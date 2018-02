Stiri pe aceeasi tema

- Germania, prima economie europeana, a incheiat anul 2017 cu cel mai mare excedent bugetar inregistrat de la reunificarea tarii in 1990, gratie unui somaj care a atins un minim istoric si a dobanzilor reduse, informeaza DPA. Oficiul federal de statistica (Destatis) a informat vineri ca, in…

- Doi romani au fost arestați in Germania, fiind acuzați ca au furat și apoi au omorat o capra gestanta de la o gradina zoologica, scrie Deutsche Welle. Cei doi au fost surprinși duminica in timp ce fugeau din gradina zoologica Haseheide. Imediat, polșițiștii i-au arestat pe cei doi, sub privirile intrebatoare…

- Sportivul Andrei Gag a declarat ca in anul 2018 se va concentra pe participarea la Campionatele Europene de atletism, programate in perioada 7-12 august la Berlin (Germania), acolo unde iși propune sa caștige o medalie in proba de aruncare a greutații. „Sper ca in viitor sa fac lucruri marețe, dar este…

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, care se afla in vizita la Berlin, va discuta cu cancelarul german, Angela Merkel, despre cooperarea politica si economica, despre viitorul Uniunii Europene, despre viitorul buget al UE si despre politica UE in domeniul migratiei, relateaza agentia PAP, citata de…

- Cancelarul german in exercitiu Angela Merkel a avertizat joi ca relatiile tensionate intre tara sa si Turcia nu vor putea reveni la normal fara punerea in libertate a unui jurnalist turco-german de catre Ankara si o ameliorare a statului de drept in Turcia, informeaza AFP, conform Agerpres.Merkel…

- Atac dur al sefului finantelor din landul Bavaria, cel mai mare din Germania, la adresa Romaniei. Ministrul bavarez de finante se opune vehement ca tara noastra si Bulgaria sa fie primite in zona euro. Nu vrem sa discutam cu numere si pacaleli, a spus acesta. Potrivit acordului de aderare la Uniunea…

- Astfel de mesaje pot fi intalnite si in presa de propaganda a Rusiei. Spre exemplu, Sputnik News scrie, citand afirmatiile liderului unei platforme politice „patriotice“ cehe, ca Cehia ar avea mai multe de castigat retragandu-se din UE decat ramanand in blocul comunitar deoarece fortele UE folosesc…

- Franta si Germania vor sa mobilizeze ministri de finante si guvernatorii bancilor centrale din grupul celor 20 de tari pe chestiunea monedelor virtuale, precum Bitcoin, estimand ca ele reprezinta un risc pentru stabilitatea financiara mondiala. Intr-o scrisoare adresata ministrului argentinian de Finante…

- Știrile-surpriza de la Berlin se țin lanț. Cancelara a obținut, in sfarșit, acordul de coaliție cu SPD, dar atat ea, cat și partidul pe care-l conduce platesc un preț mare, apreciaza Katharina Kroll.

- Lista primilor artiști anunțați pentru ediția cu numarul 6 este: THE CINEMATIC ORCHESTRA GREGORY PORTER KURT ROSENWINKEL’s CAIPI Bariș Demirel The Jam Community Sorin Zlat Trio Krisper B.A.U. Trompetre THE CINEMATIC ORCHESTRA Pionierii nujazz-ului, The Cinematic Orchestra a fost formata de Jason Swinscoe…

- Conservatorii si social-democratii germani au ajuns, miercuri, la un acord de principiu pentru formarea unui guvern de coalitie la Berlin, relateaza agentiile de presa internationale.Acordul de principiu a venit la mai bine de 20 de ore de negocieri dure si scoate Germania din incurcatura…

- Procurorii germani au descins, ieri, la sediile din Germania ale constructorului auto, marca cu patru inele, filiala a grupului Volkswagen, fiind suspectata ca a manipulat emisiile poluante a 210.000 de masini cu motoare diesel. Reprezentantii parchetului si politiei judiciare din landurile Bavaria…

