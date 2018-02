Stiri pe aceeasi tema

- Copiii vor inlocui fetele care insoțeau piloții la grila de start, in acest sezon de Formula 1! Liberty Media a anuntat luni ca ”Grid Girls”, fetele care insoteau pilotii din Formula 1 pe linia de start, vor fi inlocuite anul acesta de copii. La cateva zile dupa anuntul disparitiei ”Grid Girls”, Liberty…

- Formula 1 a anunțat oficial schimbarea programului pentru weekendurile de cursa, principala noutate fiind ca aproape toate cursele europene vor incepe la ora 16:10 (in Romania) in loc de 15:00.

- Fara animatoare in Formula 1. Cine a facut anunțul care le-a stricat ziua barbaților din intreaga lume. Formula 1 va renunta la animatoare incepand cu noul sezon competitional, a anuntat Sean Bratches, director general al Marelui Circ, scrie DPA. ”In ultimul an am analizat diferite aspecte ale circuitului…

- Deputatul de Neamț Danuț Andrușca a fost validat pentru preluarea portofoliului Economiei cu 42 de voturi pentru, 18 impotriva și nicio abținere, in comisia de specialitate. Audierile celor propuși a face parte din Cabinetul Dancila au inceput astazi, 29 ianuarie, la ora 8, iar deputatul de Neamț a…

- Formula 1 va lansa un serviciu prin care va transmite cursele in direct și contra-cost, iar primele țari care vor beneficia de aceasta opțiune sunt Germania, Olanda, Franta, Statele Unite și Mexic.

- Pilotii echipei de Formula 1 Aston Martin Red Bull Racing, olandezul Max Verstappen si australianul Daniel Ricciardo nu mai au radbare sa inceapa noul sezon al Marelui Circ. Acestia s-au distrat de minune la sediul echipei din Marea Britanie.

- Americanul Dan Gurney, un mare nume in istoria sportului automobilistic, a incetat din viata la varsta de 86 de ani, la Newport Beach (California), in urma unei pneumonii, a anuntat familia sa, citata de AFP. "Cu un ultim zambet pe chipul sau, Dan a plecat catre necunoscut duminica 14…

- "Noi ne-am angajat prin programul de guvernare ca ducem în zona aceasta aproape la 700.000 de copii programul "Masa calda". Acolo este idealul educational, daca vreti: sa vina copilul dimineata la 8 la scoala, sa stea pâna la ora 12, sa ia masa, sub o forma, sa mai stea…

- Agentul de la Politia Rutiera Bucuresti Eugen Stan, suspectat ca ar fi molestat doi copii, a fost depistat cu ajutorul imaginilor video surprinse intr un lift. Viorel Gabriel Teliceanu, prim procuror al Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, spune ca, la acest moment, anchetatorii pot folosi…

- Mai multe echipaje de jandarmi, salvamontisti, politisti si localnici intervin in judetul Valcea pentru salvarea a 22 de turisti care au ramas blocati la o cabana din apropierea Varfului lui Roman, in zona Horezu. Intre turisti se afla si noua copii, dar nimeni nu a solicitat ajutor medical.

- BALANTA: Daca anul 2017 a fost unul bun pentru acesti nativi, 2018 le va aduce o multime de cumpene acestor nativi. Balantele se vor confrunta cu o pierdere semnificativa. Poate sa fie vorba despre o persoana draga sau de locul de munca. Acest lucru ii va afecta foarte tare pe acesti nativi si le…

- Alexandru Baluța e cel mai dorit jucator din Liga 1 in acest moment, fiind dorit insistent de Gigi Becali. Pentru a se asigura ca mijlocașul in varsta de 24 de ani nu va ajunge la FCSB, oltenii i-au marit clauza de reziliere. Astfel, clauza lui Baluța a ajuns la 5 milioane de euro in acest moment, anunța…

- „Desi se spune despre Ferentari ca este un cartier rau famat, noi vrem sa aratam ca nu e asa“, spune Giorgiana, eleva in clasa a IX-a. Ea si alti 26 de copii au participat la festivitatea de Craciun, organizata in Ferentari, de centrul comunitar „La Stela si Dana“.

- La manifestarile de comemorare a 28 de ani de la Revoluție, au existat voci printre revoluționarii caransebeșeni care au spus ca tinerii din municipiul de pe Timiș și Sebeș ar trebui sa afle mai multe despre ceea ce s-a intamplat incepand cu noaptea de 16/17 decembrie, cand au aparut primele…

- Președintele Asociației „Adevar și Drepatate” – Decembrie 1989, profesorul Paul Munteanu, a criticat in termeni foarte duri, ieri, tacerea care s-a așternut in jurul evenimentelor de acum 28 de ani, cand sute de tineri au murit intr-un razboi care nu era al lor. „Era tot o zi de vineri, pe 22 decembrie…

- FINALA X FACTOR 2017. Pentru a doua oara pe scena X Factor in marea finala, Salvatore Pierluca reuseste un moment senzational alaturi de mentorul sau. Stefan Banica este mai mandru ca niciodata de al sau elev si crede cu tarie ca merita sa castige cel de-al saptelea sezon X Factor.

