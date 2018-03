Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, joi, regulamentul cadru care stabileste locurile de munca, categoriile de personal si marimea concreta a sporurilor pentru conditii de munca pentru familia ocupationala ”sanatate si asistenta sociala”.

- Guvernul a adoptat, joi, o hotarare privind regulamentul-cadru care stabileste locurile munca, categoriile de personal si marimea concreta a sporurilor pentru conditiile de munca din familia ocupationala sanatate si asistenta sociala. "In sedinta de Guvern de astazi a fost adoptata Hotararea de Guvern…

- Casandra prezinta previziunile astrologice pentru saptamana 2-8 aprilie 2018. BERBEC 21.03-20.04: In aceste zile apar unele aspecte neplacute legate de sanatate si de locul de munca, iar problemele devin urgent...

- Guvernul urmeaza sa aprobe joi Regulamentul cadru ce reglementeaza conditiile de acordare a sporurilor pentru conditii de munca in cazul personalului contractual care isi desfasoara activitatea in unitatile sanitare si in institutiile din cadrul Ministerului Sanatatii si directiilor de sanatate publica. …

- Sindicaliștii din Educație și Sanatate atrag atenția ca maririle salariale anunțate de Guvern produc discriminari in randul angajaților din aceste sectoare. Concret, in timp ce unii salariați se bucura de majorari, alții nu primesc nimic in plus. Este cazul personalului nedidactic și didactic auxiliar…

- "Legea salarizarii unice prevede o crestere a salariului de incadrare care poate ajunge pana la 170%, dar si o limitare a sporurilor acordate angajatilor din sistem la 30% la nivel de ordonator principal de credite, care trebuie respectat. Este pentru prima oara cand salariile de incadrare cresc…

- „In iunie 2017 a fost adoptata de catre Parlament Legea Salarizarii Unitare – un instrument juridic care se dorea a ierarhiza veniturile in sectorul public, in funcție de importanța sociala a muncii prestate. Iși propunea sa nu creeze inechitați in cadru familiilor ocupaționale și sa amelioreze disparitați…

- In data de 21.03.2018, administratia CE Oltenia si federatiile nationale reprezentative la nivel de sector de activitate semneaza noul Contract Colectiv de Munca, in urma finalizarii negocierilor purtate. Rezultatele dialogului dintre adminstr...

- Peste 100 de consilieri de probatiune protesteaza, miercuri, la Bucuresti, nemultumiti de salarizare si conditii de munca. Protestul se desfasoara in fata sediului Institutului National de Statistica, cu ocazia prezentarii bilantului pe anul 2017 al Directiei Nationale de Probatiune, potrivit AGERPRES.Citeste…

- La sediul Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Galati a avut loc in data de 15 martie 2018 o actiune de informare si constientizare a beneficiarilor de lucrari, zilierilor si partenerilor sociali, la care au participat 39 de persoane: conducatori de unitati, reprezentanti ai serviciilor interne…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat marti la Parlament ca veniturile medicilor nu vor scadea, mentionand ca nu va fi retrasa Anexa 10 privind sporurile in sectorul sanitar. "Trebuie sa respectam legea. Asta trebuie sa in...

- Guvernul a aprobat, joi, printr-o hotarare, regulamentul-cadru privind marimea concreta a sporului de munca si a conditiilor de acordare pentru familia ocupationala Justitie si pentru Curtea Constitutionala, a anuntat Nelu Barbu, purtator de cuvant al Executivului."Noul cadru legal aflat in…

- Angajatii din sanatate sunt hotarati sa protesteze, pentru a le transmite clar guvernantilor ca nu vor accepta "golaniile". Dupa ce luni, liderii Sanitas au anuntat ca membrii federatiei vor iesi cu zecile de mii in strada si se pregatesc de greva generala, marti si membrii federatiei Hipocrat au spus…

- Sindicaliștii din domeniul sanatații au decis sa declanșeze greva generala, potrivit Doinei Fanica, presedinte Sanitas Arges. Nu a fost stabilita inca data acesteia, dar a inceput strangerea de semnaturi pentru deschiderea conflictului de munca. Cei din sanatate sunt nemulțumiți ca, deși salariile au…

- "S-au stabilit actiunile pe care le vom urma. Pe 20, 22, 27 si 29, luna aceasta, vom avea pichetari la cele trei ministere, Munca, Sanatate si Finante. Incepand de maine (marti n.r.) vom strange semnaturi in vederea declansarii unei greve generale, iar cand vom avea destule semnaturi stranse, vom…

- De la 1 martie, salariile medicilor si asistentilor medicali din sistemul public de sanatate ajung direct la nivelul la care erau prevazute pentru 2022. Asa a stabilit Guvernul sa aplice Legea Salarizarii pentru aceste categorii profesionale. Pentru restul personalului medical, cresterile…

- Guvernul PSD iși respecta promisiunea din campania electorala de a majora substanțial salariile medicilor, asistentilor și profesorilor astfel incat aceștia sa nu mai plece din Romania și sa ofere servicii de calitate in sanatate și educație in tara. Read More...