- Studenții vor munci in Germania minimum doua luni, potrivit unui comunicat al institutiei. Conform documentului, pot participa studentii cu varsta cuprinsa intre 18 si 35 de ani, care urmeaza cursuri de zi, la o facultate de stat sau particulara, acreditata conform legii si care au cunostinte…

- Negocierile pentru formarea unei coaliții de guvernare la Berlin au mai inregistrat un pas decisiv. Conservatorii Angelei Merkel și social-democrații au ajuns la un acord in chestiunea reintregirii familiilor de refugiați.

- Vineri, 2 februarie 2018, de la ora 19.00, la Sala Radio, Orchestra Naționala Radio propune un repertoriu rar intalnit pe scenele noastre de concert, sub bagheta dirijorului Julien Salemkour. Seara va debuta cu Noapte transfigurata, op. 4, de A. Schonberg, o lucrare considerata la granița intre armonia…

- Cancelarul german Angela Merkel a inceput vineri discutii pentru formarea unei noi mari coalitii, prezidand o intalnire la Berlin intre blocul sau politic conservator si social democratii (SPD) de centru-stanga, relateaza dpa si Reuters. "Vom incerca sa negociem rapid. Oamenii se asteapta…

- La 4 ani de la anteriorul album, „Emergence”, Grimus revine cu materialul Unmanageable Species. Compus si inregistrat integral in Germania, in august 2017, Unmanageable Species contine 9 piese, toate in limba engleza, produse de Jan Kerscher. Despre material, Vali Rauca a declarat: "Unmanageable Species…

- Seful diplomatiei germane a anuntat joi ca a cerut NATO sa deschida discutii in cadrul Aliantei Nord-Atlantice in urma unei controversate interventii turce in nordul Siriei impotriva unei militii kurde, relateaza AFP. ”I-am cerut secretarului general al NATO (Jens Stoltenberg) sa se discute, de asemenea,…

- Albumul cu influente caraibiene „44/876" urmeaza sa apara pe 20 aprilie, iar primul single, „Don"t Make Me Wait" a fost lansat miercuri. Colaborarea a inceput la Los Angeles, vara trecuta, cand Sting l-a intalnit in studio pe Shaggy, potrivit unul articol publicat de revista Rolling Stone. „Mereu am…

- 2018 inseamna un nou inceput pentru Grimus. “Carelessly” marcheaza startul intr-o noua aventura numita Unmanageable Species, cel de-al patrulea album al trupei din Cluj-Napoca. Dupa Panikon, Egretta si Emergence, anul acesta aduce pentru cei sase clujeni un album integral in limba engleza, inregistrat…

- Un protest international fata de "politica de control si dictatura, fata de violarea Constitutiei, violarea principiilor democratice si a conventiilor Uniunii Europene" este programat, duminica, la ora 14.00, in 40 de orase ale Poloniei, in Berlin, Praga, iar in Romania, in Bucuresti si Cluj. Protestul,…

- Germania a oprit exporturile de arme catre tarile implicate in razboiul din Yemen, a declarat vineri purtatorul de cuvant al guvernului de la Berlin, Steffen Seibert, una din primele schimbari evidente in politica externa legate de discutiile privind formarea unui nou guvern, relateaza dpa. Consiliul…

- Partidul de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a propus vineri ca refugiatii adulti care isi declara o alta varsta pentru a trece drept minori sa fie pedepsiti cu inchisoarea, relateaza dpa. In timpul unor dezbateri in Parlamentul de la Berlin, Roman Reusch, membru al AfD, a afirmat…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat miercuri ca Germania are nevoie de un guvern stabil si si-a exprimat convingerea ca la apropiatul lor congres social-democratii vor da unda verde formarii unui guvern de coalitie alaturi de conservatori, transmite Reuters. Intr-o conferinta de presa la Berlin,…

