Stiri pe aceeasi tema

- In spatele maștii En Sabah Nur, din „X-Men – Apocalypse” s-a ascuns atat de bine un personaj care a dat culoare nopții dintre ani! Un mix reușit dintre Apocalypse și fostul președinte Ion Iliescu a facut senzație pe platourile de la Revelionul Starurilor!

- Gianina din „Las Fierbinți” a interpretat in fața telespectatorilor un discurs populist al unui ales local. Pentru un episod, personajul feminin a fost primarul localitații și s-a dezlanțuit pur și simplu la adresa romanilor care au plecat din țara sa munceasca in strainatate. Personajul interpretat…

- 11 maști, una mai spectaculoasa decat alta, vor urca pe scena luni, 31 decembrie, de la ora 22.15, la Revelionul Starurilor 2019, prezentat de Dan Negru, la Antena 1. Una dintre acestea este En Sabah Nur, din „X-Men – Apocalypse”. O masca impresionanta și complicata, pentru care s-a muncit multe ore…

- Motivul il constituie un proiect de ordonanța care ar priva de majorarile salariale de la inceputul anului viitor, circa 90% dintre angajații sistemului sanitar. Sindicaliștii din cadrul organizației Solidaritatea Sanitara fac o analogie intre Grinch – celebrul personaj care a furat Craciunul – și…

- Iuliana Luciu și-a pregatit temeinic lista cu dorințe pentru Craciun. Vedeta a marturisit ce anume iși dorește cu ocazia sarbatorilor de iarna. Sora cea mica a Nicletei Luciu a scris o lunga lista cu dorințe pe care le-ar vrea indeplinite de Craciun. „Draga Moș Craciun, Nu ți-am mai scris demult pentru…

- Andreea Raicu a vorbit de multe ori despre problemele pe care le-a intampinat in trecut. Totuși, se pare ca acum, viața ei este exact așa cum și-a dorit. Vedeta se ghideaza in viața dupa propriile reguli. Ea a declarat ce obicei are la sfarșit de an, dar și despre cum petrecea Craciunul in familie,…

- Vedeta s-a iubit cu multi barbati faimosi din showbiz-ul romanesc, dar unul dintre cele mai fierbinti saruturi le-a avut cu un actor la fel de celebru, scrie b1.ro. Este vorba de Mihai Bendeac. Citeste si Impacarea anului in showbizul romanesc!? Fanii sunt uluiti: Bianca Dragusanu si Victor…