- RAC: Nu se anunța prea multe surprize in zilele 24, 25 și 26 și acești nativi se vor bucura de clipe magice alaturi de cei dragi, insa din 27 decembrie pana la sfarșitul anului vor aparea tot felul de regrete in inima racilor. Se vor gandi la prietenii pe care i-au pierdut in acest an, la…

- Tarifele la energia electrica pentru consumatorii casnici vor scadea cu 0,34% la nivel national, în primul semestru din 2018, comparativ cu trimestrul IV 2017, desi furnizorii au solicitat o crestere medie cu 10,87%, informeaza, miercuri, un comunicat al Autoritatii

- Moment important pentru Enrique Iglesias și Anna Kournikova! Cei doi au devenit parinți, dupa ce fosta jucatoare de tenis a nascut doi gemeni. Enrique și Anna sunt impreuna de 16 ani, dar acum au facut un nou pas major in relația lor. Ei vor avea un baiat și o fata pe nume Nicholas, respectiv Lucy.…

- Incidentul a avut loc cu 18 tururi inaintea finalului, cand brazilianul Tuka Rocha (foto), aflat pe pozitia secunda dupa Felipe Massa, l-a tamponat si scos in decor pe Rodrigo Dantas, coechipier al fostului pilot de Formula 1, care era in urma cu un tur. Ei se mai sicanasera pana in acel moment.…

- Peste 1.200 de oameni, in frunte cu primarul Gheorghe Stancu, l-au intampinat sambata, 16 decembrie, pe Regele Mihai, in Gara Bascov. Copii, tineri, batrani, consilieri locali, locuitorii comunei Bascov nu au vrut sa lipseasca de la un asemenea moment impresionant. ”Am fost surprins placut de oameni,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a facut o vizita in Malaysia, pentru semnarea Memorandumului de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Malaysiei privind activitati de cooperare juridica, iar in cursul acesteia a facut si o vizita la penitenciarul Bentong, unde a discutat si cu romanul…

- Supermarketurile și targurile se aglomereaza insa in aceasta perioada in cautarea cadoului ideal. In Reșița, unii incearca o caciula noua sau se gandesc la niște papuci de casa din piele imblaniți, vizitand standul din Centrul Civic, alții se uita la punga și aleg un magazin pe masura, oprindu-se…

- BERBEC: Acești nativi ar trebui sa-și concentreze intreaga atenție asupra lucrurilor cu adevarat importante pentru ei și care nu necesita amanare. Ar trebui sa colaboreze cu cei din jur pentru ca acest lucru le va permite sa rezolve ce și-au propus. TAUR: Carisma și farmecul…

- In timp ce consilierii primarului numara virgule, se ocupa de facut statistici pentru a cosmetiza cativa ,,oameni de afaceri,, legati de primariei si aduna frustrari pentru lipsa de activitate culturala, invidiind pe altii, la Primaria Carei se aduna prejudiciile atat financiare cat si cele de…

- Marți dupa-amiaza, la Gradinița ”Casuța Piticilor” din Turda (zona Micro 3) a avut loc un targ de Craciun, in care au fost expuse spre vanzare realizarile micuților care iși desfașoara activitatea aici, cu sprijinul cadrelor didactice și al parinților. Read More...

- Dupa ce Paula Chirila si Marius Aciu au divortat in mare secret, prezentatoarea emisiunii "Mireasa pentru fiul meu" se distreaza de minune alaturi de fiica sa. Cele doua au iesit in oras si s-au filmat in timp ce cantau impreuna.

- Simona Halep (26 de ani, locul 1 WTA) a fost prezenta, astazi, la patinoarul din Otopeni, la primul meci de hochei pe gheața susținut de echipa de copii care ii poarta numele. Cea mai buna jucatoare de tenis din lume a acordat autografe pe caștile micuților sportivi și s-a fotografiat alaturi de aceștia.…

- Pentru Romania participarea la Alianta Nord-Atlantica si Parteneriatul cu SUA reprezinta pilonii fundamentali ai politicii externe si ai politicii de securitate, a declarat vineri ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, subliniind ca tara noastra este un aliat de nadejde al NATO. 'In…

- Consiliul mondial al Federatiei Internationale de Automobilism (FIA) a validat, miercuri, la Paris, mai multe calendare competitionale pe 2018, intre care cel al Formulei 1, cu 21 de Mari Premii, fata de 20 in acest sezon, precum si cel al Campionatului Mondial de Raliuri (WRC), informeaza AFP.