- Intalnirea celor doi lideri, stabilita pentru sfarsitul dupa-amiezei de vineri, va fi prima dupa finalizarea proiectului de acord guvernamental intre conservatorii dnei Merkel (Uniunea Crestin Democrata/Uniunea Crestin Sociala, CDU/CSU) si social-democratii germani (SPD), care ar putea duce in viitorul…

- Germania si Turcia vor relua consultarile regulate la nivel guvernamental dupa o intrerupere de aproape un an, in contextul in care Ankara continua sa insiste pentru o normalizare a relatiilor bilaterale tensionate, transmite miercuri dpa, preluand cotidianul Die Welt. Responsabili de…

- Cu un an in urma, la data de 11 ianuarie 2017, s-a deschis o noua sala de concerte in Hamburg, Germania. Noua construcție seamana cu o pinza ridicata pe un depozit de caramizi, inconjurata pe trei laturi de apa. Depozitul vechi, pe care sta cladirea moderna, a fost odata cel mai mare depozit din port…

- Angela Merkel s-a declarat duminica "optimista" asupra sanselor de a ajunge la un acord de principiu pentru a forma un nou guvern cu social-democratii în Germania si a scoate prima economie europeana din impasul politic, relateaza AFP. „Eu intru in discutiile…

- Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a declarat, vineri, dupa intilnirea cu premierul landului Bavaria, Horst Seehofer, ca 2018 va fi anul restabilirii vointei populare in Europa, adaugand ca europenii nu doresc sa traiasca sub amenintarea terorismului, relateaza agentia MTI. Seehofer i-a spus sefului…

- Blocul conservator al cancelarului german Angela Merkel si Partidul Social-Democrat (SPD) au decis adoptarea unei 'silenzio stampa' in perioada discutiilor exploratorii de saptamana viitoare cu privire la formarea unei 'mari coalitii' de guvernare la Berlin, relateaza joi publicatia…

- Angela Merkel si aliatii sai conservatori s-au intalnit miercuri la Berlin cu principalii lideri ai Partidului Social-Democrat (SPD), inainte de lansarea discutiilor oficiale pentru formarea unui nou guvern, discutii care se anunta insa complicate.

- La doar o zi dupa ce Germania a comemorat victimele atacului de la Targul de Craciun din Berlin, de acum un an, un barbat a fost arestat pentru ca punea la cale un act similar de terorism. Polițiștii spun ca el punea la cale acest atac de cateva luni.

- Individul, identificat sub numele de Dasbar W., este banuit ca ar fi fost membru al gruparii jihadiste Stat Islamic. El ar fi planificat de cateva luni un atac cu vehicul asupra patinoarului din orasul german Karlsruhe. Anchetatorii au precizat ca Dasbar a a incercat, incepand cu luna septembrie,…

- Blocul conservator al cancelarului german Angela Merkel si Partidul Social-Democrat (SPD) au anuntat miercuri ca intentioneaza sa incheie la 12 ianuarie consultarile exploratorii privind formarea viitorului guvern de la Berlin, transmite dpa. Uniunea Crestin-Democrata (CDU), aripa sa bavareza…

- Aproximativ 170 de curse spre si dinspre aeroportul din Frankfurt au fost anulate din cauza conditiilor de inghet, a declarat luni un purtator de cuvant al companiei Fraport, informeaza DPA. Destinatiile vizate sunt Berlin, Hamburg, Munchen, Viena, Dublin si Varsovia, a precizat purtatorul de cuvant.…

- Franta este noua campioana mondiala la handbal feminin, dupa ce a reusit sa invinga cu scorul de 23-21 (11-10) selectionata Norvegiei, detinatoarea titlului, in finala CM 2017, disputata duminica la Hamburg (Germania). Acesta este al doilea titlu mondial din istoria handbalului feminin din Hexagon,…

