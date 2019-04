Grevistii de la Electrolux fac foamea Circa 400 de angajati ai fabricii din Satu Mare(aproape jumatate din personal) au inceput a sasea saptamana de greva generala, nemultumiti de nivelul de salarizare. Trei dintre ei au intrat in greva foamei, dupa ce saptamana trecuta muncitorii au fost nevoiti sa doneze sange pentru a-si duce traiul de zi cu zi. O situatie care […] Grevistii de la Electrolux fac foamea is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

