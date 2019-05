Stiri pe aceeasi tema

- Revendicarea a fost facuta marți de catre ISIS, dupa ce autoritațile din Sri Lanka au declarat ca suspecteaza doua grupari islamiste locale ca fiind responsabile de masacrul in urma caruia 321 de persoane au murit și peste 500 au fost ranite, relateaza Reuters. Potrivit surselor Reuters, Serviciul…

- Potrivit acestui studiu citat de publicatie si realizat de societatea iDefense specializata in securitate cibernetica, Universitatea din Hawaii si foarte celebrul Massachusetts Institute of Technology (MIT) fac parte dintre cele 27 de institutii vizate de atac, care dateaza cel putin din aprilie…

- Mii de persoane, dar și peste 200 de firme din intreaga lume au fost afectate de atacurile cibernetice ale hackerilor iranieni, a afirmat miercuri cotidianul Wall Street Journal (WSJ), citand Microsoft, relateaza AFP. Pagubele se ridica la sute de milioane de dolari. Campania piratilor cibernetici…

- Una dintre cele mai mari companii din tehnologie a anuntat ca isi extinde activitatea din Romania, urmand sa angajeze masiv pana in 2021. Recrutari se fac in toata lumea, in principal in Franta, dar si in Germania, Marea Britanie, Olanda, Australia, Asia de Sud-Est, India, SUA si Canada.

- Ren Zhengfei, fondatorul Huawei, sustine ca Statele Unite nu pot, sub nicio forma, sa distruga compania chineza. Intr-un interviu acordat BBC, Zhengfei a vorbit si despre arestarea fiicei sale Meng Wanzhou, directorul financiar al companiei, pe care a descris-o ca fiind motivata politic.…

- Doua modele de pantofi create de Katy Perry au fost retrase de la vanzare din cauza conotațiilor rasiste. Pantofii au starnit critici dupa ce a fost remarcata asemanarea cu machiajul „Blackface”. Cele doua modele din linia de pantofi a artistei sunt „Rue Face Slip On Loafers” și varianta cu toc „Ora…