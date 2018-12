Stiri pe aceeasi tema

- DATA: 18.12.2018 INTERVAL ORAR: 08:00-15:00 STRAZI AFECTATE: str. Libertatii,bl.A8 (in fata blocului).Bl. A5, A6, A7, A8, A9, C22, C23,Scoala Generala Mircea Santimbreanu cls.5-8,Pct. termic nr.2, locatarii de pe str. Vanatorilor pana la intersectie cu str. Gen. Vasile Milea pana la…

- In data de 16.12.2018, in jurul orei 17.50, un barbat in varsta de 63 de ani, din municipiul Brad, in timp ce conducea un autoturism pe DN76, din direcția Brad spre Deva, cand a ajuns la podul peste raul Fornadia, a efectuat o manevra de depașire a doua autovehicule, prin incalcarea marcajului longitudinal…

- Copiii de la gradinita "Andrieș" din orasul Ialoveni i-au trimis lui Mos Craciun scrisori cu desene. Ei au reprezentat fidel ceea ce-si doresc sa gaseasca sub brad, pentru a-i usura munca celui mai iubit personaj din perioada sarbatorilor de iarna.

- Pediatrii americani le sfatuiesc pe ajutoarele Moșului ca in loc de jucarii sa le lase copiilor cutii goale sub brad. Un astfel de cadou va stimula imaginația copiilor care vor putea sa-și creeze astfel propriile jucarii. In cazul in care un astfel de dar ți se pare prea puțin, medicii vin cu recomandarea…

- Ziua Naționala a Romaniei a fost sarbatorita la Targu Jiu cu o parada spectaculoasa și un concert susținut de Inna. Manifestarile de 1 Decembrie au strans, in apropierea Coloanei Infinitului, mii de spectatori care au fost incantați de spectacolul pregatit de autoritați. Defilarea soldatilor, a jandarmilor,…

- Noua lege privind protecția datelor personale ii va afecta pe cei mici anul acesta, chiar de Craciun. Copiii nu mai au voie sa puna scrisori adresate lui Moș Craciun sub brad, dearece exista riscul sa-și dezvaluie datele personale unor oameni neautorizați. Oficialii orasului german Roth au anuntat ca…

- Chiar daca mai sunt inca doua luni pana la sarbatorile de iarna, copiii se grabesc deja sa trimita ravase lui Mos Craciun. Scrisorile contin de cele mai multe ori o lista de cadouri pe care micutii asteapta sa le gaseasca sub brad.

- Un barbat de 47 de ani a murit dupa ce, luni, a pierdut controlul volanului la o trecere de nivel peste calea ferata in satul Lunca Motilor, comuna Baia de Cris, pe DN 76 Brad - Arad, masina pe care o conducea...