- SALARII MEDICI 2018. Medicii primesc o uriașa creștere salariala de la 1 martie. Potrivit noii grile de salarizare, un medic primar, care acum câstiga 6.010 lei brut, va avea un salariu de baza de 13.338 de lei, iar un medic specialist, care acum are 4.675…

- Guvernul propune o noua "Declaratie 600" pentru impozitarea unor venituri Viorica Dancila Foto: europarl.europa.eu/meps/ro/95281/Viorica_DANCILA. Guvernul lanseaza în dezbatere publica o noua varianta a Declaratiei 600 care vizeaza…

- Creșterea salariilor personalului medical este foarte mare. Nu este o creștere falsa, este o creștere. Dar sporurile sunt limitate la 30%, pentru ca se aplica la o alta baza, a explicat joi, ministrul Sanatații, Sorina Pintea , dupa intalnirea din Grupul de Dialog Social de la MS. ” Sumele sunt rezonabile…

- Guvernul a aprobat lista actualizata a locurilor de munca incadrate in condiții speciale, pentru care se acorda dreptul la pensie inainte de termenul reglementat de legislație, transmite IPN. Lista utilizata pina acum a fost elaborata la inceputul anilor 90. Intre timp, unele locuri de munca au disparut…

- SALARII MEDICI 2018. Cresteri ale salariilor de baza pentru personalul din sanatate si invatamant intra in vigoare incepand de joi, 1 martie. Un medic primar, care acum castiga 6.010 lei brut, va avea un salariu de baza de 13.338 de lei, iar un medic specialist, care acum are 4.675 de lei, va primi…

- Ieri a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei numarul 186 din 28 februarie 2018 Ordinul 20 din 27 februarie pentru completarea Ordinului viceprim ministrului, ministrul administratiei si internelor, nr. 24 2009 privind normele metodologice de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 1.083 2008 privind…

- Salariile medicilor cresc de la 1 martie. "Pot sa va spun ca un medic primar, de exemplu, de la 4.000 ajunge la 15.000 de lei, la care se adauga in mod evident vechimea si celelalte sporuri de care beneficiaza." subliniaza Lia Olguța Vasilescu. Vezi aici mai mult: SALARII medici - asistente.…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat, miercuri, ca toti medicii si toate asistentele din Romania vor intra de la 1 martie direct pe grila de salarizare din 2022, afirmand ca un medic primar va primi 15.000 de lei pe luna, in loc de 4.000 de lei cat primeste in prezent.Citește…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, miercuri, ca de la 1 martie toti medici si asistentele vor primi majorari salariale, salariile acestora fiind aferente grilei realizate pentru anul 2022, afirmand ca un medic primar care castiga un salariu de 4.000 de lei va primi 15.000 de lei.

- "Partidele politice și-au facut niște obligații in campania electorala. Acum trebuie sa dea posturi tuturor lipitorilor de afișe, ca sa nu moara de foame. Statul este mama tuturor raniților. Sa nu credeți ca la stat se inghesuie niște luminați, salariati care sa fie in masura sa genereze competența…

- Sporurile taiate reprezinta un motiv de nemultumire pentru majoritatea respondentilor la sondaj. "Cadrele didactice NU beneficiaza de spor de calculator, desi petrec cel putin 8 ore/ zi scriind planuri de lectie, rapoarte, proiecte, teste, referate, etc. Cadrele didactice nu mai beneficiaza de sporul…

- Numarul locurilor de munca vacante a fost de 54.700, in scadere cu 4.200 locuri de munca vacante fata de trimestrul anterior, potrivit Institutului National de Statistica (INS). Astfel, rata locurilor de muncă vacante a fost de 1,13%, în cel de-al patrulea trimestru din 2017, în scădere…

- Guvernul a aunțat joi ca a luat o serie de masuri pentru menținerea venitului lunar net la nivelul lunii decembrie 2017 pentru angajații din sectorul privat care beneficiaza de scutiri de impozit pe venitul realizat. Este vorba despre angajații din domeniile IT care desfașoara activitați de creare de…

- Guvernul a luat joi o serie de masuri pentru menținerea venitului lunar net la nivelul lunii decembrie 2017 pentru angajații din sectorul privat care beneficiaza de scutiri de impozit pe venitul realizat. Este vorba despre angajații din domeniile IT care desfașoara activitați de creare de programe pentru…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a admis ca exista categorii de personal care vor avea un salariu scazut odata cu intrarea in plata a salariilor pe noua grila impusa de Legea salarizarii unitare.”Salarii mai mici exista, dar sunt ajustari care trebuiau facute pentru ca vorbim despre o lege…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri ca exista o serie de pericole care risca sa se adanceasca in cazul in care Guvernul va continua politica de tip "populist-electoralista". "Au dat o OUG prin care sa plateasca contributiile de sanatate la bugetul de stat. Este o ineptie inimaginabila…