- Tot 10 etape vor fi programate in calendarul Formulei 3 europene și anul viitor, 7 dintre acestea fiind in weekendurile DTM. Odata cu modificarile aduse calendarului WEC, runda de la Silverstone nu va mai deschide balul in Formula 3, prima etapa avand loc abia la mijloc de mai, cand se disputa tradiționalul…

- IN ACEST INTERVIU EXCLUSIV PENTRU MOBIL 1 THE GRID, MAX VERSTAPPEN VORBEȘTE DESPRE FANII OLANDEZI ȘI POSIBILITATEA DE A AVEA UN GRAND PRIX AL OLANDEI IN VIITOR. Pilotul Red Bull Racing este singurul olandez ce a caștigat un Grand Prix de Formula 1. Și cu 3 victorii in F1 deja, Verstappen le datoreaza…

- Britanicul Lewis Hamilton, cvadruplu campion mondial de Formula 1, spaniolul Marc Marquez, cvadruplu campion mondial la MotoGP, și francezul Sebastien Ogier, cvintuplu campion mondial de raliuri, au primit premiile pentru cei mai buni piloți ai anului 2017 acordate de revista Autosport cu prilejul…

- Alfa Romeo Sauber F1 Team a anunțat astazi, in cadrul unui eveniment la Museo Storico Alfa Romeo, piloții pentru sezonul urmator de Formula 1: Marcus Ericsson și Charles Leclerc, protejatul Ferrari. Anunțul a fost facut de CEO-ul FCA, Sergio Marchionne dupa ce parteneriatul Alfa Romeo-Sauber a fost…

- Dragnea, de Ziua Nationala: Romania trebuie sa aiba un ideal, idealul unei tari suverane Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a transmis vineri, de Ziua Nationala, ca romanii trebuie sa ia exemplul inaintasilor si tara trebuie sa aiba un ideal, "idealul unei tari suverane si prospere". "Visul unitatii…

- Liviu Varciu, despre cel mai greu moment din viața lui. Artistul a povestit la Antena 1 despre ce a simțit atunci cand cea de-a doua fetița a lui a venit pe lume. Liviu Varciu a marturisit ca iși dorește inca un copil, cat mai curand. Copleșit de emoții, acesta a refuzat sa iși țina fetița in brațe,…

- Valtteri Bottas (Mercedes) a castigat Marele Premiu din Abu Dhabi de Formula 1, ultimul Grand Prix al sezonului 2017. Al doilea s-a clasat coechipierul Lewis Hamilton, in timp ce ultima treapta a podiumului i-a revenit lui Sebastian Vettel (Scuderia Ferrari). Mercedes a dominat si acest an in Marele…

- Peste 350 de participanți din toate colțurile țarii au luat startul la cea de-a 49-a ediție a Crosului Unirii desfașurat sambata la Alba Iulia, in Șanțurile Cetații. Devenita traditionala, competitia are loc in fiecare an in preajma zilei de 1 Decembrie. La evenimentul sportiv au putut participa copii,…

- Iata 9 tipuri de iubiti pe care nicio fata nu si-ar dori sa ii aiba. 1. Donatorul Este barbatul care vrea intotdeauna sa ofere mai mult. Crede ca el nu este suficient de bun, ca nu aduce suficienta valoare in relatia de cuplu intrucat are impresia ca nu are o personalitate suficient…

- Veste mare pentru fanii lui Nea Marin. Simpaticul prezentator revine pe micile ecrane cu o noua emisiune savuroasa, „Poftiti in vacanta”. Scopul emisiunii este acela, ca si in editiile precedente, de a reuni vedete pentru a ajuta oamenii defavorizati. Emisiunea ”Poftiți in vacanța” va incepe luni, 4…

- Sarbatoare la echipa de Formula 1 a concernului Mercedes dupa un nou sezon de succes. Pilotii si oficialii echipei au sarbatorit castigarea titlului mondial cu angajatii la fabrica constructorului din Anglia.

- Pilotul german al echipei Ferrari, Sebastian Vettel, a castigat, duminica, Marele Premiu al Braziliei, a XIX-a etapa, penultima, a Campionatului Mondial de Formula 1, el fiind urmat de finlandezul Valtteri Bottas de la Mercedes si de al doilea pilot Ferrari, finlandezul Kimi Raikkonen.

- Valttteri Bottas (Mercedes) a reusit cel mai bun timp in cadrul calificarilor pentru Marele Premiu de Formula 1 al Braziliei, finlandezul urmand sa plece din pole-position in Grand Prix-ul de duminica. Pe doi si trei s-au situat pilotii Scuderiei Ferrari: Sebastian Vettel, respectiv Kimi Raikkonen.

- Pilotii din Formula-1 Daniel Ricciardo si Max Verstappen continua sa-si incerce norocul in alte genuri de sport. Dupa fotbal si kendo, australianul și olandezul au jucat o partida de foot-volley in Brazilia. Si de aceasta data Ricciardo si Verstappen s-au descurcat de minune.

- In weekend, sala de atletism a Clubului Sportiv Municipal Suceava de la stadionul Areni a fost animata de peste 350 de copii și juniori ce au participat la a XI-a ediție a Grand Prix-ului „Cristina Casandra", o competiție ce a devenit o tradiție pentru atletismul din zona Moldovei. ...