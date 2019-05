Stiri pe aceeasi tema

- O rupere de nori de doar cateva minute a facut prapad in Dambovita. A plouat cu grindina, iar drumurile s-au umplut rapid de gheata. Pe alocuri, stratul de grindina masura cativa centimetri.

- O rupere de nori de doar cateva minute a facut prapad in Dambovita. A plouat cu grindina, iar drumurile s-au umplut rapid de gheata. Pe alocuri, stratul de grindina masura cativa centimetri.

- Anunt de ultim moment facut de meteorologi. Mai multe coduri portocalii au fost anuntate pentru perioada imediat urmatoare. Vor fi furtuni insotite de grindina si descarcari electrice, in mai multe zone din tara.

- A plouat cu grindina astazi in municipiu dar si in judetul Constanta. In plina primavara, grindina s a asezat pe iarba dand impresia ca este zapada.Grindina a facut ravagii si pe Autostrada A4 Ovidiu Agigea, dand batai de cap soferilor.Meteorologii au anuntat astazi cod galben si cod portocaliu de descarcari…

- In perioada ianuarie-martie , pe drumurile din judet, pe fondul indisciplinei pietonale s-au inregistrat 27 de accidente rutiere, dintre care 12 au fost grave. Evenimentele rutiere grave s-au soldat cu decesul a 5 persoane, ranirea grava a altor 7 si vatamarea corporala a alteia. Traversarea neregulamentara…

- De cativa ani, pare ca singurele anotimpuri sunt primavara si toamna. Schimbarile climatice sunt resimtite de agricultorii care depind de vreme ca sa aiba productie buna. Clima, in ultimul timp, a suferit schimbari care afecteaza inclusiv pomicultura.

- Gospodarii priceputi, se stie, planteaza pomii de toamna. Totusi, ideea plantarii pomilor primavara este adanc inradacinata in conceptia comuna. Daca va numarati printre acestia ori pur si simplu nu ati apucat sa plantati pomii din toamna, iata ce e bine sa stiti: Plantarea pomilor fructiferi necesita…

- Administratorii de drumuri din judet au primit, de la inceputul anului, 28 de amenzi pentru nereguli descoperite in domeniul sistematizarii rutiere, se arata intr-un comunicat al Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Dambovita, potrivit agerpres.ro.Citește și: Vești bune! Femeile nu vor…