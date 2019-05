Grevă spontană și la fabrica de vagoane Astra Rail din Caracal, după protestul de la Arad Aproximativ 130 de angajați ai fabricii de vagoane Astra Rail, din Caracal, județul Olt, au ieșit, vineri, în fața fabricii, refuzând sa mai lucreze. Ei s-au alaturat colegilor din Arad, care protesteaza de trei zile, cerând majorarea salariilor, scrie Mediafax. Oamenii spun ca vor refuza sa intre la lucru si de luni daca nu vor primi o crestere salariala de cel puțin 10%.



Muncitorii de la Astra Rail, din Caracal, care erau în tura de dimineata, au refuzat sa mai intre în fabrica.



&"Este o greva spontana, pentru ca salariile sunt foarte mici. Avem 2.090… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 130 de angajați ai fabricii de vagoane Astra Rail, din Caracal, județul Olt, au ieșit, vineri, in fața fabricii, refuzand sa mai lucreze. Ei s-au alaturat colegilor din Arad, care protesteaza de trei zile, cerand majorarea salariilor, potrivit Mediafax.Muncitorii de la Astra Rail,…

- Aproximativ 50-60 de muncitori ai fabricii de vagoane Astra Rail din Caracal au iesit in fata fabricii si refuza sa mai lucreze, cerand marirea salariilor. Greva spontana vine dupa ce la Arad, tot intr-o fabrica a Astra Rail Industries, muncitorii protesteaza de cateva zile, cerand mariri salariale…

- Aproximativ 300 de angajați ai fabricii de vagoane Astra Rail Arad s-au adunat, astazi, din nou in fața societații, dupa ce au oprit lucrul, pentru a-și arata nemulțumirea cu privire la faptul ca salariile nu le-au fost majorate, așa cum au solicitat. Angajații din cadrul fabricii de vagoane Astra Rail…

- ARAD. Dimineata de joi a fost una agitata in fabrica Astra Rail Industries, acolo unde se fabrica vagoane de marfa. Sute de muncitori nemultumiti au intrerupt munca, dupa care au plecat in coloana spre cladirea de birouri a Greenbrier, companie care detine fabrica. Ajunsi in fata „Casei Albe”,…

- ”Cu privire la intalnirea pe care am avut-o in cursul zilei de ieri cu liderii de sindicat, dorim sa facem urmatoarele precizari: In aceasta dimineața, liderii de sindicat ne-au informat ca refuza noua noastra propunere salariala. Dorim sa ne exprimam ingrijorarea cu privire la acest raspuns, fiind…

- Circa 400 de angajati ai fabricii de masini de gatit Electrolux din Satu Mare au inceput, luni, a cincea saptamana de greva generala, nemultumiti de nivelul de salarizare, potrivit Agerpres. Muncitorii s-au intalnit in fata fabricii cu conducerea sindicatului Samus, care le-a transmis ca, desi…

- Angajatii fabricii Nestle Timisoara vor protesta vineri in fata sediului central al companiei din Bucuresti si sustin ca, in cazul in care nu vor primi pachetele compensatorii solicitate, unii dintre ei vor intra in greva foamei, se arata intr-un comunicat al Federatiei Sindicatelor din Industria…

- Salariatii din Craiova ai firmei de protectie de paza G4S au intrat luni dimineata intr-o greva spontana din cauza nemultumirilor legate de salarii. Oamenii de la centrul din Banie, care ofera servicii de transport valori pentru judetele Dolj, Olt si ...