- ​Pe 10 decembrie s-a lansat oficial linia de mare viteza dintre Berlin si Munchen, drumul de peste 600 km dintre cele mai mari doua orase germane fiind parcurs in sub patru ore de trenurile ICE. Presa scrie insa ca au existat probleme in primele zile, unele trenuri fiind anulate, iar altele avand intarzieri…

- Liderul Partidului Social Democrat german, Martin Schulz, a prezentat joi in fața partidului sau condințiile pe care le va pune pe masa negocierilor pentru formarea unei coaliții guvernamentale, cel mai important mesaj al sau fiind unul legat de viitorul Europei, crearea ”Statelor Unite ale Europei”,…

- Alwine, descris de organizatorii licitatiei drept "o localitate cu tipologia unui sat", va fi scos la licitatie sambata. Pretul de pornire va fi de 125.000 de euro. Licitatia ofera sansa unei achizitii ieftine, a spus Matthias Knake, directorul casei de licitatii Karhausen din Berlin, scrie Agerpres.…

- Martin Schulz, liderul Partidului Social-Democrat (SPD) din Germania, a acceptat initierea negocierilor cu partidul cancelarului Angela Merkel, Uniunea Crestin-Democrata (CDU), in scopul formarii unei noi coalitii guvernamentale, afirma surse politice de la Berlin. - continua -

- Cei 99 de ani de existența a statului modern Roman au fost sarbatoriți anul acesta cu mare fast, cu oaspeți de seama, la Pforzheim. La eveniment au fost invitate 99 de personalitați marcante din Germania și membrii ai societații Romano-Germane Pforzheim, in special din Landul Baden Wurttember și regiunea…

- Lucian Brujan, stabilit la Berlin, si-a asternaut gandurile despre Romania cu ocazia zilei nationale: “O oligarhie de sorginte arivist-comunista, care a asimilat aproape perfect capitalismul acerb si discursul dublu sau multiplu, a capturat institutiile tari...”.

- Horst Seehofer, contestat in urma rezultatului slab obtinut de Uniunea Crestin-Sociala (CSU, centru-dreapta) in scrutinul federal din septembrie, a semnalat duminica intentia de a-i ceda functia de premier al Bavariei adversarului sau politic Markus Soder, in prezent ministrul bavarez al Finantelor,…

- Poliția germana a anunțat ca a dezamorsat un pachet suspect, descoperit la Potsdam, din cauza caruia a fost nevoita sa evacueze târgul de Craciun din centrul orașului. Conform poliției germane, obiectul gasit conținea „material exploziv sau inflamabil”.…

- Poliția germana a anunțat ca a dezamorsat un pachet suspect, descoperit la Potsdam, din cauza caruia a fost nevoita sa evacueze târgul de Craciun din centrul orașului. Conform poliției germane, obiectul gasit conținea „material exploziv sau inflamabil”. Un dispozitiv exploziv…

- Un dispozitiv explozibil a fost descoperit, vineri, intr-un targ de Craciun din orașul Potsdam, in apropiere de Berlin, a anunțat poliția germana pe contul sau de Twitter, scrie AFP. Dispozitivul a fost amplasat intr-un pachet lasat in fața unei farmacii situata in piața in care este organizat tradiționalul…

- Un dispozitiv exploziv a fost descoperit la un Targ de Craciun din Potsdam, in apropiere de Berlin, a anuntat politia germana vineri pe contul sau de Twitter, relateaza AFP.Dispozitivul a fost descoperit intr-un pachet depus in fata unei farmacii din piata unde este organizat targul, a specificat…

- Cancelarul german Angela Merkel, care incearca in prezent sa formeze o noua coaliție dupa alegerile parlamentare din luna septembrie, a declarat miercuri ca Germania trebuie sa-și mențina sub 40% nivelul cheltuielilor nesalariale și a subliniat importanța unei consolidari a bugetului federal, relateaza…