- Salariile bugetarilor nu vor fi taiate, ci doar ajustate in jos , a anunțat ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, astazi, intr-o conferința de presa. Potrivit ministrului Muncii, se știa inca din luna mai a lui 2017 ca vor scadea salariile pentru 3% dintre bugetari, mai ales ca acesta spune ca a anunțat…

- Tratativele de marti intre CDU, aliatul sau bavarez Uniunea Crestin-Sociala (CSU) si SPD sunt prevazute sa inceapa la ora locala 10:00 (09:00 GMT). Negociatorii conservatori si social-democrati au reusit sa ajunga duminica la un acord asupra mai multor domenii, printre care locuintele,…

- Guvernul pregateste o ordonanta de urgenta care sa reglementeze faptul ca beneficiaza de asigurare de sanatate si contribuabilii care nu au depus Declaratia 600, in urma prorogarii termenului de depun...

- Guvernul trebuie sa intervina și sa clarifice ca persoanele care obțin venituri din activitați independente vor ramâne asigurate în sistemul de sanatate și dupa 25 martie, moment la care ar trebui sa plateasca din nou CASS ca sa nu

- Valoarea sporurilor se stabileste in functie de criteriile specifice pentru fiecare categorie in parte si corespunzator timpului efectiv lucrat in aceste locuri de munca, cu respectarea prevederilor Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. Sporurile pentru…

- Romania risca sa devina o tara cu forta de munca nejustificat de scumpa Guvernul condus de Viorica Dancila pariaza pe un salariu mediu de peste 1.000 de euro brut (715 euro net) in 2020, in contextul in care angajatii romani ar urma sa primeasca cresteri salariale de 8 - 10% pe an in urmatorii trei…

- Membrii Executivului au luat, miercuri, urmatoarele decizii: Guvernul a actualizat regimul de acordare a sporurilor pentru conditii de munca in invațamant Regulamentul privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal didactic din invațamant, marimea concreta a sporurilor pentru conditii…

- Regulamentul privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal didactic din invațamant, marimea concreta a sporurilor pentru conditii de munca, precum și condițiile de acordare a acestora, a fost adoptat astazi printr-o Hotarare de Guvern. Cuantumul sporului pentru condiții de munca…

- Guvernul analizeaza miercuri, in sedinta, Regulamentul-cadru privind acordarea de sporuri in invatamant, prin care se stabilesc cinci categorii de limite in functie de conditiile periculoase sau vatamatoare de munca pentru personalul din domeniu.

- Guvernul va aproba miercuri, in sedinta, Regulamentul-cadru privind acordarea de sporuri in invatamant, act normativ prin care se stabilesc cinci categorii de limite in functie de conditiile periculoase sau vatamatoare de munca in care personalul din domeniu isi desfasoara activitatea, a declarat…

- Horoscop februarie – BERBEC In cariera e posibil sa existe evenimentele cele mai importante: intalniri, ședințe, hotarari. Acestea vizeaza asumarea unor responsabilitați, a unor funcții sau decuplarea de la niste responsabilitați care nu-i mai onoreaza. In felul acesta evita o problema, o…

- ♦ Guvernul a decis joi ca angajatii din Ministerul Dezvoltarii si cei din Ministerul Agriculturii care gestioneaza fonduri europene vor primi un spor salarial de 35%, deoarece ar fi pierdut prin legea salarizarii un spor echivalent de 75% din salariu. Salariile functionarilor, inclusiv…

- Vineri va avea loc prima intalnire din acest an dintre inspectorii de munca și angajatorii și angajații din Arad. La intrunire participa reprezentantii ITM Arad, inspectori de munca din compartimentele Control Relații de Munca și Control Securitate și Sanatate in Munca, care vor prezenta ultimele…

- Carillion are probleme financiare dupa ce a pierdut sume importante de bani in contractele mari si a acumulat multe datorii, potrivit BBC. Guvernul britanic va fi obligat sa aloce fonduri suplimentare pentru a furniza serviciile publice de care se ocupa Carillion pana in prezent. "Toti angajatii ar…

- LOCURI DE MUNCA…S-a dat startul angajarilor din sursa externa si reincadrarilor de personal, in vederea completarii deficitului de personal existent la nivelul Politiei Romane. Inspectoratul de Politie Judetean Vaslui scoate la concurs 15 posturi. Dintre acestea 8 sunt de ofiter de politie, in specialitatile:…

- Inspectoratele teritoriale de munca verifica in aceste zile daca angajatorii s-au supus noii reguli de transfer al contribuțiilor catre angajați și derularea negocierilor pentru majorarea salariului brut, potrivit Romania TV. In caz contrar, amenzile pregatite sunt cuprinse intre 5.000 de lei și…