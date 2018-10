Grindeanu spune ce salariu are la ANCOM: Va rog sa ma ajutati sa nu mai am probleme acasa

Fostul premier Sorin Grindeanu, actualul presedinte al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), a declarat, vineri, la Timisoara, ca nu are un salariu de 10.000 de euro lunar, asa cum s-a vehiculat, ci de 8.000 de lei.



Sorin Grindeanu a mai spus, in gluma, ca are probleme cu sotia pe aceasta tema.



"Am o chestiune personala sau doua pe care vreau sa le spun. Poate la voi am mai mult succes decat am la colegii vostri din Bucuresti. Va rog sa ma ajutati sa nu mai am probleme acasa. Fac un apel la voi si va spun ca de abia am reusit sa o…