaga luna iulie 2019, existand si riscul producerii de alunecari de teren, de crestere a nivelului raurilor, precum si cel de inundatii majore, care sa conduca la evacuarea populatiei…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca exista in continuare un risc ridicat de incendiu de padure (grad 4, pe o scara de la 1 la 5), pe fondul temperaturilor ridicate și a intensificarii vantului, pentru urmatoarele…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Secretariatul General de Protectie Civila a precizat ca se mentine un risc ridicat de incendiu de padure (grad 4 din 5), pe fondul temperaturilor ridicate si intensificarii…

- Ministerul de Externe avertizeaza cetațenii romani, care merg in Italia, sa se aștepte temperaturi extrem de ridicate. E cod roșu de canicula in mai multe regiuni din centrul și nordul peninsulei. Printre orașele afectate se numara Roma, Florența și Perugia. Avertizarile sunt valabile pentru astazi…

- Meteo France a emis o avertizare de cod portocaliu de canicula pentru Paris, departamentele limitrofe ale capitalei, si anume Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne, precum si pentru Seine-et-Marne. Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de internet ale Meteo France…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Tarilor de Jos ca Federatia Nationala a Sindicatelor din Olanda (FNV) a anuntat greve, pe intreg teritoriul Olandei pentru marti, 28 mai 2019, pentru 24 de ore, incepand cu ora…

- Romanii care tranziteaza sau vor sa calatoreasca in Irlanda e bine sa știe ca meteorologii irlandezi au emis o prognoza de vant puternic. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis, din acest motiv, o atenționare de calatorie. Vantul va atinge viteze medii de 65-80 km/h, cu rafale severe de 110-130…