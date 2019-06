Stiri pe aceeasi tema

- Furtunile puternice au lovit duminica seara mai multe localitați din județul Timiș. Speriați, oameni au filmat grindina cat mingea de ping pong. Autoritațile au emis Codul roșu de fenomene meteo extreme.

- Imagini cu grindina de mari dimensiuni care a lovit localitatea Bacova din județul Timiș au fost postate pe Facebook de Adina Molnar. Grindina are dimensiunile unui ou și a lovit culturile oamenilor din zona. O alta localnica a comentat ca pana acum nu a mai vazut asemenea ”piatra”. Articolul Imaginile…

- Vremea a luat-o razna in toata Europa. Furtuni de scurta durata, dar violente, lasa in urma imagini infioratoare, mai ale sand sunt insoțite de caderi de grindina The post Grindina uriasa a bombardat fatadele blocurilor și a distrus masini. Bucatile de gheata au facut prapad. VIDEO appeared first on…

- Gheața s-a abatut duminica seara asupra mai multor localitați de pe raza județului Cluj, cea mai afectata fiind comuna Iclod acolo unde grindina le-a dat mari batai de cap localnicilor. Gheața cat oul de porumbel a facut prapad duminica seara in comuna Iclod. Grindina a distrus mai multe culturi agricole,…

- Gheața cat oul de gaina a avariat grav mașini și cladiri din Zalau. De altfel, zonele au și fost atenționate cu emiterea unui Cod Roșu de furtuna. Au fost ore dificile in care zeci de apeluri s-au inregistrat la 112.

- Dezastru dupa furtuna care s-a abatut ieri spre seara asupra mai multor localitati din Maramures. Baia Mare nu a fost ferita de vremea rea, potrivit meteorologilor, a fost un microciclon asemanator cu cel care a lovit municipiul in 2017. Vantul care a atins pe alocuri viteze chiar si de 104 km/h si…

- O ploaie cu grindina a facut ravagii in mai multe orase din statul american Texas. Bucatile de gheata de marimea unei mingi de golf au distrus acoperisurile caselor si au avariat mii de masini.